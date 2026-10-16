ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. 27మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించిన వైకాపా
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 14 మునిసిపాలిటీలు, ఆరు నగర పంచాయతీలకు 27 మంది అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించింది. మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లకు నామినీలు: విజయనగరం-కోలగట్ల శ్రావణి, విశాఖపట్నం-వరుదు కళ్యాణి, ఏలూరు-గంటా మోహన్ రావు, మచిలీపట్నం-లంక జ్యోతి, ఒంగోలు-కుప్పం ప్రసాద్, నెల్లూరు-ఆనం విజయ్ కుమార్, కడప-బండి దీప్తి రెడ్డి.
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మున్సిపాలిటీలకు నామినీలు: ఇచ్చాపురం-పూలల రాజ్యలక్ష్మి, పలాస కాశీబుగ్గ-తలసిల శ్రీపద్మ, నర్సీపట్నం-చింతకాయల అనిత, ఎలమంచిలి-బొడ్డపు తులసి, తుని-పిట్ల రామచంద్రపురం, ఎమ్.పిటిల రామరావు తులసి నాగేశ్వరరావు, కొండపల్లి-నల్లమోతు తేజస్వి, తెనాలి-మండలి శేషాచలం, చీరాల-డాక్టర్ ఇస్తార్ల శేర్లీ, బద్వేల్-రాచపూడి వెంకట సాయికృష్ణ, ప్రొద్దుటూరు-పోరెడ్డి నరసింహారెడ్డి, పులివెందుల-వైఎస్ ప్రమీలమ్మ, మదనపల్లె-జింకా చలపతి.
నగర పంచాయతీలకు నామినీలు: ఏలేశ్వరం-బాదిరెడ్డి ఆశా లత, వుయ్యూరు-పైడముక్కల దివ్య, గురజాల-పోలు వీరారెడ్డి, కనిగిరి-పులి శాంతిరెడ్డి, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం-షేక్ షకీలాబేగం, కమలాపురం-మార్జుల కవిత.