రెండు రోజుల్లో వివాహం.. అంతలోనే విగతజీవిగా వరుడు
విశాఖపట్టణంలోని మధురవాడలో విషాదం జరిగింది. మరో రెండు రోజుల్లో పెళ్లి బాజాలు మోగాల్సి ఉంది. బంధుమిత్రుల రాకతో ఇల్లంతా సందడిగా మారింది. ఈ క్రమంలో పెళ్లి పీటలు ఎక్కాల్సిన వరుడు అనూహ్యంగా విగతజీవిగా మారడంతో ఆ కుటుంబంలో అంతులేని విషాదం నెలకొంది. విశాఖ మధురవాడ దరి మారికవలస ప్రాంతానికి చెందిన చంద్రశేఖర్ (27) సాగర్నగర్లోని ఓ స్టూడియోలో మేనేజర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.
ఆయనకు శుక్రవారం వివాహం జరగాల్సి ఉండగా బుధవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 2 గంటల సమయంలో పురుగుల మందు తాగి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఇది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకపోయింది.
సమాచారం అందుకున్న ఆరిలోవ సీఐ మల్లేశ్వరరావు ఆదేశాలతో ఏఎస్సై శ్రీనివాసరావు కేసు నమోదు చేసి వివరాలు సేకరించారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉందని, అన్ని కోణాల్లోనూ విచారణ జరుపుతున్నామని సీఐ తెలిపారు. శుభకార్యంతో కళకళలాడాల్సిన ఇంట్లో వరుడి మరణంతో బంధువుల రోదనలు మిన్నంటాయి.