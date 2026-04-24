హార్మోజ్ జలసంధి వద్ద విచిత్ర ఘటన - అమెరికా నావికుడిపై కోతి దాడి
ఇరాన్- అమెరికాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణానికి కాస్త బ్రేక్ పడింది. తాజాగా హోర్ముజ్ జలసంధిలో మందుపాతరలను ఎదుర్కోవడానికి వెళ్తున్న ఒక అమెరికా నావికుడు, థాయ్లాండ్లోని ఫుకెట్లో ఆగినప్పుడు ఒక కోతి దాడి చేసింది. ఆపై అతనిని వైద్య సహాయం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అలాగే ఆ నావికుడికి వైద్య సంరక్షణ అందించి, తదుపరి చికిత్స కోసం జపాన్కు తిరిగి పంపించారని మీడియా తెలిపింది. దీనివల్ల కార్యకలాపాలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదు. విచిత్రమైన విషయాలు జరుగుతుంటాయని ఒక సైనిక అధికారి ఆ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.
ఇది ఖచ్చితంగా ఊహించని సంఘటన. ఈ ఘటన ఎలా జరిగిందో లేదా ఇందులో ఏ రకమైన కోతి దాడి చేసిందో నేవీ స్పష్టం చేయలేదు.. అయితే మకాక్ కోతులు దేశంలో సర్వసాధారణం, కొన్నిసార్లు మనుషులకు హాని చేస్తాయి.
యూఎస్ఎస్ చీఫ్కు కేటాయించబడినట్లు సమాచారం ఉన్న ఆ నావికుడు, మైన్ నివారణ చర్యల కోసం జలసంధి వైపు వెళ్తున్న రెండు నౌకలలోని సుమారు 84 మంది నావికుల బృందంలో ఒకడు. గాయపడిన ఆ సైనికుడిని తదుపరి చికిత్స కోసం జపాన్లోని ససెబోకు తరలించినట్లు ఆక్సియోస్ నివేదించింది.
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, టెహ్రాన్ కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గంలో మైన్లను అమర్చింది. ఈ సంఘర్షణ సమయంలో ఈ మార్గం చాలా వరకు మూసివేయబడింది. అమెరికా మైన్స్వీపింగ్ నౌకలు ప్రస్తుతం జలసంధిని క్లియర్ చేస్తున్నాయని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురువారం ఒక సోషల్ మీడియా సందేశంలో తెలిపారు.
అదే సందేశంలో, జలసంధిలో పనిచేస్తూ మైన్లు అమర్చుతున్న ఇరాన్ చిన్న పడవలను కాల్చి చంపమని అమెరికా నావికాదళానికి ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు.