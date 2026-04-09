Fake Goods: భారత్లో అమేజాన్ నకిలీ నేరాల నివారణ విభాగం.. భారీ పెట్టుబడి
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమేజాన్, వినియోగదారుల కోసం భారత్లో ఓ యూనిట్ను నెలకొల్పనుంది. కస్టమర్ల రక్షణతో పాటు నకిలీ వస్తువుల విక్రయంపై ఉక్కుపాదం మోపేదిశలో.. నకిలీ నేరాల నివారణ విభాగాన్ని భారతదేశానికి విస్తరిస్తున్నట్లు గురువారం అమేజాన్ ప్రకటించింది.
దేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ-కామర్స్ రంగంలో నకిలీ కార్యకలాపాలను నిర్మూలించడానికి, మేధో సంపత్తి హక్కులను పరిరక్షించడానికి, ఈ విభాగం స్థానిక నిపుణులను సమన్వయం చేస్తూ భారతీయ బ్రాండ్లు, విక్రేతలు, చట్ట అమలు సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తుంది.
ఈ విభాగం, పరిశ్రమ సంస్థలు, ప్రభుత్వ భాగస్వాములతో సహకారాన్ని పెంపొందించుకుంటూనే, నకిలీ జాబితాలను ముందుగానే గుర్తించి తొలగించడం వంటి చర్యలు చేపట్టడంపై దృష్టి సారిస్తుంది.
2030 నాటికి దేశంలోని తమ వ్యాపారాలన్నింటిలో 35 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టాలన్న ప్రణాళికతో సహా, భారతదేశం పట్ల అమేజాన్కు ఉన్న విస్తృత దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతకు అనుగుణంగానే ఈ ప్రయత్నం ఉందని అమేజాన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.