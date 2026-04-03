రక్షించాలని తల్లి సహజమైన స్వభావం సంబరం చేస్తూ డెట్టాల్ కొత్త కాంపైన్
డెట్టాల్, భారతదేశంలో క్రిముల నుండి రక్షించే ప్రముఖ బ్రాండ్, తన సాటిలేని రక్షణను ప్రధానాంశంగా తెలియచేస్తూనే కుటుంబాలతో బ్రాండ్కు గల సంబంధాన్ని శక్తివంతం చేసే ఉద్వేగభరితమైన కథనంతో తమ దిగ్గజ డెట్టాల్ యాంటీసెప్టిక్ లిక్విడ్ కోసం హృదయాన్ని తాకే కొత్త కాంపైన్ను ప్రారంభించింది. తల్లి యొక్క సహజమైన సంరక్షణ యొక్క విశ్వజననీయమైన వాస్తవంపై రూపొందించబడిన, ఈ కాంపైన్ ఈ ఆలోచనను నిజం చేసింది. అమ్మ-డెట్టాల్ వంటి రక్షణను ఏదీ ఇవ్వదు.
ఎన్నో తరాలుగా, డెట్టాల్ ఒక ఉత్పత్తి కంటే ఎక్కువగానే ఉంది, హానికి గురయ్యే సందర్భాల్లో ఇది భరోసాను ఇచ్చే ఉనికిగా నిలిచింది. ఈ కొత్త ఫిల్మ్ ఈ ఉద్వేగభరితమైన సారాంశాన్ని వివాహం జరుగుతున్న ఇంటిలోని ఉత్సాహవంతమైన గందరగోళంలో ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక సున్నితమైన క్షణం ద్వారా తెలియచేయబడింది. సంబరాల మధ్యలో, ఒక చిన్నారి గాయపడ్డాడు. అతను ఇతరులకు కనిపించకుండా తన గాయం దాచాడు, ముఖంలో ధైర్యం ప్రదర్శించాడు. అయితే అతను తన అమ్మను చేరుకున్న వెంటనే, ఆమె ఏదో తప్పు జరిగిందని సహజంగానే గ్రహించింది. ఆమె డెట్టాల్ యాంటీసెప్టిక్ లిక్విడ్తో అతని గాయానికి చికిత్స చేస్తుండగా, అతను తన సిగ్గును వదిలి, బాధను వ్యక్తం చేసాడు. అయితే వెంటనే అక్కడ హృదయాన్ని తాకే పాత్రల మార్పు జరిగింది. అక్కడ అతనే ఆమెను ఓదార్చాడు.
ఈ ఫిల్మ్ ఈ సందేశంతో ముగిసింది. తమ వారి రక్షణ యొక్క శక్తివంతమైన మద్దతు. ఇది భారతదేశపు ఇళ్లల్లో డెట్టాల్ యొక్క శాశ్వతమైన స్థానాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తోంది, ప్రేమ సహజంగా కలిగి, రక్షణకు భరోసా కలిగించే సందర్భాల్లో అమ్మల చెంత నిలబడుతోంది. ప్రసూన్ జోషి రచించిన కథనం మరియు భావనకు, విశాల్ ఖురానాకే నేపధ్య సంగీతం సమకూర్చారు, జావేద్ అలీ గానం చేయగా, ప్రసూన్ జోషి సాహిత్యం అందించారు, అమిత్ శర్మ దర్శకత్వంవహించిన ఈ ఫిల్మ్ భావోద్వేగం, సంస్కృతి మరియు వాస్తవికతల మిశ్రమంతో తయారైంది.