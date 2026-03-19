దినేష్ కార్తీక్- దీపికా పల్లికల్లకు మూడో సంతానం.. కుమార్తె రాహాకు ఆహ్వానం
భారత మాజీ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ దినేష్ కార్తిక్, స్క్వాష్ స్టార్ దీపికా పల్లికల్ దంపతులు తమ కుమార్తె రాహా పల్లికల్ కార్తిక్ రాకను ప్రకటించారు. తమ కవల కుమారులు కబీర్, జియాన్లకు చెల్లెలుగా మారిన తమ పాపను పరిచయం చేస్తూ, ఈ జంట సోషల్ మీడియా ప్రకటనలో తమ కృతజ్ఞతను, ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
మా హృదయాల్లో ఆశీస్సులతో, మాటల్లో చెప్పలేని కృతజ్ఞతతో, మా అమూల్యమైన పాపను ఈ ప్రపంచంలోకి ఆనందంగా స్వాగతిస్తున్నాం. కబీర్, జియాన్ తమ చెల్లెలు రాహా పల్లికల్ కార్తిక్ను పరిచయం చేయడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. ప్రేమతో, దీపికా-దినేష్ జంట ఆగస్టు 25, 2015న సంప్రదాయ హిందూ, క్రైస్తవ పద్ధతుల్లో వివాహం చేసుకున్నారు. అలాగే 2021లో తమ కవల పిల్లలను సాదరంగా ఆహ్వానించారు.
భారత మాజీ అంతర్జాతీయ క్రికెటర్ అయిన కార్తీక్, పోటీ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయ్యాక కోచింగ్, కామెంటరీ రంగాలలోకి మారడానికి ముందు, వికెట్ కీపర్గా, బ్యాట్స్మన్గా ఒక విశిష్టమైన కెరీర్ను ఆస్వాదించారు. రెండు దశాబ్దాలకు పైగా, అతను టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లలో ఆడారు. ఆ తర్వాత ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు మెంటర్గా, బ్యాటింగ్ కోచ్గా పనిచేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, దీపిక ప్రపంచంలోని టాప్-10 ర్యాంకింగ్స్లోకి ప్రవేశించిన తొలి భారత మహిళగా భారత స్క్వాష్ చరిత్రలో తన పేరును లిఖించుకుంది. పద్మశ్రీ పురస్కారం, కామన్వెల్త్, ఆసియా క్రీడలలో పలు పతకాలు సాధించిన ఆమె, దేశంలోని అత్యంత ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారిణులలో ఒకరిగా నిలిచింది.
ఆమె చివరిసారిగా అక్టోబర్ 2023లో హాంగ్జౌ ఆసియా క్రీడలలో పోటీపడి, అక్కడ మిక్స్డ్ డబుల్స్లో స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించింది. 2022 ప్రారంభంలో ప్రసూతి సెలవు నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆమె విజయవంతంగా పునరాగమనం చేసింది. ప్రపంచ డబుల్స్ స్క్వాష్ ఛాంపియన్షిప్లలో రెండు టైటిళ్లను కైవసం చేసుకుంది.
2022 కామన్వెల్త్ క్రీడలలో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. కార్తీక్ ప్రస్తుతం ఆర్సిబి కోచింగ్ సిబ్బందిలో ఒక భాగంగా ఉన్నారు. అతను జట్టుకు బ్యాటింగ్ కోచ్గా పనిచేస్తున్నారు.