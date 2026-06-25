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  4. Govt Allocates Rs.20 Cr for Bonalu Celebrations in Hyderabad
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (11:43 IST)

ఘనంగా బోనాల ఉత్సవాలు.. రూ.20 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం

Bonalu
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (11:41 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (11:43 IST)
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ఈ ఏడాది బోనాల ఉత్సవాలను మరింత ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేయాలని వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఉత్సవాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.20 కోట్లు కేటాయించిందని ఆయన తెలిపారు. 
 
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, విశ్వాసాలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే బోనాల పండుగకు, రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 13 వరకు దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న బోనాల ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై, జూబ్లీహిల్స్‌లోని డాక్టర్ ఎం.సి.ఆర్. హెచ్.ఆర్.డి. ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్రాంగణంలో ఉన్న దాశరథి ఆడిటోరియంలో ఆయన వివిధ శాఖల అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. 
 
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, బోనాలు కేవలం ఒక మతపరమైన పండుగ మాత్రమే కాదని, తెలంగాణ ఆత్మను ప్రతిబింబించే ఒక సాంస్కృతిక చిహ్నమని పేర్కొన్నారు. ఆషాఢ మాసంలో రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి లక్షలాది మంది భక్తులు హైదరాబాద్‌కు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారని ప్రస్తావించిన ఆయన, చివరి భక్తుడికి కూడా దర్శనం లభించేలా చూడాలని దేవాదాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. 
 
బోనాలు, గణేష్ ఉత్సవాలు, రంజాన్, మొహర్రం వంటి ప్రధాన మతపరమైన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన అనుభవం హైదరాబాద్ యంత్రాంగానికి ఉందని పేర్కొన్న ఆయన, అదే సమన్వయం, ప్రణాళిక, అంకితభావంతో బోనాల ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని సూచించారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు, లక్షలాది మంది భక్తులు వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నందున, తమ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలని ఆయన అన్ని శాఖలను ఆదేశించారు.
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