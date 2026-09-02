#HBDJanasenaniPawanKalyan : సినీ పవర్ స్టార్ నుంచి రాజకీయ శక్తిగా....
పవర్ స్టార్, జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన 55వ పుట్టిన రోజు వేడుకలను సెప్టెంబరు 2వ తేదీన జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సినీ సూపర్ స్టార్ నుంచి రాజకీయ శక్తిగా అవతరించి, ప్రస్తుతం ఏపీ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కెరీర్ ప్రస్థానాన్ని ఓసారి గుర్తు చేసుకుంటే..
చిత్రపరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన రోజుల్లోనే ఆయన ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. 'సుస్వాగతం' తెలుగు సినిమా అంతకుముందెన్నడూ చూడని ఒక సరికొత్త, సహజమైన ఆకర్షణను పరిచయం చేసింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'తొలి ప్రేమ', తెరపై సునాయాసంగా కనిపించే సహజ నటుడిగా ఆయన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది. మరోవైపు, యుక్తవయస్సు కథ అయిన 'తమ్ముడు', బద్ధకం మరియు కుటుంబ అంచనాలతో సతమతమవుతున్న యువతలోని అశాంతిని సూటిగా తాకింది.
ఆ తర్వాత వచ్చిన 'బద్రి', 'ఖుషి' చిత్రాలు కేవలం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా, ఆయనను ఒక స్టైల్ ఐకాన్గా మార్చాయి. ఆయన కేశాలంకరణ, హావభావాలు, చివరికి ఆయన సంభాషణలు చెప్పే విధానం కూడా కళాశాల ప్రాంగణాల్లో అనుకరణకు వస్తువుగా మారాయి. ఈ ప్రేమకథలు ఎప్పుడూ అతి తీపిగా కాకుండా, వాస్తవికంగా అనిపించడం వల్లే ప్రేక్షకుల మనసులను హత్తుకున్నాయి.
జానీ (2003) తర్వాత వచ్చిన సంవత్సరాలు ఒక మామూలు స్టార్ని మసకబార్చి ఉండేవి, కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆకర్షణ తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత, 2012లో, 'గబ్బర్ సింగ్' పల్లెటూరి ఉత్సాహంతో, మాస్ అప్పీల్తో వచ్చింది. ఒక పూర్తిస్థాయి కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్కు ఆయన సునాయాసమైన హుందాతో నాయకత్వం వహించగలడని నిరూపించింది.
'అత్తారింటికి దారేది' ఆయనలోని సున్నితమైన, మరింత భావోద్వేగభరితమైన కోణాన్ని చూపించింది. ఈ రెండు చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్లుగా నిలిచి, ఆయన్ని తిరిగి సూపర్స్టార్ అనే సుపరిచితమైన స్థానంలో నిలబెట్టాయి. 'గోపాల గోపాల' వ్యంగ్యం, తాత్విక చమత్కారంతో పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది.
ఇటీవలే, పవన్ తాను ఇప్పటికీ గంభీరమైన హుందాతనంతో తెరపై ఆధిపత్యం చెలాయించగలనని నిరూపించారు. అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'పింక్' చిత్రానికి రీమేక్ అయిన 'వకీల్ సాబ్', సామాజిక స్పృహను కోర్ట్రూమ్ డ్రామాతో మేళవించగా, 'భీమ్లా నాయక్' చిత్రంలో రానా దగ్గుబాటితో ఆయన స్టైలిష్గా, ఢీకొంటూ సాగిన పోరు, ఆయన తెలుగు సినిమా రంగంలోనే అతిపెద్ద మాస్ హీరోలలో ఒకరిగా ఎందుకు నిలిచిపోయారో అందరికీ మరోసారి గుర్తుచేసింది.
ఇటీవలే, 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రధాన ప్రేక్షక వర్గం తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతాలకే పరిమితమైనప్పటికీ, ఇది అద్భుతమైన ప్రారంభ వసూళ్లను సాధించింది.
పవన్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఆయన్ని టాలీవుడ్ "పవర్ స్టార్" స్థాయి నుండి ఒక బలమైన ప్రజా నాయకుడిగా మార్చింది. తెర వెనుక కూడా ఆయన ప్రయాణం అంతే ఆసక్తికరమైన మలుపులు తిరిగింది. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమిని చవిచూసినప్పటికీ, 2024లో ఆయన స్థాపించిన జనసేన పార్టీ పోటీ చేసిన మొత్తం 21 స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించి రాజకీయ చరిత్ర సృష్టించింది. తదనంతరం, పవన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
రాబోయే రోజుల్లో, అభిమానులు ప్రేమగా "పవర్ స్టార్" అని పిలుచుకునే ఆయన, 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' చిత్రానికి సీక్వెల్లో నటించడంతో పాటు, తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'పీకే క్రియేటివ్ వర్క్స్' ద్వారా చిత్రాలను నిర్మించాలని యోచిస్తున్నారు. అటు సినిమా, ఇటు రాజకీయ పరంగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ ఆయన మాత్రం ఎపుడూ వెనక్కి తగ్గలేదు. వెనక్కి తిరిగి చూసింది లేదు. అందుకే ఆయన అభిమానులకే కాదు సామాన్య ప్రజానీకానికి కూడా దేవుడయ్యాడు.