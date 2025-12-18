21,012 మెట్రిక్ టన్నుల హాట్ మెటల్ ఉత్పత్తిలో విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ రికార్డ్
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ (వీఎస్పీ) అని కూడా పిలువబడే రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఐఎన్ఎల్) డిసెంబర్ 14న ఒకే రోజులో అత్యధికంగా 21,012 మెట్రిక్ టన్నుల హాట్ మెటల్ ఉత్పత్తిని సాధించి, తన చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
ఈ విజయాన్ని ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా అభివర్ణించిన టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు, ప్లాంట్ తన స్థాపిత రోజువారీ సామర్థ్యాన్ని మొదటిసారిగా అధిగమించిందని, ఇది కార్యకలాపాలలో స్పష్టమైన సానుకూల మార్పుకు సంకేతమని పేర్కొన్నారు.
ఈ రికార్డు పనితీరు ప్లాంట్ భవిష్యత్తుపై ఉన్న నిరాశావాదాన్ని పటాపంచలు చేసిందని, ఊహాగానాల ఆధారంగా కాకుండా వాస్తవాల ఆధారంగా వీఎస్పీ భవిష్యత్ అవకాశాలను అంచనా వేయాల్సిన అవసరాన్ని అన్నారు. డిసెంబర్లో వీఎస్పీ రోజుకు సగటున 19,450 టన్నుల హాట్ మెటల్ను ఉత్పత్తి చేస్తోందని, ఇది దాదాపు 92 శాతం సామర్థ్య వినియోగానికి సమానమని శ్రీ పల్లా తెలిపారు.
ముడి పదార్థాల లభ్యత మెరుగుపడటం, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఫర్నేస్ కార్యకలాపాలు, మెరుగైన నిర్వహణ పద్ధతులు ఈ మెరుగైన పనితీరుకు దోహదపడ్డాయని ఆయన అన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ను పునరుద్ధరించడానికి ఎన్డిఎ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం బలమైన మద్దతు ఇచ్చిందని ఆయన చెప్పారు.
1998లో దాని ప్రైవేటీకరణను నిరోధించడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ పోషించిన పాత్రను గుర్తుచేస్తూ, 2025లో కూడా అదే నిబద్ధత కొనసాగుతుందని చెప్పారు. ప్రైవేటీకరణ ఆరోపణలు నిరాధారమని, ఆర్థిక ఒత్తిడిని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కాంట్రాక్టుల హేతుబద్ధీకరణ జరిగిందని ఆయన వివరించారు.
ఆయన ప్రకారం, విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని స్థిరీకరించడానికి కేంద్రం నుండి రూ.11,440 కోట్లు, రాష్ట్రం నుండి రూ.2,600 కోట్లతో సహా రూ.14,000 కోట్లకు పైగా నిధులు సమీకరించబడ్డాయి, తద్వారా ముడి పదార్థాలు, విద్యుత్, నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా చూస్తున్నారు.
హాట్ మెటల్ వృధా అవుతోందన్న ఆరోపణలను కూడా ఆయన ఖండించారు. సహజ ఉప-ఉత్పత్తి అయిన స్లాగ్ను మాత్రమే తొలగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ప్లాంట్ ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గత ప్రభుత్వ విధానాలే కారణమని ఆరోపించారు.