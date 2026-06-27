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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (18:36 IST)

వల్లభనేని వంశీ ఇలా అయిపోయారేంటి? వీడియో వైరల్

Vallabhaneni Vamsi
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (18:26 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (18:36 IST)
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Vallabhaneni Vamsi
ఒకప్పుడు కృష్ణా జిల్లా ప్రాంతంలో బలమైన మద్దతుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వల్లభనేని వంశీ ప్రముఖ నాయకుడిగా వెలుగొందారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఆయన తిరుగులేని శాసనసభ్యుడిగా ఉండేవారు. అయితే, టీడీపీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్‌లో చేరాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం పూర్తిగా పతనమైంది. ఈ నిర్ణయం ఆయన భవిష్యత్తును శాశ్వతంగా మార్చేసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఆయనకు అనుకూలంగా లేవు. పలు కేసుల్లో ఆయన అరెస్టు కావడం, ఆపై విడుదల కావడం వంటివి జరిగాయి.
 
ఈ సుదీర్ఘ న్యాయ ప్రక్రియ కారణంగా ఆయన దాదాపు రెండు నెలల పాటు జైలులో గడపాల్సి వచ్చింది. విడుదలైన తర్వాత కూడా వంశీలో మునుపటి ఉత్సాహం కనిపించడం లేదు. ఒక వివాహ వేడుకలో ఆయన కనిపించిన తాజా వీడియోను చూస్తే ఇది స్పష్టమవుతుంది. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, వంశీ అత్యంత నిరాశతో, అయోమయ స్థితిలో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన రూపురేఖలు కూడా ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి. 
 
ఏపీ రాజకీయాల్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా దూకుడుగా వ్యవహరించే నాయకులలో వంశీ ఒకరు, కానీ ఇప్పుడు ఆయనలో ఆ పట్టుదల లేదా తెగువ తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆయన మళ్లీ పుంజుకోవాలంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వవైభవం రావాల్సిందే, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అది చాలా కష్టంగా కనిపిస్తోంది.
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సెల్వి

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