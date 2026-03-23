కోతుల గుంపు దాడి.. కాకినాడలో 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతి
కాకినాడ జిల్లాలో కోతుల గుంపు దాడి చేయడంతో 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతి చెందినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి సోమవారం తెలిపారు. శనివారం నాడు ఆ వృద్ధురాలు తన వ్యవసాయ పొలాలకు వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా, కోతుల గుంపు ఆమెపైకి దూసుకొచ్చింది. వాటి బారి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఆమె కాలు జారి కిందపడగా, ఆ వెంటనే కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
ఈ ఘటనలో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. తమ మూడు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమికి ఆనుకుని ఉన్న ఇంట్లో తన కుమార్తె కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్న ఆ వృద్ధురాలు, ఈ దాడిలో తీవ్ర గాయాలకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ ప్రాంతంలో రైతులు చాలా కాలంగా కోతుల బెడద కారణంగా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అంతేకాక వారు నిరంతరం భయంతోనే జీవిస్తున్నారు. అటవీ శాఖ సిబ్బంది ఈ కోతుల బెడద నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని రైతులు, ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.