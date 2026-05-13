క్వాలిజీల్ 850 మందికి పైగా ఉద్యోగులు, 71 శాతం సిఏజిఆర్ వృద్ధితో జిసిసి: ఏఐ హబ్గా హైదరాబాద్
హైదరాబాద్: ఏఐ-ఆధారిత క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్(క్యుఈ)లో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన క్వాలిజీల్, మూడు గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు, 850 మందికి పైగా ఇంజనీర్లు, 2021 నుండి 71% సిఏజిఆర్తో హైదరాబాద్ను తమ గ్లోబల్ డెలివరీ కార్యకలాపాలకు కీలక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుకుంది. ఈ నగరంలో వృద్ధి చెందుతున్న జిసిసిలకు అవసరమైన ప్రపంచ స్థాయి క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ సేవలను క్వాలిజీల్ అందిస్తోంది.
రీఇమాజినింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ క్వాలిటీ: లెవరేజింగ్ ఏఐ-ఇన్ఫ్యూజ్డ్ క్యూఈ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ కాంపిటిటివ్ అడ్వాంటేజ్ అనే శీర్షికతో క్వాలిజీల్, ఎవరెస్ట్ గ్రూప్ సంయుక్తంగా ప్రచురించిన శ్వేతపత్రం, పెరుగుతున్న నాణ్యత సంక్లిష్టతకు, సంస్థల సంసిద్ధతకు మధ్య అంతరం పెరుగుతోందని గుర్తించింది. ముఖ్యంగా జెనరేటివ్, ఏజెంటిక్ ఏఐ వ్యవస్థలు మోడల్ డ్రిఫ్ట్, అనిశ్చిత అవుట్పుట్లు, వివరణాత్మక వైఫల్యాలు వంటి ప్రమాదాలను పరిచయం చేస్తున్నందున ఈ అంతరం మరింత స్పష్టమవుతోంది.
ఇప్పటికే 58 శాతం జీసీసీలు ఏజెంటిక్ఏఐలో పెట్టుబడులు పెడుతుండగా, భారతదేశ జీసీసీ రంగం 2030 నాటికి 105 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించే దిశగా పయనిస్తున్న తరుణంలో, హైదరాబాద్ సంస్థలకు ఈ వేగానికి సరిపోయే ఒక క్యూఈ భాగస్వామి అవసరం ఉంది. జెన్ఏఐ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ విభాగంలో క్వాలిజీల్ అనుసరిస్తోన్న విధానాలు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్కు ఒక నెక్స్ట్-జనరేషన్ విధానాన్ని సూచిస్తున్నాయని, ఇది జీసీసీ పర్యావరణ వ్యవస్థ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉందని ఫ్రాస్ట్ అండ్ సుల్లివాన్ వెల్లడించింది.
క్వాలిజీల్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ప్రెసిడెంట్ & సీఈఓ ప్రదీప్ గోవిందస్వామి మాట్లాడుతూ, ప్రపంచ స్థాయి ప్రతిభావంతులు, వేగంగా విస్తరిస్తున్న జీసీసీ ఎకోసిస్టమ్, ఏఐ ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ వల్ల క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్కు డిమాండ్ ఏర్పడింది. జీసీసీలకు అవసరమైన క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్(క్యుఈ) మౌలిక సదుపాయాలు హైదరాబాద్కు ఉన్నాయని నిర్ధారించడానికి క్వాలిజీల్ పూర్తి స్థాయిలో కట్టుబడి ఉంది అని అన్నారు.
ఎవరెస్ట్ గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ డైరెక్టర్ అంకిత్ నాథ్ మాట్లాడుతూ, సలహా, అమలు-ఆధారిత క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ సేవలపై క్వాలిజీల్ చూపే సమతుల్య దృష్టి, సమగ్రమైన టెస్టింగ్ పరివర్తనలను కోరుకునే సంస్థలకు దానిని ఒక నమ్మకమైన భాగస్వామిగా నిలుపుతుంది అని అన్నారు. ఫ్రాస్ట్ అండ్ సుల్లివన్ ఇండస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్ హీనా జునేజా మాట్లాడుతూ, జెన్ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్పై క్వాలిజీల్కు ఉన్న విస్తృత స్థాయి లక్ష్యాలు, దాని స్వతంత్ర క్యూఈ(QE) మోడల్, సాంప్రదాయ ఎంబెడెడ్ విధానాలు పరిష్కరించలేని కీలక సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. దీని ప్రధాన ప్లాట్ఫామ్లైన క్యూమెంటిస్ ఏఐ, క్వాలిసెంట్రల్, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్కు ఒక నెక్స్ట్-జెన్ విధానాన్ని సూచిస్తాయి అని అన్నారు.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి లాంచ్ చేసిన శ్రీనివాస మంగపురం లోని మంగా మంగా సాంగ్
‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.
మరో గ్లోబల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన విరోష్ జోడి.. కపుల్ యాడ్ కు 9.1 మిలియన్ లైక్స్
విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.
KJR: మన దేశానికి నేషనల్ గేమ్ అనేదే లేదని చెప్పే గుర్తింపు ట్రైలర్
స్పోర్ట్స్, కోర్ట్ డ్రామాగా గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్, స్వస్తిక్ విజన్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో కేజేఆర్ హీరోగా ఎస్కే ప్రశాంత్, అజిత్ బాస్కర్, అరుణ్ మురుగన్ నిర్మించిన చిత్రం ‘గుర్తింపు’. ఈ మూవీకి జె.పి. తెన్ పతియాన్ దర్శకత్వం వహించారు. దేశంలోని క్రీడా వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ, ప్రభుత్వ పనితీరు, పేదలు క్రీడలకు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు అనే విషయాల్ని ఇతివృత్తంగా తీసుకుని ‘గుర్తింపు’ సినిమాని తెరకెక్కించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
భర్తతో విడిపోతున్న నటి మౌనీరాయ్.... స్పందించిన బాలీవుడ్ నటి
బాలీవుడ్ నటి మౌనీరాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోతున్నట్టు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై మౌనీరాయ్ స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని ఆమె కోరారు. తమ వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. మౌనీరాయ్, సూరజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో కావడంతో విడిపోతున్నారన్న ప్రచారం జరగ్గా నటి రియాక్ట్ అయ్యారు.
iBOMMA: ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైన ఐబొమ్మ.. షాకైన సినీ ప్రపంచం
పైరసీ దిగ్గజం ఐబొమ్మ దాని నిర్వాహకుడు రవి ఇమ్మడి అరెస్టు అయిన కొన్ని నెలల తర్వాత ఆన్లైన్లో తిరిగి ప్రత్యక్షమైంది. రవి అరెస్టు తర్వాత, దానిని శాశ్వతంగా మూసివేశారు. అయితే, ఈ వెబ్సైట్ కొత్తగా విడుదలైన సినిమాల లైబ్రరీతో తిరిగి వచ్చింది. ఈ పునరాగమనం చాలామంది సినీ పరిశీలకులను, ప్రేక్షకులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. రామ్ చరణ్ పెద్ది, సమంత మా ఇంటి బంగారం, ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్, అఖిల్ అక్కినేని లెనిన్ వంటి మరెన్నో సినిమాలు త్వరలో థియేటర్లలోకి రానున్న నేపథ్యంలో, ఈ నిరంతర ముప్పును అరికట్టడానికి పరిశ్రమ ఇప్పుడు కఠినమైన పోలీసు జోక్యం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.