మక్కాలోని మసీదులో అసభ్యత.. ఇద్దరు బంగ్లాదేశీయులకు మరణశిక్ష (video)
మక్కాలోని మసీదులో అసభ్యతకు పాల్పడినందుకు ఇద్దరు బంగ్లాదేశీయులకు సౌదీ అరేబియా మరణశిక్ష విధించింది. తాజీర్ శిక్ష కింద మసీదులో లైంగిక లేదా అసభ్యకరమైన చర్యకు పాల్పడినట్లు దోషులుగా నిర్ధారించిన తర్వాత, సౌదీ అధికారులు అక్టోబర్ 14, 2026న మక్కా ప్రాంతంలో నజ్రుల్ ఇస్లాం అబ్దుల్ బసీర్, సితి అక్తర్లకు మరణశిక్ష విధించారు. ఆ ప్రదేశం పవిత్రత కారణంగా నేరం తీవ్రతను కోర్టు పెంచింది.
Saudi Arabia
కోర్టు తీర్పు కారణంగా.. రాజ ఆజ్ఞల మేరకు ఆ ఇద్దరికి మరణశిక్షలు అమలు చేయబడ్డాయి. అధికారిక మార్గాల ద్వారా కాకుండా మీడియా ద్వారా ఈ మరణాల గురించి తెలుసుకున్న బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం, చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ, ప్రదేశ వివాదాలు, నోటిఫికేషన్ లేకపోవడంపై ఆన్లైన్లో ఆందోళనల మధ్య, అరెస్టులు, విచారణల వివరాలను కోరింది.
The “ sexual act” was kiss yall. They killed them because they kissed.— yassie (@baatigirl) October 18, 2026