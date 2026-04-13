సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 13 ఏప్రియల్ 2026 (17:59 IST)

మోనాలిసా మిస్సింగ్, రాజస్థాన్ అజ్మేర్‌కి వచ్చాక మిస్ అయ్యిందంటూ భర్త పోస్ట్

Monalisa Bhonsle missing
కుంభమేళా బ్యూటీ మోనాలిసా కేసులో మరో సంచలన పరిణామం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమెను పెళ్లాడిని ఫర్మాన్ ఖాన్ ఓ సెల్ఫీ వీడియోలో మాట్లాడుతూ... తన భార్య మోనాలిసా మిస్ అయ్యిందనీ, రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అజ్మేర్ పర్యటనకు వెళ్లినప్పటి నుంచి ఆమె ఆచూకి కనిపించకుండా పోయిందంటూ వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు. కాగా మోనాలిసా 16 ఏళ్ల మైనర్ బాలిక అనీ, ఈ క్రమంలో ఫర్మాన్ పైన పోక్సో కేసు నమోదైంది. ఇప్పుడు మోనాలిసా కనిపించడం లేదంటూ ఫర్మాన్ వీడియో విడుదల చేయడంతో కేసు మరో మలుపు తిరిగింది.
 
మైనర్ బాలిక మోనాలిసాను వివాహం చేసుకున్నందుకు ఫర్మాన్ పై కేసు
మోనాలిసా వివాహంలో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకున్నది. ఆమెను వివాహం చేసుకున్న ఫర్మాన్ ఖాన్ పైన మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు పోక్సో కేసు పెట్టారు. మోనాలిసా వయసు కేవలం 16 సంవత్సరాలే కావడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. మార్చి 11న కేరళం లోని తిరువనంతపురంలోని అరుమనూర్ దేవాలయంలో హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లి జరిగింది. ఈ పెళ్లికి కేరళం విద్యాశాఖ మంత్రి శివన్ కుట్టితో పాటు పలువురు రాజకీయ నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు.
 
ఐతే పెళ్లయ్యాక మోనాలిసా వయసు గురించి తీవ్ర చర్చ జరిగింది. దీనితో ఆమె వయసుపై నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ విచారణ చేపట్టింది. ఈ విచారణలో... మోనాలిసా డిసెంబర్ 30, 2009లో జన్మించినట్లు వున్నది. పెళ్లి చేసుకునే నాటికి ఆమె వయసు కేవలం 16 ఏళ్లు మాత్రమే. ఈ విషయం తెలిసి కూడా మోనాలిసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ ఇద్దరూ నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి పెళ్లిని రిజిస్టర్ చేయించినట్లు తేలింది. కాగా దంపతులిద్దరూ తమకు సమర్పించిన ఆధార్ కార్డులు ఆధారం చేసుకుని వివాహం జరిపించామని ఆలయ పెద్దలు వెల్లడించారు. ఐతే ఫేక్ పత్రాలు సమర్పించి వివాహం చేసుకున్నందుకు మోనాలిసా భర్తపై పోక్సో కేసు పెట్టి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 

ఈ అక్షయ తృతీయ సందర్భంగా, దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఫైన్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ అయిన PMJ జ్యువెల్స్, అభిమానుల ఆదరణ పొందిన సెలబ్రిటీ జంట సుమ కనకాల, రాజీవ్ కనకాల నటించిన తమ సరికొత్త టెలివిజన్ వాణిజ్య ప్రకటనను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపుప్రముఖ హీరోయిన్ త్రిష ఇంటికి బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. చెన్నై తేనాంపేటలోని నివాసంలో త్రిష ఉంటున్నారు. ఈ ఇంట్లో బాంబు పెట్టినట్టు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బెదిరించారు. ఇది స్థానికంగా కలకలం రేపింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈమెయిల్ ద్వారా ఈ బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు.

Arvind Krishna: కర్మస్థలం చిత్రంలో యోధుడిలా కన్పించనున్న అరవింద్ కృష్ణఅరవింద్ కృష్ణ, చుంకీ పాండే, అర్చనా శాస్త్రి, ప్రిన్స్, దివి ప్రధాన పాత్రల్లో రాకీ షెర్మాన్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం కర్మస్థలం. ఈ మూవీని రాయ్ ఫిల్మ్స్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి కార్తిక్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఇక తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి అరవింద్ కృష్ణ పాత్రకు సంబంధించిన లుక్‌ను విడుదల చేశారు.

T. Gopichand: భరత భూమికి ప్రతీకగా నిలిచే భరత వర్ష గా టి గోపీచంద్ రాబోతున్నాడుహీరో టి. గోపీచంద్, సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చారిత్రక యాక్షన్ డ్రామా #గోపీచంద్33తో తన కెరీర్‌లో ఒక కొత్త శకంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్ నిర్మాత శ్రీనివాస చిట్టూరి నిర్మాణంలో, పవన్ కుమార్ సమర్పణలో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, గోపీచంద్ కెరీర్ లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. చిత్ర నిర్మాతలు పవర్ ఫుల్ గ్లింప్స్ ద్వారా సినిమా టైటిల్‌ను ఆవిష్కరించారు.

Nagababu: చిరంజీవికి గుండె కుడివైపు ఉంటే ఏమవుతుంది...!కికు యనమల, కశిష్ ఖాన్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా చిరంజీవి. ఈ చిత్రంలో తనికెళ్ల భరణి,ఈశ్వరీ రావు, గోపరాజు రమణ,శ్రీకాంత్ భరత్, వైవా రాఘవ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను కికు ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై దీప్తి నడిమింటి నిర్మిస్తున్నారు. శుభ సాయి వెంకట్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Watch More Videos

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

తమ రెండవ స్టోర్, సీజనల్ ఎడిట్‌తో వైజాగ్‌లో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరించిన సోచ్వైజాగ్: భారతదేశపు ప్రముఖ సందర్భోచిత, సాయంకాలపు దుస్తుల బ్రాండ్ అయిన సోచ్, వైజాగ్‌లో తమ రెండవ స్టోర్‌ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించింది. దీనితో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంస్థ స్టోర్‌ల సంఖ్య పదకొండుకు చేరింది. సుందరమైన ప్రకృతి సౌందర్యానికి, సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన వైజాగ్, సాయంకాలపు, సందర్భోచిత దుస్తుల కోసం ఒక ఆశాజనకమైన మార్కెట్‌గా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది. 1,400 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ కొత్త స్టోర్, ఒక ఉన్నతమైన షాపింగ్ అనుభవాన్ని అందించేలా ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించబడింది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com