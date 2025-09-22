Big Boost for AP: కర్నూలు ఓర్వకల్ ప్రాంతంలో రిలయన్స్ ఫుడ్ పార్క్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందస్తు చర్యలు బహుళ స్థాయిలలో స్పష్టమైన ఫలితాలను చూపిస్తున్నాయి. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఇతర వంటి అనేక ఉన్నత కంపెనీలు ఇప్పటికే పెట్టుబడి డ్రైవ్లను ప్రారంభించిన తర్వాత, ఇప్పుడు రిలయన్స్ వంతు వచ్చింది.
రిలయన్స్ వినియోగదారు ఉత్పత్తి విభాగం గతంలో చేసిన పెట్టుబడి ప్రకారం, కంపెనీ త్వరలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలులోని ఓర్వకల్ ప్రాంతంలో ఒక ఫుడ్ పార్క్ను స్థాపించనుంది. ఈ టాప్ గ్రేడ్ ఫుడ్ పార్క్ను కర్నూలులోని బ్రాహ్మణపల్లి ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఇది 500 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధిని అందిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం రెండు వారాల్లో ఈ ప్రాజెక్టును ఆమోదించే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కంపెనీకి దాదాపు 120 ఎకరాలు కేటాయించనున్నట్లు సమాచారం.
త్వరలో నిర్మాణం ప్రారంభమవుతుంది. తదనుగుణంగా, పూర్తి స్థాయి కార్యకలాపాలు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. గతంలో, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సీమా ప్రాంతానికి ఐకానిక్ కియా తయారీ కర్మాగారాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఇప్పుడు, ఆయన ఈ రిలయన్స్ ఫుడ్ పార్క్తో తిరిగి ప్రారంభించారు.