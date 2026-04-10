11 యేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం .. ఎవరికీ చెప్పొద్దంటూ రూ.150 చేతిలో పెట్టాడు.. ఎక్కడ?
కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ మైనర్ బాలిక అత్యాచారానికి గురైంది. పొట్టకూటి కోసం బెంగుళూరుకు వచ్చిన ఓ వలస కార్మికుడు 11 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఈ దారుణాన్ని ఎవరికీ చెప్పొద్దంటూ బాలిక చేతిలో రూ.150 పెట్టి అక్కడ నుంచి ఉడాయించాడు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో 28 యేళ్ల నిందితుడు మహమ్మద్ మున్నాను అరెస్టు చేశారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, బెంగుళూరు నగరంలో ఓ 11 యేళ్ల బాలిక ఇంటిబయట ఆడుకుంటోంది. అక్కడే నిర్మాణ పనులు చేస్తున్న బీహార్కు చెందిన మహమ్మద్ మున్నా అనే వరస కార్మికుడు ఆ బాలికపై కన్నేసి, మాయమాటలు చెప్పి పక్కనే నిర్మాణంలో ఉన్న భవంతిలోకి తీసుకెళ్లి లైంకికదాడికి తెగబడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఈ దారుణాన్ని ఎవరికీ చెప్పొద్దంటూ బెదిరించి చేతిలో రూ.150 పెట్టి పంపించేశాడు.
అయితే, తమ బిడ్డ కనిపించకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతూ గాలించసాగారు. ఇంతలో ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన పాప చేతిలో డబ్బులు ఉండటాన్ని చూసి చిన్నారిని ప్రశ్నించగా, జరిగిన దారుణాన్ని పూసగుచ్చినట్టు చెప్పింది. ఆ వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు జ్ఞానభారతి పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. నిందితుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలికి వైద్య చికిత్సతో పాటు కౌన్సెలింగ్ అందిస్తున్నారు.