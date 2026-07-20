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బోనాల ఉత్సవాల కోసం గోల్కొండ కోటకు పోటెత్తిన భక్తులు
గోల్కొండ కోటలోని శ్రీ జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగిన వార్షిక బోనాల ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వందలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన మహిళలు, అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు అన్నం, బెల్లం, పెరుగు, వేప ఆకులతో కూడిన అలంకరించిన బోనం కుండలను తలపై మోసుకెళ్లారు.
Devotees
తెలంగాణలోని అత్యంత ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక పండుగలలో ఒకటైన బోనాలు, ఆషాఢ మాసంలో జరుపుకుంటారు. జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగే ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ బోనాల పండుగకు ఆరంభంగా భావించబడతాయి. ఈ వేడుకలు జూలై 26న సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయానికి, ఆగస్టు 2న లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి ఆలయానికి విస్తరిస్తాయి.
భక్తి గీతాలు, డప్పుల మోతలు, అమ్మవారిని కీర్తించే నామస్మరణలతో ఆ ప్రాంతమంతా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో నిండిపోయింది. బోనాల సంప్రదాయంలో అంతర్భాగంగా భావించే అనేకమంది జోగినులు, పోతరాజులు రంగులమయమైన ఊరేగింపులలో పాల్గొన్నారు.
COVID-19: 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలో కోవిడ్
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని తిరువూరుకు చెందిన 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో సోమవారం కోవిడ్-19 నిర్ధారణ అయింది. మహాలక్ష్మి అనే బాలికకు వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వెంటనే, వైద్యులు ఆమెను ఆసుపత్రిలోని ప్రత్యేక కోవిడ్ వార్డుకు తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె అక్కడ చికిత్స పొందుతోంది. బాలిక ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, వైద్యుల బృందం ఆమె పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని ఆసుపత్రి అధికారులు తెలిపారు.
కిటికీ గ్రిల్స్ను పగలగొట్టి కేజీ బంగారం మాయం చేశారు.. ఎక్కడ?
బంజారాహిల్స్లోని ఒక ఏజెన్సీలో వజ్రాలను పొదగడానికి ఉంచిన ఒక కిలో బరువున్న బంగారు ఆభరణాలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాష్రూమ్ కిటికీ గ్రిల్స్ను పగలగొట్టి దొంగిలించారు. ఆ లాకర్లో మొత్తం 1028.59 గ్రాముల బరువున్న ఏడు హారాలు, ఏడు జతల చెవి పోగులు భద్రపరిచి ఉన్నాయి. అయితే, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాష్రూమ్ కిటికీలను పగలగొట్టి ఆ బంగారాన్ని అపహరించారు. సూరత్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త ప్రీతేశ్ రమాని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
Ganja : గంజాయి మత్తు.. టైర్ లేని రిమ్ రోడ్డును రాసుకుంటూ...
తమిళనాడులోని సేలం-చెన్నై జాతీయ రహదారిపై గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు కారు నడుపుతూ వరుస ప్రమాదాలకు కారణమయ్యారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ కారు మొదట మరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. కారు టైర్లలో ఒకటి ఊడిపోయినప్పటికీ, డ్రైవర్ వాహనాన్ని ఆపకుండా వేగంగానే ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు. టైర్ లేని రిమ్ రోడ్డును రాసుకుంటూ వెళ్లడంతో నిప్పురవ్వలు ఎగిసిపడ్డాయి. అపాయకరమైన రీతిలో వాహనం నడపడాన్ని గమనించిన స్థానికులు దానిని వెంబడించి, చివరకు అడ్డుకున్నారు. అయితే, ఆ వాహనంలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు కారును అక్కడే వదిలేసి పరారయ్యారు.
ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లతో సహా ముగ్గురు బాలికలు అదృశ్యం.. ఏమయ్యారు?
హైమాయత్నగర్లోని తమ ఇంటి నుండి ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లతో సహా ముగ్గురు బాలికలు సోమవారం అదృశ్యమయ్యారు. ఆ ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు, తమ బంధువు కూడా అయిన స్నేహితురాలితో కలిసి ఉదయం ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లారు. వారు చివరిసారిగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో కనిపించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, దోమలగూడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, బాలికల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. వారిని గుర్తించేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకు వైర్లెస్ సందేశం పంపబడింది.
గిరిజన గ్రామాల్లో రూ.1 కోటి విలువైన అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేసిన పవన్
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతగిరి మండలంలోని బల్లగరువు గ్రామాన్ని సందర్శించినప్పుడు గిరిజన వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీలను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నెరవేర్చారు. ఇందులో భాగంగా మూడు గిరిజన గ్రామాల్లో దాదాపు రూ.1 కోటి విలువైన అభివృద్ధి పనులను ఆయన పూర్తి చేశారు. బల్లగరువు, వెలగపాడు, కోరపర్తి గ్రామాల్లో చేపట్టిన ఈ పనులలో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, తాగునీటి సదుపాయాలు, సిసి రోడ్లు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటివి ఉన్నాయి. తన గత పర్యటనలో, పవన్ కళ్యాణ్ గిరిజన గ్రామస్తులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడంతో పాటు, వారికి అవసరమైన పౌర సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
బోనాల ఉత్సవాల కోసం గోల్కొండ కోటకు పోటెత్తిన భక్తులు
గోల్కొండ కోటలోని శ్రీ జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగిన వార్షిక బోనాల ఉత్సవాల్లో పాల్గొనేందుకు వందలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన మహిళలు, అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించేందుకు అన్నం, బెల్లం, పెరుగు, వేప ఆకులతో కూడిన అలంకరించిన బోనం కుండలను తలపై మోసుకెళ్లారు. తెలంగాణలోని అత్యంత ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక పండుగలలో ఒకటైన బోనాలు, ఆషాఢ మాసంలో జరుపుకుంటారు. జగదాంబికా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో జరిగే ఉత్సవాలు హైదరాబాద్ బోనాల పండుగకు ఆరంభంగా భావించబడతాయి.
20-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...
19-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - వస్తులాభం.. వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి....
19-07-2026 నుంచి 25-07-2026 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్నేహసంబంధాలు బలపడతాయి. లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. ఊహలు, అంచనాలు ఫలిస్తాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. బుధవారం నాడు ముఖ్యుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోండి. తొందరపడి మాట ఇవ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి సలహా పాటించండి. తరుచూ సన్నిహితులతో సంభాషిస్తుంటారు. మీ చొరవతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. ఉద్యోగస్తుల పదోన్నతికి అధికారులు సిఫార్సు చేస్తారు. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉపాధి పథకం చేపడతారు. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను బలోపేతం.. టీటీడీ ఏర్పాట్లు
అలిపిరి నడక మార్గంలో భక్తుల భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా సమగ్ర వన్యప్రాణుల నిర్వహణ ప్రణాళికను అమలు చేయడంతో పాటు, ప్రత్యేక అత్యవసర స్పందన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. శనివారం నాడు టీటీడీ, అటవీ శాఖ అధికారులతో భద్రతా ఏర్పాట్లపై సమీక్ష నిర్వహించిన టీటీడీ అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి సి.హెచ్. వెంకయ్య చౌదరి, భక్తుల భద్రతను కల్పించడంలోనూ, వన్యప్రాణుల కదలికలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలోనూ అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.