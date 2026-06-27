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వల్లభనేని వంశీ ఇలా అయిపోయారేంటి? వీడియో వైరల్
ఒకప్పుడు కృష్ణా జిల్లా ప్రాంతంలో బలమైన మద్దతుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో వల్లభనేని వంశీ ప్రముఖ నాయకుడిగా వెలుగొందారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలో ఆయన తిరుగులేని శాసనసభ్యుడిగా ఉండేవారు. అయితే, టీడీపీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం పూర్తిగా పతనమైంది. ఈ నిర్ణయం ఆయన భవిష్యత్తును శాశ్వతంగా మార్చేసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఆయనకు అనుకూలంగా లేవు. పలు కేసుల్లో ఆయన అరెస్టు కావడం, ఆపై విడుదల కావడం వంటివి జరిగాయి.
Vallabhaneni Vamsi
ఈ సుదీర్ఘ న్యాయ ప్రక్రియ కారణంగా ఆయన దాదాపు రెండు నెలల పాటు జైలులో గడపాల్సి వచ్చింది. విడుదలైన తర్వాత కూడా వంశీలో మునుపటి ఉత్సాహం కనిపించడం లేదు. ఒక వివాహ వేడుకలో ఆయన కనిపించిన తాజా వీడియోను చూస్తే ఇది స్పష్టమవుతుంది. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో, వంశీ అత్యంత నిరాశతో, అయోమయ స్థితిలో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన రూపురేఖలు కూడా ఆందోళన కలిగించేలా ఉన్నాయి.
ఏపీ రాజకీయాల్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా దూకుడుగా వ్యవహరించే నాయకులలో వంశీ ఒకరు, కానీ ఇప్పుడు ఆయనలో ఆ పట్టుదల లేదా తెగువ తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. ఆయన మళ్లీ పుంజుకోవాలంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వవైభవం రావాల్సిందే, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అది చాలా కష్టంగా కనిపిస్తోంది.
Vallabhaneni Vamsi tho kalisi chindesina @Rakita_IND and Anitha reddy pic.twitter.com/H6M1WyW9Lk— Belody (@Benunkool) June 26, 2026
మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ
వెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.