విశాఖపట్నం, విజయనగరం నగరాలకు వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థులు వీరే..
విశాఖపట్నం, విజయనగరం నగరాలకు తమ మేయర్ అభ్యర్థులను వైఎస్సార్సీపీ ఖరారు చేసింది. విశాఖపట్నం నుంచి ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి పోటీ చేయనుండగా, విజయనగరం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే, మంత్రి కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి కుమార్తె కోలగట్ల శ్రావణి మేయర్ పదవికి పోటీ పడనున్నారు.
వరుదు కళ్యాణి 2021లో ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె పదవీకాలం వచ్చే ఏడాది ముగియనుంది. ప్రస్తుతం ఆమె వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆమె అగ్రికల్చర్లో బీఎస్సీ పూర్తి చేసి, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎంబీఏ పట్టా పొందారు.
2009లో శ్రీకాకుళం లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రజారాజ్యం పార్టీ తరపున పోటీ చేసినప్పటికీ, ఆమె ఓటమిని చవిచూశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కోలగట్ల శ్రావణి కార్పొరేటర్గా ఎన్నికై, ఆ తర్వాత విజయనగరం డిప్యూటీ మేయర్గా పనిచేశారు. 2029 ఎన్నికల్లో ఆమె తన తండ్రి రాజకీయ వారసురాలిగా బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
కడప జిల్లాలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం వైఎస్సార్సీ నలుగురు అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. కడప మేయర్ పదవికి బండి దీప్తిని నామినేట్ చేసింది. పులివెందుల మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవికి వై.ఎస్. ప్రమీలమ్మను, కమలాపురం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవికి మరుజొల్ల కవితను పార్టీ అభ్యర్థులుగా వైఎస్సార్సీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పి. రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ప్రొద్దుటూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవికి పోరెడ్డి నరసింహారెడ్డి అభ్యర్థిత్వాన్ని కూడా పార్టీ దాదాపు ఖరారు చేసింది, అయితే అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో వైఎస్సార్సీ ఇప్పటివరకు ఏ అభ్యర్థులనూ ప్రకటించలేదు. నామినేషన్ల ప్రక్రియ అక్టోబర్ 16న ప్రారంభం కాగా, నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి అక్టోబర్ 18 చివరి తేదీ.