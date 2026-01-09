మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్పై కేసు
మైనర్లపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడే కంటెంట్ను సృష్టించినందుకు యూట్యూబర్పై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఏపీ యూట్యూబర్ కాంబేటి సత్యమూర్తి తన వైరల్ హబ్ 007 యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మైనర్లతో సెన్స్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాడు. ఆ యూట్యూబర్ 15-17 ఏళ్ల పిల్లలతో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తూ, వారిని అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసేలా ఒత్తిడి చేశాడు.
సత్యమూర్తి మరిన్ని వ్యూస్ పొందడానికి ఇలాంటి వీడియోలు చేస్తున్నాడని పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో, అతను ఒక మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు. సైబర్ పోలీసులు ఈ వీడియోను సుమోటో చర్యగా తీసుకుని యూట్యూబర్ను అరెస్టు చేశారు. సత్యమూర్తిపై పోక్సో- ఐటీ అభియోగాల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
ఈ కంటెంట్ మైనర్లకు హానికరం కాబట్టి ఈ అరెస్టు గొప్ప ప్రజా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఆన్లైన్లో ఇబ్బంది పెట్టే కంటెంట్ నుండి రక్షించాలని కోరుకుంటున్న సమయంలో, చాలామంది సత్యమూర్తి అరెస్టును స్వాగతిస్తున్నారు.
సత్యమూర్తి మైనర్లను కెమెరాలో అసభ్యకరమైన మాటలు మాట్లాడేలా ఎలా చేయగలిగాడో చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు, దానిని బహిరంగంగా షేర్ చేస్తారు. యూట్యూబ్ కంటెంట్పై కఠినమైన నిబంధనలు డిమాండ్లు ఉన్నాయి.