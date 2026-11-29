స్టార్ లింక్ శాటిలైట్ సేవల సాయంతో అమెరికాపై ఇరాన్ దాడులు
స్పేస్ఎక్స్కు చెందిన స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ఉపయోగించుకుని పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. యుద్ధం మొదట్లో ఈ పరిణామం జరిగినట్లు వాషింగ్టన్ పోస్ట్ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది.
స్టార్లింక్ను అనధికారికంగా ఉపయోగించిన సందర్భాలను స్పేస్ఎక్స్ గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అదేవిధంగా అమెరికా సైన్యం కూడా స్టార్షీల్డ్ను నిబంధనలను ఉల్లంఘించి వినియోగించినట్లు సంబంధిత వర్గాలను ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. స్టార్షీల్డ్ట అనేది దేశ భద్రత, సైనిక అవసరాల కోసం స్పేస్ఎక్స్ రూపొందించిన సురక్షిత ఉపగ్రహ నెట్వర్క్.
ఒకవైపు ఇరాన్ స్టార్లింక్ వినియోగం, మరోవైపు కేవలం భూతల సైనిక కార్యకలాపాల కోసం తీసుకున్న స్టార్షీల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ను అమెరికా సైన్యం డ్రోన్ దాడులకు ఉపయోగించినట్లు తెలియడంతో ఎలాన్ మస్క్ తన సిబ్బందిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని ఆ వార్తా సంస్థ తెలిపింది.
ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో ఇద్దరు ఉన్నత స్థాయి స్పేస్ఎక్స్ అధికారులను తొలగించారని సంబంధిత వర్గాలను ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. యుద్ధంపై అమెరికా రక్షణశాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్కు అందిన రహస్య నివేదికలో ఇరాన్ స్టార్లింక్ వినియోగం గురించి ప్రస్తావన ఉన్నట్లు చెప్పింది. అయితే, అలాంటి నివేదిక గురించి తమకు తెలియదని పెంటగాన్ స్పష్టం చేసింది.