పీకల్లోతు ఆర్థిక కష్టాల్లో ఇరాన్... అంత్యక్రియల ఖర్చుల్లో 40 శాతం పెరుగుదల.. గుడ్డు ధర రూ.లక్షల్లో
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో యుద్ధం తర్వాత ఇరాన్ ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకునిపోయింది. ఫలితంగా ఆ దేశంలో అన్ని రకాల నిత్యావసర వస్తు ధరలు ఆకాశానికి ఎగబాకాయి. ఆ దేశ కరెన్సీ రియాల్ విలువ పాతాళానికి పడిపోయింది. ఆహార ద్రవ్యోల్బణం అయితే ఏకంగా 112 శాతానికి పెరిగింది. దేశంలో నిరుద్యోగుల సంఖ్య కోట్లకు చేరుకుంది. ఇరాన్ దేశ చరిత్రలో ఎపుడూ లేని విధంగా గత ఎనిమిది వారాలుగా టెహ్రాన్ స్టాక్ మార్కెట్ మూతపడింది.
ఇరాన్ దేశ గణాంకాల మేరకు ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 112 శాతానికి పెరిగింది. వంట నూనెల ధరలైతే ఏకంగా 200 శాతం ఎగబాకాయి. బియ్యం, కోడిగుడ్లు వంటి సాధారణ ఆహార పదార్థాలు కూడా కొనలేని దుస్థితి నెలకొంది. చివరకి అత్యంక్రియల ఖర్చు సైతం 40 శాతం మేరకు పెరిగిపోయింది.
ఈ సంక్షోభం కారణంగా లక్షలాది మంది ఉపాధిని కోల్పోయారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం 10 లక్షల మంది ఉపాధిని కోల్పోగా, అనధికారికంగా ఈ సంఖ్య 40 నుంచి 50 లక్షల వరకు ఉంటుందని అంచనా. దీంతో దాదాపు 1.5 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆదాయం లేక అల్లాడుతున్నారు. మరోవైపు, ఇరాన్ కరెన్సీ రియాల్ విలువ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి దిగజారిపోయింది.
దేశంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా టెహ్రాన్ స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో తొలిసారిగా వరుసగా 8 వారాలు మూతపడింది. మార్కెట్లో వస్తువులు ఉన్నప్పటికీ వాటిని కొనుగోలు చేసే శక్తి లేకపోవడంతో ఆధునిక కరువు వంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా యుద్ధం కారణంగా దెబ్బతిన్న కీలక పరిశ్రమల కారణంగానే ఈ దుస్థితి ఏర్పడిందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే ద్రవ్యోల్బణం 500 శాతం వరకు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.