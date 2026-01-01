శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
గురువారం, 1 జనవరి 2026

కొబ్బరి పువ్వు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కొబ్బరి నీళ్ళు తాగి కొబ్బరిని తింటుంటాము. అయితే మార్కెట్లలో ప్రత్యేకంగా కొబ్బరి పువ్వులు అమ్ముతుంటారు. ఈ కొబ్బరి పువ్వులను తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
కొబ్బరి పువ్వులో ఉండే యాంటీవైరల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ పరాన్నజీవి వల్ల మన రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
కొబ్బరి పువ్వు మధుమేహంతో సంబంధం ఉన్న లక్షణాలను మెరుగుపరచడం ద్వారా మధుమేహాన్ని నివారిస్తుంది.
కొబ్బరి పువ్వు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగించడం ద్వారా క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరి పువ్వు కొలెస్ట్రాల్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది, గుండె జబ్బులను నివారిస్తుంది.
కొబ్బరి పువ్వు థైరాయిడ్‌ను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరి పువ్వు జుట్టును బలంగానూ, నల్లగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
కొబ్బరి పువ్వు ముడతలు, చిన్న మచ్చలు, నల్ల మచ్చలను నివారిస్తుంది, సూర్యరశ్మికి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
కొబ్బరి పువ్వు మూత్రపిండాలు, మూత్రాశయ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
గమనిక: వైద్యుని సలహా మేరకు మాత్రమే ఆరోగ్య సంబంధిత చిట్కాలను ప్రయత్నించండి.

నేను మంత్రిగా చేయలేని పనిని ఓ అమ్మాయి సాధించింది: రఘువీరా రెడ్డి ప్రశంస (video)

నేను మంత్రిగా చేయలేని పనిని ఓ అమ్మాయి సాధించింది: రఘువీరా రెడ్డి ప్రశంస (video)మహిళల అంధుల క్రికెట్ టీం కెప్టెన్ దీపికను ప్రశంసించారు మాజీమంత్రి రఘువీరా రెడ్డి. ఓ ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా తను చేయలేని పనిని ఓ అమ్మాయి సాధించిందంటూ ప్రశంసించారు రఘువీరా. తను ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా పనిచేసినప్పటికీ మడకశిర నియోజకవర్గంలోని తంబాలహట్టికి రోడ్డు వేయలేకపోయాననీ, తను సాధించలేని పనిని దీపిక ప్రభుత్వానికి ఓ విన్నపం ద్వారా చేయించిందని, ఆమె సొంత గ్రామానికి చేసిన మేలు ఎందరికో ప్రయోజనం చేకూర్చుతుందని అన్నారు. నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో పాల్గొన్న రఘువీరా రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో దీపికను ఘనంగా సత్కరించారు. అనంతరం ఆమెతో క్రికెట్ ఆడారు.

వివాహేతర సంబంధం: వివాహిత కోసం పాత ప్రియుడిని చంపేసిన కొత్త ప్రియుడు

వివాహేతర సంబంధం: వివాహిత కోసం పాత ప్రియుడిని చంపేసిన కొత్త ప్రియుడుగత నెల డిశెంబరు 24 రాత్రి మొయినాబాద్ మండలం వెంకటాపూర్‌కి చెందిన 24 ఏళ్ల మహేశ్‌ కవేలిగూడ గ్రామంలోని ఓ వెంచర్లో దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ హత్య ఎవరు చేసారన్నది పోలీసులకు తొలుత అంతుబట్టలేదు. ఐతే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లిన పోలీసులు కాస్తంత లోతుగా దర్యాప్తు చేయడంతో తీగ దొరికింది. అదేంటంటే... హతుడు మహేష్‌కు స్వగ్రామంలో భర్తతో విడిపోయి దూరంగా వుంటున్న ఓ వివాహితతో వివాహేతర సంబంధం వున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. ఆమె ఎక్కడ వున్నదో ఆరా తీయగా, హైదరాబాదులోని బోరబండలో వుంటూ సిటీలోనే హౌస్ కీపింగ్ వర్క్ చేస్తోంది.

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులను చంపేస్తున్నారు... మరొకరిని కొట్టి నిప్పంటించారు...

బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులను చంపేస్తున్నారు... మరొకరిని కొట్టి నిప్పంటించారు...పొరుగు దేశమైన బంగ్లాదేశ్‌లో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులను కొందరు అల్లరి మూక చంపేస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా బంగ్లాదేశ్‌లో అస్థిరత నెలకొంది. అదేసమయంలో ఆ దేశంలో హిందువులపై వరుస దాడులు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇద్దరు హిందువులను చంపేసిన అల్లరి మూక తాజాగా మరో హిందువును కొట్టి చంపేసి నిప్పంటించిన ఘటన చోటుచేసుకుంది.

భర్త వియోగం తట్టుకోలేక... ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి తల్లి కూడా..

భర్త వియోగం తట్టుకోలేక... ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి తల్లి కూడా..తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి పట్టణంలో కొత్త సంవత్సరం రోజున తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. తన భర్త వియోగాన్ని తట్టుకోలేక ఓ మహిళ తన ఇద్దరు పిల్లలకు విషమిచ్చి ఆపై తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో పూటుగా తాగి పడిపోయిన బెంగళూరు యువతులు (video)

నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో పూటుగా తాగి పడిపోయిన బెంగళూరు యువతులు (video)నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో బెంగళూరు యువతీయువకులు పూర్తిగా మద్యంలో మునిగి తేలినట్లు అర్థమవుతోంది. పీకల వరకూ తాగి మైకంలో యువతీయువకులు కొంతమంది ఎక్కడబడితే అక్కడ పడిపోయారు. మరీ ముఖ్యంగా యువతులు రోడ్ల పక్కనే, ఫుట్ పాత్‌ల పైన, హోటల్ మెట్ల పైనా పడిపోయి మత్తులో జోగుతున్న దృశ్యాల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దాదాపు 15 ప్రాంతాల్లోని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లకు వెళ్లిన యువత అక్కడ తాగి మైకంలో చిత్తయి పోయారంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇలా తాగి మత్తులో ఒళ్లు తెలియకుండా పడిపోయినవారిని సురక్షితంగా ఇంటికి చేర్చేందుకు ఏకంగా ప్రభుత్వమే చర్యలు తీసుకున్నది.

అతడు ఓ దుర్మార్గుడు - మహిళలను మానసిక క్షోభకు గురిచేస్తారు : పూనమ్ కౌర్

అతడు ఓ దుర్మార్గుడు - మహిళలను మానసిక క్షోభకు గురిచేస్తారు : పూనమ్ కౌర్టాలీవుడ్ సినీ దర్శకుడు, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‍‌పై సినీ నటి పూనమ్ కౌర్ మరోమారు తవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఆయనో దుర్మార్గుడు, మహిళలను మానసిక క్షోభకు గురిచేసి ఏమీ ఎరుగనట్టుగా వెళ్లిపోగలరని ఆరోపించారు. ఆయన అలా ప్రవర్తించడానికి కారణం మీడియా సంస్థలతో పాటు మా అసోసియేషన్ ఆయనకు పూర్తి మద్దతూ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఇలాంటి వ్యక్తులు మహిళలను వేధిస్తూ వారిన మానసికంగా కుంగదీస్తున్నారని, చిన్న చిన్న విషయాలకు స్పందించే మా అసోసియేషన్ ఇలాంటి తీవ్రమైన అన్యాయమైన ఎందుకు తీసుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు.

కింగ్డమ్ ఫస్ట్ పార్ట్ దెబ్బేసింది, ఇంక రెండో పార్ట్ ఎందుకు? ఆగిపోయినట్లేనా?

కింగ్డమ్ ఫస్ట్ పార్ట్ దెబ్బేసింది, ఇంక రెండో పార్ట్ ఎందుకు? ఆగిపోయినట్లేనా?విజయ్ దేవరకొండ నటించిన కింగ్డమ్ పార్ట్ 1 బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన రీతిలో ఆకట్టుకోలేకపోయింది. దీనితో కింగ్డమ్ రెండో పార్ట్ వుంటుందా వుండదా అనే అనుమానాలు ఎప్పట్నుంచో వున్నాయి. ఈ చిత్రం రెండో పార్టుని నిర్మించడంపైన నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశి కూడా పెద్దగా ఆసక్తిగా లేడంటూ గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. కింగ్డమ్ సీక్వెల్ ఇప్పట్లో వుండదనీ, అసలది దాదాపు ఆగిపోయినట్లేనని టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ జనం అనుకుంటున్నారట. ఈ చిత్రాన్ని రెండు పార్టులుగా ఎందుకు ఒకే భాగంగా తీస్తే బాగుండేదని అప్పట్లోనే సలహాలు వచ్చాయి. కానీ చిత్రం విడుదలై చాన్నాళ్లయిపోయింది. పైగా దాని రిజల్ట్ కూడా తెలిసిపోయింది.

'రాజాసాబ్' విజయం సాధించకూడదని కొందరు కోరుకుంటున్నారు : మారుతి

'రాజాసాబ్' విజయం సాధించకూడదని కొందరు కోరుకుంటున్నారు : మారుతిప్రభాస్ హీరోగా నటించిన 'రాజాసాబ్' చిత్రం విజయం సాధించకూడదని కొందరు కోరుకుంటున్నారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు మారుతి అంటున్నారు. హారర్ కామెడీ తరహాలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం ఈ నెల 9వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన గురువారం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టితాను మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానినని హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి అన్నారు. నవీన్ హీరోగా, దర్శకుడు మారి తెరకెక్కించిన చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు. ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదలకానుంది. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, అనగనగా ఒక రాజు పెళ్లి రిసెప్షన్ పేరుతో ఓ ఈవెంట్‌ను మేకర్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో మీడియా మిత్రులు అడిగిన ప్రశ్నకు నవీన్ పోలిశెట్టి సమాధానమిచ్చారు.

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్న

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్ననటుడు శివాజీ మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కూడా స్టేజిపైనే వున్నారు కదా, ఎందుకు ఆపలేదు అంటూ కొందరు నటుడు నవదీప్‌ను ప్రశ్నించారు. దానికి ఆయన స్పందిస్తూ... సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన 30 ఏళ్ల సీనియర్. ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మనం మధ్యలో కల్పించుకుని ఏమని అంటాము. స్టేజి పైన ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అప్పటికప్పుడు ఎలా స్పందించగలను. క్లాసులో టీచర్ ఒక విషయం గురించి చెబుతున్నప్పుడు పక్కవాడు ఏదో మాట్లాడుతాడు. దాని గురించి మనం వెంటనే చెప్పలేము కదా. ఆ తర్వాత మన అభిప్రాయాన్ని చెప్తాం.
