Donald Trump: అక్రమ వలసదారులకు చెక్.. ఐసీఈ అమలు.. ఐడీ కార్డులు చూపించాల్సిందే
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరిపాలన అక్రమ వలసదారులను గుర్తించడానికి, పట్టుకోవడానికి ఐసీఈని అమలు చేయడంతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు వలస జనాభాపై కఠినంగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించారు. దీని ప్రకారం, ప్రారంభ ప్రజా వ్యతిరేకతతో సంబంధం లేకుండా ఐసీఈ బృందాల కార్యకలాపాలు ఎక్కువగా విస్తరించబడ్డాయి.
ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ పరిపాలన ఇమ్మిగ్రేషన్ ధృవీకరణను పూర్తిగా కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.
యునైటెడ్ స్టేట్స్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కార్యదర్శి క్రిస్టి నోయెమ్, ఐసీఈ బృందాల కార్యకలాపాల సమయంలో వారికి అడ్డుగా నిలిచే ఎవరైనా తదనుగుణంగా వారి ఐజీ రుజువులను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని ధృవీకరించారు.
దీని ప్రకారం, యునైటెడ్ స్టేట్స్ నివాసితులు కూడా ఐసిఇ అధికారులు అడిగినప్పుడు గుర్తింపు పత్రాలను చూపించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టమవుతోంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఐసిఇ కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నప్పుడు వారి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎవరైనా సరే గుర్తింపు పత్రాలను చూపించాల్సి ఉంటుంది.