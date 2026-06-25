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ఘనంగా బోనాల ఉత్సవాలు.. రూ.20 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం
ఈ ఏడాది బోనాల ఉత్సవాలను మరింత ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేయాలని వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ఉత్సవాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.20 కోట్లు కేటాయించిందని ఆయన తెలిపారు.
తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, విశ్వాసాలు, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి ప్రతీకగా నిలిచే బోనాల పండుగకు, రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 13 వరకు దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న బోనాల ఉత్సవాల ఏర్పాట్లపై, జూబ్లీహిల్స్లోని డాక్టర్ ఎం.సి.ఆర్. హెచ్.ఆర్.డి. ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాంగణంలో ఉన్న దాశరథి ఆడిటోరియంలో ఆయన వివిధ శాఖల అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, బోనాలు కేవలం ఒక మతపరమైన పండుగ మాత్రమే కాదని, తెలంగాణ ఆత్మను ప్రతిబింబించే ఒక సాంస్కృతిక చిహ్నమని పేర్కొన్నారు. ఆషాఢ మాసంలో రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి లక్షలాది మంది భక్తులు హైదరాబాద్కు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారని ప్రస్తావించిన ఆయన, చివరి భక్తుడికి కూడా దర్శనం లభించేలా చూడాలని దేవాదాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.
బోనాలు, గణేష్ ఉత్సవాలు, రంజాన్, మొహర్రం వంటి ప్రధాన మతపరమైన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన అనుభవం హైదరాబాద్ యంత్రాంగానికి ఉందని పేర్కొన్న ఆయన, అదే సమన్వయం, ప్రణాళిక, అంకితభావంతో బోనాల ఉత్సవాలను నిర్వహించాలని సూచించారు.
ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు, లక్షలాది మంది భక్తులు వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నందున, తమ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలని ఆయన అన్ని శాఖలను ఆదేశించారు.
Lokesh Kanagaraj : ప్రియదర్శి, నాగ దుర్గ నటిస్తున్న ఇడుపు కాగితం కు లోకేష్ కనగరాజ్ ఆశీస్సులు
సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ఇడుపు కాగితం. ఈ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం హైదరాబాద్ అన్న పూర్ణ స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. ఈ వేడుకలో దిల్ రాజుతోపాటు తమిళ దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ హాజరయ్యారు. ఆయన హైదరాబాద్ లో వుండడంతో సుకుమార్ ఆయన్ను తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సినిమా వరంగల్ లోని ఓ గ్రామంలోని మనుషుల కథ.
kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
'ది డెడ్లీ డాక్టర్’ అనే పవర్ఫుల్ ట్యాగ్లైన్తో విడుదలైన ఈ పోస్టర్ ప్రేక్షకుల్లో చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఆపరేషన్ థియేటర్లో నిలబడి ఉన్న రజనీకాంత్, ఆపరేషన్ డ్రస్తో పాటు డార్క్ గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. చేతిలో రక్తపు మరకలు ఉన్న స్కాల్పెల్ పట్టుకుని చిరునవ్వుతో కనిపిస్తున్న ఆయన లుక్ ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉంది.
Alia Bhatt: ఆల్ఫా ఆటిట్యూడ్కు ఒక ప్రతీకలా ఉంటుంది - అలియా భట్
యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో రాబోతోన్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం ‘ఆల్పా’. ఇండియాలో ఇది వరకెన్నడూ రానట్టుగా అలియా భట్, షర్వారిలతో భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ మూవీని రూపొందించారు. ఆల్ఫా చిత్రం ఆటిట్యూడ్కు ఒక వేడుకగా, ప్రతీకగా నిలిచే ఓ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్, అందులోని క్షణాల్ని తాను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని అలియా భట్ అన్నారు.
Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
రాం చరణ్కు జాతీయ అవార్డు రాకూడదు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
తన కుమారుడు, మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్కు 'పెద్ది' చిత్రంలో చేసిన నటనకు గాను జాతీయ అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని ఆయన తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు. 'పెద్ది' సక్సెస్ వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని మాట్లాడుతూ, 'పెద్ది' చిత్రంలో చెర్రీ నటనకు ప్రతి ఒక్కరూ జాతీయ అవార్డు వస్తుందని అంటున్నారని, కానీ తనకు మాత్రం అవార్డు రాకపోయినా ఫర్లేదని, అవార్డు రావడానికి ఎన్నో దారులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రజలందరూ నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ అంటుంటే చాలా ఆనందంగా అనిపించిందన్నారు.