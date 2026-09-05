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  4. 45-Days-Old Baby Found Alive During Nepal Flood Rescue
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (19:16 IST)

నేపాల్ ఆకస్మిక వరదలు.. 45 రోజుల పసికందును కాపాడిన సైన్యం.. వీడియో వైరల్

45-Days-Old Baby
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (19:16 IST)
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45-Days-Old Baby
టిబెట్ నుండి వచ్చిన భోటే కోషి నదీ ప్రవాహ ఉధృతి కారణంగా సంభవించిన భారీ ఆకస్మిక వరదల నేపథ్యంలో, నేపాలీ సైన్యం రసువా-ధుంగే శిబిరం కేంద్రంగా విస్తృత స్థాయి సహాయక చర్యలను చేపట్టింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతంలో, ఆకస్మిక వరదలు వచ్చిన ఏడు రోజుల తర్వాత ఒక నెలన్నర వయసున్న శిశువును రక్షించి రసువా-ధుంగే శిబిరానికి తరలించారు. 
 
సెప్టెంబర్ 1న సహాయక సిబ్బంది ఆ శిశువును గుర్తించి, రసువా-ధుంగే సహాయ శిబిరానికి తీసుకువెళ్లారు. రసువాలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సహాయక సామగ్రిని చేరవేయడం కూడా సైన్యం ప్రారంభించింది. అలాగే, ప్రజలను విమానాలు లేదా హెలికాప్టర్ల ద్వారా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. 
 
నేపాల్‌లో వరద శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయి సజీవంగా బయటపడిన ఒక చిన్నారిని భావోద్వేగపూరిత రీతిలో రక్షించిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక బృందాలు తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. సైన్యం ఆ పసిబిడ్డను తీసుకువెళ్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అవుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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