  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. కరెంట్ అపైర్స్
  4. Happy Birthday Pawan Kalyan: From Powerstar to Political Powerhouse
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (08:44 IST)

#HBDJanasenaniPawanKalyan : సినీ పవర్ స్టార్ నుంచి రాజకీయ శక్తిగా....

pawan kalyan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (08:44 IST)
google-news
పవర్ స్టార్, జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన 55వ పుట్టిన రోజు వేడుకలను సెప్టెంబరు 2వ తేదీన జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానులు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సినీ సూపర్ స్టార్ నుంచి రాజకీయ శక్తిగా అవతరించి, ప్రస్తుతం ఏపీ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కెరీర్‌ ప్రస్థానాన్ని ఓసారి గుర్తు చేసుకుంటే.. 
 
చిత్రపరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన రోజుల్లోనే ఆయన ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. 'సుస్వాగతం' తెలుగు సినిమా అంతకుముందెన్నడూ చూడని ఒక సరికొత్త, సహజమైన ఆకర్షణను పరిచయం చేసింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన 'తొలి ప్రేమ', తెరపై సునాయాసంగా కనిపించే సహజ నటుడిగా ఆయన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసింది. మరోవైపు, యుక్తవయస్సు కథ అయిన 'తమ్ముడు', బద్ధకం మరియు కుటుంబ అంచనాలతో సతమతమవుతున్న యువతలోని అశాంతిని సూటిగా తాకింది.
 
ఆ తర్వాత వచ్చిన 'బద్రి', 'ఖుషి' చిత్రాలు కేవలం వినోదాన్ని అందించడమే కాకుండా, ఆయనను ఒక స్టైల్ ఐకాన్‌గా మార్చాయి. ఆయన కేశాలంకరణ, హావభావాలు, చివరికి ఆయన సంభాషణలు చెప్పే విధానం కూడా కళాశాల ప్రాంగణాల్లో అనుకరణకు వస్తువుగా మారాయి. ఈ ప్రేమకథలు ఎప్పుడూ అతి తీపిగా కాకుండా, వాస్తవికంగా అనిపించడం వల్లే ప్రేక్షకుల మనసులను హత్తుకున్నాయి.
 
జానీ (2003) తర్వాత వచ్చిన సంవత్సరాలు ఒక మామూలు స్టార్‌ని మసకబార్చి ఉండేవి, కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆకర్షణ తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత, 2012లో, 'గబ్బర్ సింగ్' పల్లెటూరి ఉత్సాహంతో, మాస్ అప్పీల్‌తో వచ్చింది. ఒక పూర్తిస్థాయి కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు ఆయన సునాయాసమైన హుందాతో నాయకత్వం వహించగలడని నిరూపించింది.
 
'అత్తారింటికి దారేది' ఆయనలోని సున్నితమైన, మరింత భావోద్వేగభరితమైన కోణాన్ని చూపించింది. ఈ రెండు చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్‌లుగా నిలిచి, ఆయన్ని తిరిగి సూపర్‌స్టార్ అనే సుపరిచితమైన స్థానంలో నిలబెట్టాయి. 'గోపాల గోపాల' వ్యంగ్యం, తాత్విక చమత్కారంతో పూర్తిగా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది.
 
ఇటీవలే, పవన్ తాను ఇప్పటికీ గంభీరమైన హుందాతనంతో తెరపై ఆధిపత్యం చెలాయించగలనని నిరూపించారు. అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'పింక్' చిత్రానికి రీమేక్ అయిన 'వకీల్ సాబ్', సామాజిక స్పృహను కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామాతో మేళవించగా, 'భీమ్లా నాయక్' చిత్రంలో రానా దగ్గుబాటితో ఆయన స్టైలిష్‌గా, ఢీకొంటూ సాగిన పోరు, ఆయన తెలుగు సినిమా రంగంలోనే అతిపెద్ద మాస్ హీరోలలో ఒకరిగా ఎందుకు నిలిచిపోయారో అందరికీ మరోసారి గుర్తుచేసింది.
 
ఇటీవలే, 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' చిత్రంపై అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ సినిమా ప్రధాన ప్రేక్షక వర్గం తెలుగు మాట్లాడే ప్రాంతాలకే పరిమితమైనప్పటికీ, ఇది అద్భుతమైన ప్రారంభ వసూళ్లను సాధించింది. 
 
పవన్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఆయన్ని టాలీవుడ్ "పవర్ స్టార్" స్థాయి నుండి ఒక బలమైన ప్రజా నాయకుడిగా మార్చింది. తెర వెనుక కూడా ఆయన ప్రయాణం అంతే ఆసక్తికరమైన మలుపులు తిరిగింది. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమిని చవిచూసినప్పటికీ, 2024లో ఆయన స్థాపించిన జనసేన పార్టీ పోటీ చేసిన మొత్తం 21 స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించి రాజకీయ చరిత్ర సృష్టించింది. తదనంతరం, పవన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
 
రాబోయే రోజుల్లో, అభిమానులు ప్రేమగా "పవర్ స్టార్" అని పిలుచుకునే ఆయన, 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' చిత్రానికి సీక్వెల్‌లో నటించడంతో పాటు, తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'పీకే క్రియేటివ్ వర్క్స్' ద్వారా చిత్రాలను నిర్మించాలని యోచిస్తున్నారు. అటు సినిమా, ఇటు రాజకీయ పరంగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ ఆయన మాత్రం ఎపుడూ వెనక్కి తగ్గలేదు. వెనక్కి తిరిగి చూసింది లేదు. అందుకే ఆయన అభిమానులకే కాదు సామాన్య ప్రజానీకానికి కూడా దేవుడయ్యాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
అక్రమ సంబంధాలపై యువతులకు మహిళ హెచ్చరిక - నెట్టింట వైరల్‌గా వీడియో

Mamitha Baiju: అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న హీరోయిన్ మమితా బైజు

Mamitha Baiju: అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్న హీరోయిన్ మమితా బైజుహీరోయిన్ మమితా బైజు అరుదైన మైలురాయిని అందుకుంది. మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి దక్షిణాదిన అగ్ర హీరోయిన్‌గా వెలుగొందుతున్న మమితా.. కేవలం ఒక నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఆమె నటించిన మూడు విభిన్న చిత్రాలు ఒక్కొక్కటి రూ.200 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం సృష్టించాయి. భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన ఇంత తక్కువ సమయంలో ఒకే కథానాయిక నటించిన మూడు వరుస చిత్రాలు ఈ స్థాయి వసూళ్లను రాబట్టడం ఇదే తొలిసారి. ఈ అరుదైన ఫీట్ సాధించిన మొదటి భారతీయ నటిగా చరిత్రకెక్కిన మమితా, ప్రస్తుతం ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో తన క్రేజ్‌ను విస్తరించుకుంటూ అగ్ర కథానాయికల సరసన నిలిచారు.

Anand Devarakonda: ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ నాలుగో పాటగా ‘సబ్‌కో’ విడుదల

Anand Devarakonda: ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ నాలుగో పాటగా ‘సబ్‌కో’ విడుదలఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్ ‘ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్’ నుంచి నాలుగో పాట ‘సబ్‌కో’ నేడు విడుదలైంది. ఇప్పటికే సినిమాపై, ఆల్బమ్‌లోని పాటలపై మంచి ఆసక్తి నెలకొన్న నేపథ్యంలో విడుదలైన ఈ పాట మరింత ఉత్సాహభరితమైన మ్యూజికల్ ఫ్లేవర్‌ను అందిస్తోంది.

రాజ‌మౌళి నిర్మాణంలో ఫాంటసీ చిత్రం డోంట్ ట్ర‌బుల్ ది ట్ర‌బుల్ డేట్ ఫిక్స్

రాజ‌మౌళి నిర్మాణంలో ఫాంటసీ చిత్రం డోంట్ ట్ర‌బుల్ ది ట్ర‌బుల్ డేట్ ఫిక్స్స్టార్ యాక్ట‌ర్ ఫ‌హాద్ ఫాజిల్‌, బాహుబ‌లి మూవీని నిర్మించిన ఆర్కా మీడియా వ‌ర్క్స్‌, డైరెక్ట‌ర్ ఎస్‌.ఎస్‌.రాజ‌మౌళి క‌ల‌యిక‌లో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘డోంట్ ట్ర‌బుల్ ది ట్ర‌బుల్’. షోయింగ్ బిజినెస్ బ్యాన‌ర్‌పై తొలిసారి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన ప్రేమ‌లు చిత్రంతో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ..ఇప్పుడీ ప్రెస్టీజియ‌స్ ప్రాజెక్ట్‌ను ఇండియ‌న్ సినిమాకు గ‌ర్వ‌కార‌ణంగా నిలిచిన బాహుబ‌లి ఫ్రాంచైజీ నిర్మాతలైన ఆర్కా మీడియాతో క‌లిసి రూపొందిస్తున్నారు.

Sprit: హైదరాబాద్ లో ప్రభాస్ చిత్రం స్పిరిట్ షూట్ కు కారణం చెప్పిన నిర్మాత

Sprit: హైదరాబాద్ లో ప్రభాస్ చిత్రం స్పిరిట్ షూట్ కు కారణం చెప్పిన నిర్మాతప్రస్తుతం ప్రభాస్ మూడు సినిమాల్లో బిజీగా వున్నారు. తాజాగా ఆయన నటిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా షూట్ అన్ని చోట్ల చేశాక తిరిగి హైదరాబాద్ చేరింది. మరో వైపు ఫౌజ్ సినిమా షూట్ కూడా కొద్దిరోజు హైదరాబాద్ శివార్లో, కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీలో కూడా జరుగుతోంది. ఓ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లోనే ప్రభాస్ నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా భారీ చిత్రం స్పిరిట్ షూటింగ్ ఎందుకు జరుపుతున్నారో నిర్మాత ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా వెల్లడించారు

మారిన ప్రేక్షకుల ట్రెండ్ అండ్ మూడ్ - హీరో ఫస్ట్ నుంచి డైరెక్టర్ ఫస్ట్ : రానా దగ్గుబాటి

మారిన ప్రేక్షకుల ట్రెండ్ అండ్ మూడ్ - హీరో ఫస్ట్ నుంచి డైరెక్టర్ ఫస్ట్ : రానా దగ్గుబాటిప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల మూడ్, ట్రెండ్ మారిపోయిందని, హీరో ఫస్ట్ నుంచి డైరెక్టర్ ఫస్ట్‌గా ఉందని ప్రముఖ హీరో రానా దగ్గుబాటి అన్నారు. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో మారుతున్న ప్రేక్షకుల ఆలోచనా విధానాన్ని వివరిస్తూ ప్రముఖ నటుడు రానా దగ్గుబాటి ఒక కీలకమైన విషయాన్ని ఎత్తిచూపారు. దీనిపై ఆయన మాట్లాడుతూ, నేటితరం ప్రేక్షకులు ఇపుడు కేవలం హీరోలను చూసి కాకుండా, దర్శకుడి బ్రాండ్‌ను బట్టి సినిమాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.