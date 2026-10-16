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  4. YSRC Announces Nominees For 27 ULBs
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (11:51 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. 27మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించిన వైకాపా

YSRCP
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (11:51 IST)
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YSRCP
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 14 మునిసిపాలిటీలు, ఆరు నగర పంచాయతీలకు 27 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది. మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లకు నామినీలు: విజయనగరం-కోలగట్ల శ్రావణి, విశాఖపట్నం-వరుదు కళ్యాణి, ఏలూరు-గంటా మోహన్ రావు, మచిలీపట్నం-లంక జ్యోతి, ఒంగోలు-కుప్పం ప్రసాద్, నెల్లూరు-ఆనం విజయ్ కుమార్, కడప-బండి దీప్తి రెడ్డి. 
 
మున్సిపాలిటీలకు నామినీలు: ఇచ్చాపురం-పూలల రాజ్యలక్ష్మి, పలాస కాశీబుగ్గ-తలసిల శ్రీపద్మ, నర్సీపట్నం-చింతకాయల అనిత, ఎలమంచిలి-బొడ్డపు తులసి, తుని-పిట్ల రామచంద్రపురం, ఎమ్.పిటిల రామరావు తులసి నాగేశ్వరరావు, కొండపల్లి-నల్లమోతు తేజస్వి, తెనాలి-మండలి శేషాచలం, చీరాల-డాక్టర్ ఇస్తార్ల శేర్లీ, బద్వేల్-రాచపూడి వెంకట సాయికృష్ణ, ప్రొద్దుటూరు-పోరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, పులివెందుల-వైఎస్ ప్రమీలమ్మ, మదనపల్లె-జింకా చలపతి. 
 
నగర పంచాయతీలకు నామినీలు: ఏలేశ్వరం-బాదిరెడ్డి ఆశా లత, వుయ్యూరు-పైడముక్కల దివ్య, గురజాల-పోలు వీరారెడ్డి, కనిగిరి-పులి శాంతిరెడ్డి, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం-షేక్ షకీలాబేగం, కమలాపురం-మార్జుల కవిత.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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