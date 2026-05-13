బండి భగీరథ కనిపించటలేదు, పోస్టర్స్ కలకలం, వీడియో
లైంగిక దాడి కేసు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేంద్రమంత్రి కుమారుడు బండి భగీరథ కనిపించడం లేదంటూ హైదరాబాద్ నగరంలో పలుచోట్ల పోస్టర్లు దర్శనమివ్వడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. రోడ్లకిరువైపులా ఈ పోస్టర్లను ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాత్రికిరాత్రే అంటించేసారు. ప్రస్తుతం జిహెచ్ఎంసి అధికారులు ఈ పోస్టర్లను తొలగిస్తున్నారు.
తన కుమారుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడంపై కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ... రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే ఈ కేసును నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. తాను కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదగడాన్ని జీర్ణించుకోలేని శక్తులు పన్నిన కుట్ర ఇదని, న్యాయవ్యవస్థే నిజానిజాలు తేలుస్తుందని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోడీ బేటీ బచావో నినాదం ఏమైందని, కేంద్ర మంత్రి కుమారుడిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించారు.
హైదరాబాద్లోని శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో వెలసిన బండి భగీరథ్ ‘అబ్స్కాండింగ్’ పోస్టర్లను జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది తొలగించారు. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు నిన్న రాత్రి వీటిని అంటించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పోస్టర్లు తీవ్ర దుమారం రేపడంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి వాటిని తొలగించారు. కాగా,… https://t.co/QLRHzRYMru pic.twitter.com/ugWj0JLPan— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) May 13, 2026
బండి భగీరథ్పై పోక్సో చట్టం ...
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్పై నమోదైన 'లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కేసుపై తక్షణమే విచారణ ప్రారంభించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, సోమవారం నాడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.వి. ఆనంద్ను ఆదేశించారు. బండి భగీరథ్ ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు.
మే 8వ తేదీనే పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నమోదైనప్పటికీ, చర్యలు తీసుకోవడంలో జరిగిన జాప్యంపై ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, ఈ కేసును విచారించేందుకు పోలీస్ శాఖాధిపతి ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డీజీపీ ఆనంద్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన దృష్ట్యా, మొత్తం పోలీస్ యంత్రాంగం భద్రతా ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉందని డీజీపీ ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. టీజీఎస్సీపీసీఆర్ అధ్యక్షురాలు కొత్తకోట సీతా దయాకర్ రెడ్డి, నగర పోలీస్ కమిషనర్ నుండి వివరాలను సేకరించి, ఈ విషయంపై విచారణ జరిపేందుకు ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
బండి సంజయ్ కుమారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కొనసాగిస్తున్న నిరసనల నేపథ్యంలో టీఎస్సీపీసీఆర్ ఈ చర్యలు చేపట్టడం, డీజీపీకి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. 17 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలపై బండి భగీరథ్పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
గత ఆరు నెలలుగా భగీరథ్ తమ కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని బాలిక తల్లి ఆరోపించారు. మొయినాబాద్లోని ఒక ఫామ్హౌస్లో కూడా అతను ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11, బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
25 ఏళ్ల భగీరథ్, అంతకుముందు కరీంనగర్ II టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. తనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయకుండా ఉండేందుకు వారు హనీట్రాప్కు పాల్పడి, రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారని అతను ఆరోపించాడు.
అతని ఫిర్యాదు మేరకు, బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై దోపిడీ, నేరపూరిత బెదిరింపు, నేరపూరిత కుట్ర మరియు ఉమ్మడి ఉద్దేశం వంటి ఆరోపణలతో బీఎన్ఎస్ లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. బండి సంజయ్ తన కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
