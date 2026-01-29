29-01-2026 రాశి ఫలితాలు, ఫోన్ సందేశాలు నమ్మవద్దు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
నేడు అనుకూలదాయకమే. వ్యవహార జయం, కార్యసిద్ధి వున్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్యసేవలు అవసరమవుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆదాయానికి తగ్గట్లు లెక్కలు వేసుకుంటారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
స్థిమితంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మీ అభిప్రాయాలను ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వ్యవహారాలతో తీరిక వుండదు. ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. సన్నిహితులను సంప్రదించండి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. అనుకున్నవిధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యసానుకూలతకు ఓర్పు ముఖ్యం. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. పరిస్థితులు నిదానంగా చక్కబడతాయి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. అసాధ్యమనుకున్న పనులు తేలికగా పూర్తవుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. అప్రమత్తంగా వుండాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అన్నివిధాలా యోగదాయకమే. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి వున్నాయి. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. మీ చొరవతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఖర్చులు అదుపులో వుండవు. వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. ఒక వార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అనవసర బాధ్యతలు చేపట్టవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
రుణ విముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. ఖర్చులు భారమనిపించవు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. హామీలు నిలబెట్టుకుంటారు. విలువైన వస్తువులు మరమ్మత్తుకు గురవుతాయి. పందాలు, పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆచితూచి అడుగేయండి. వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు తగదు. విదేశాల నుంచి సంతానం రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో మంచి ఫలితాలున్నాయి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతారు. చేసిన పనులే చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక సమాచారం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
అనుకూలతలు అంతంతమాత్రమే. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. ప్రయాణంలో అవస్తలెదుర్కొంటారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త.