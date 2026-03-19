గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (17:54 IST)

దినేష్ కార్తీక్- దీపికా పల్లికల్‌లకు మూడో సంతానం.. కుమార్తె రాహాకు ఆహ్వానం

Dinesh Karthik
భారత మాజీ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ దినేష్ కార్తిక్, స్క్వాష్ స్టార్ దీపికా పల్లికల్ దంపతులు తమ కుమార్తె రాహా పల్లికల్ కార్తిక్ రాకను ప్రకటించారు. తమ కవల కుమారులు కబీర్, జియాన్‌లకు చెల్లెలుగా మారిన తమ పాపను పరిచయం చేస్తూ, ఈ జంట సోషల్ మీడియా ప్రకటనలో తమ కృతజ్ఞతను, ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 
 
మా హృదయాల్లో ఆశీస్సులతో, మాటల్లో చెప్పలేని కృతజ్ఞతతో, ​​మా అమూల్యమైన పాపను ఈ ప్రపంచంలోకి ఆనందంగా స్వాగతిస్తున్నాం. కబీర్, జియాన్ తమ చెల్లెలు రాహా పల్లికల్ కార్తిక్‌ను పరిచయం చేయడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ప్రేమతో, దీపికా-దినేష్ జంట ఆగస్టు 25, 2015న సంప్రదాయ హిందూ, క్రైస్తవ పద్ధతుల్లో వివాహం చేసుకున్నారు. అలాగే 2021లో తమ కవల పిల్లలను సాదరంగా ఆహ్వానించారు.
 
భారత మాజీ అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ అయిన కార్తీక్, పోటీ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయ్యాక కోచింగ్, కామెంటరీ రంగాలలోకి మారడానికి ముందు, వికెట్ కీపర్‌గా, బ్యాట్స్‌మన్‌గా ఒక విశిష్టమైన కెరీర్‌ను ఆస్వాదించారు. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా, అతను టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో ఆడారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు మెంటర్‌గా, బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా పనిచేశారు.
 
ఇదిలా ఉండగా, దీపిక ప్రపంచంలోని టాప్-10 ర్యాంకింగ్స్‌లోకి ప్రవేశించిన తొలి భారత మహిళగా భారత స్క్వాష్ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకుంది. పద్మశ్రీ పురస్కారం, కామన్వెల్త్, ఆసియా క్రీడలలో పలు పతకాలు సాధించిన ఆమె, దేశంలోని అత్యంత ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారిణులలో ఒకరిగా నిలిచింది.
 
ఆమె చివరిసారిగా అక్టోబర్ 2023లో హాంగ్‌జౌ ఆసియా క్రీడలలో పోటీపడి, అక్కడ మిక్స్‌డ్ డబుల్స్‌లో స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించింది. 2022 ప్రారంభంలో ప్రసూతి సెలవు నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆమె విజయవంతంగా పునరాగమనం చేసింది. ప్రపంచ డబుల్స్ స్క్వాష్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో రెండు టైటిళ్లను కైవసం చేసుకుంది.
 
2022 కామన్వెల్త్ క్రీడలలో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. కార్తీక్ ప్రస్తుతం ఆర్‌సిబి కోచింగ్ సిబ్బందిలో ఒక భాగంగా ఉన్నారు. అతను జట్టుకు బ్యాటింగ్ కోచ్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?ఒక పెళ్లిలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. రసగుల్లా గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రసగుల్లా తింటుండగా అకస్మాత్తుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటంతో, అక్కడున్న వారందరూ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే ఆయన మరణించారు. ఆహారం పూర్తిగా శ్వాసనాళాన్ని బ్లాక్ చేయడంతో ఆక్సిజన్ శరీరానికి చేరలేదని వైద్యులు తెలిపారు. జార్ఖండ్‌లోని జంషెడ్‌పూర్‌లో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చు

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చుచావు అంచున వున్నవాడికి చస్తే ఎంత, బ్రతికితే ఎంత. ఇప్పుడు ఇట్లానే వున్నది ఇరాన్ పరిస్థితి. చేతిలో వున్న బాంబులను ఎట్లాబడితే అట్లా, అమెరికా దేశానికి మద్దతుగా వున్న దేశాలపై వేసేస్తోంది. ఆ బాంబులు ఎటుబడితే అటు పడి ఇరాన్ పొరుగున వున్న గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. తాజాగా ఇరాన్ వేసిన క్షిపణి ఒకటి ఖతార్‌లోని అతిపెద్ద ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ప్లాంట్ అయిన రాస్ లఫాన్‌పై పడటంతో ఆ కేంద్రానికి నిప్పు అంటుకున్నది. ఈ ప్లాంట్ నుంచి ప్రపంచానికి అందే 50 శాతం చమురు, గ్యాస్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడనుంది.

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?వైసీపీకి చెందిన కొందరు సభ్యులు కేంద్ర ఆర్ అండ్ బి మంత్రి నితిన్ గడ్కారిని కలిశారు. ఈ ప్రతినిధుల జాబితాలో ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి, మద్దాలి గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజా రాణి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు. అయితే, వైసీపీ శ్రేణులలో మత సామరస్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హానికరమైన అంశంగా గుర్తించారు. ఈ చిత్రంలో, నితిన్ గడ్కరీ, వరుసలో మిథున్ రెడ్డి, రోజా ఆసీనులై ఉండగా, ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజ మాత్రం నిలబడి ఉండటాన్ని ప్రజలు ఎత్తి చూపుతున్నారు.

వేసవిలో చల్లని వాతావరణం- తెలంగాణలోని పది జిల్లాల్లో వర్షాలు

వేసవిలో చల్లని వాతావరణం- తెలంగాణలోని పది జిల్లాల్లో వర్షాలుతెలంగాణలో అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పది జిల్లాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలోని వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, నాగర్‌కర్నూల్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి వంటి కనీసం 10 జిల్లాల్లో రాబోయే రోజుల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో పాకిస్థాన్.. రిపబ్లిక్ వేడుకలు రద్దు

పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో పాకిస్థాన్.. రిపబ్లిక్ వేడుకలు రద్దుపాకిస్థాన్ దేశం పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ నెల 23వ తేదీన జరగాల్సిన రిపబ్లిక్ వేడులను రద్దు చేసింది. దేశంలో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ యేడాది అదికారిక వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. పైగా, రిపబ్లిక్ వేడుకల రోజున ఆండబరాలకు పోకుండా కేవలం జెండా ఆవిష్కరణకే ఈ వేడుకలను పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా మా కల, పెద్ద హిట్ అవ్వడం డబుల్ బొనాంజా : నవీన్ యెర్నేని

పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా మా కల, పెద్ద హిట్ అవ్వడం డబుల్ బొనాంజా : నవీన్ యెర్నేనిప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉస్తాద్ ఊచకోత మొదలైంది. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా.. భారీ అంచనాల నడుమ ఉగాది కానుకగా నేడు( మార్చి 19) థియేటర్లలో అడుగుపెట్టింది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఈ సినిమా మొదటి షో నుంచే అన్ని ప్రాంతాల నుంచి, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందనను సొంతం చేసుకుంది. పవన్ కళ్యాణ్ ని హరీష్ శంకర్ చూపించిన తీరుకి అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. తాజాగా చిత్ర బృందం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి తమ సంతోషాన్ని పంచుకోవడం కాకుండా, ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

సూర్య, RJ బాలాజీ కాంబినేషన్ చిత్రం కరుప్పు విడుదల తేదీ ప్రకటన

సూర్య, RJ బాలాజీ కాంబినేషన్ చిత్రం కరుప్పు విడుదల తేదీ ప్రకటనసూర్య మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'కరుప్పు' చిత్రానికి దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ. విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. తమిళం, తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమలలో పాపులర్ కంటెంట్‌ను అందించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని స్కేల్, కంటెంట్ రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిష్టాత్మకగా తెరకెక్కిస్తోంది.

IIFTC అవార్డుల్లో గేమ్ ఛేంజర్, విశ్వం చిత్రాలకు పురస్కారాలు

IIFTC అవార్డుల్లో గేమ్ ఛేంజర్, విశ్వం చిత్రాలకు పురస్కారాలుముంబై: ప్రతిష్టాత్మక 'IIFTC టూరిజం ఇంపాక్ట్ అవార్డ్స్ 2026'లో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ తన సత్తా చాటింది. టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన 'గేమ్ ఛేంజర్' మరియు వేణు డోనేపూడి నిర్మించిన 'విశ్వం' చిత్రాలు గ్లోబల్ లొకేషన్ స్టోరీ టెల్లింగ్‌లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచినందుకు ఈ అవార్డులను అందుకున్నాయి.

Shiva Raj Kumar: గుమ్మడి నర్సయ్య నుంచి శివ రాజ్ కుమార్ ఫియర్స్ లుక్

Shiva Raj Kumar: గుమ్మడి నర్సయ్య నుంచి శివ రాజ్ కుమార్ ఫియర్స్ లుక్ఎన్. సురేష్ రెడ్డి (ఎన్ఎస్ఆర్) నిర్మాతగా పరమేశ్వర్ హివ్రాలే తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’. రాజకీయాల్లో, ప్రజా సేవలో తనకంటూ ఓ గుర్తింపుని తెచ్చుకున్న గుమ్మడి నర్సయ్య బయోపిక్‌గా రాబోతోన్న ఈ సినిమాలో గుమ్మడి నర్సయ్యగా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వదిలిన గ్లింప్స్ దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో భారీ అంచనాల్ని నెలకొల్పింది. ఇక ఇప్పుడు ఉగాది సందర్భంగా ఓ అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Aadi Saikumar: మాస్ అప్పీల్‌తో ఈగో రాజా గా ఆది సాయి కుమార్

Aadi Saikumar: మాస్ అప్పీల్‌తో ఈగో రాజా గా ఆది సాయి కుమార్సక్సెస్ ఫుల్ హీరో ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా ఎస్‌జిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద జి.సురేష్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘ఈగో రాజా’, ఈ మూవీని గురు శరవణన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆదితో పాటుగా నటుడు సతీష్‌ ముఖ్య పాత్రని పోషిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ ద్విభాషా చిత్రంగా రూపు దిద్దుకుంటున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌‌కు సంబంధించిన అప్డేట్‌ను ఉగాది సందర్భంగా రివీల్ చేశారు. యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ అప్పీల్‌తో రాబోతోన్న ఈ మూవీ అద్భుతంగా ఉండబోతోందని టీం నమ్మకంగా చెబుతోంది.
