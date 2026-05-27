జియో నుంచి సరికొత్త ₹200 OTT పాస్
హైదరాబాద్: జియో ఈరోజు కొత్త ₹200 ‘జియో OTT పాస్’ను పరిచయం చేసింది. ఇది ఒకే 28-రోజుల ప్యాక్గా 15 ప్రీమియం OTT యాప్ల యాక్సెస్, JioTVలో 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్, 30 GB హై-స్పీడ్ డేటా మరియు వినియోగదారుడి బేస్ ప్లాన్ చెల్లుబాటు కాలం వరకు అపరిమిత 5Gను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త పాస్ ఈరోజు, 27 మే 2026 నుంచి ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ ఛానెల్స్ అంతటా అందుబాటులోకి వచ్చింది. యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్ ఉన్న అన్ని జియో వినియోగదారులకు ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది.
స్వతంత్ర ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆఫర్గా రూపొందించిన ఈ కొత్త ₹200 జియో OTT పాస్ వీడియో స్ట్రీమింగ్, లైవ్ టెలివిజన్ మరియు హై-స్పీడ్ కనెక్టివిటీని ఒకే స్థిర ధర ప్యాక్లో అందిస్తుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు కేవలం ₹200కే నెలకు సుమారు ₹1,500 విలువైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ పాస్లో ఒకే ప్యాక్లో 15 ప్రీమియం OTT ప్లాట్ఫారమ్ల సభ్యత్వాలు ఉంటాయి. వినియోగదారులు టీవీ, టాబ్లెట్, మొబైల్ పరికరాల్లో ప్రకటనలు లేకుండా వీక్షణ, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లే, ఆఫ్లైన్ డౌన్లోడ్స్తో YouTube Premium యాక్సెస్ పొందుతారు. అదనంగా, లైవ్ స్పోర్ట్స్, Hotstar Originals మరియు బ్లాక్బస్టర్ హాలీవుడ్ కంటెంట్ కోసం JioHotstar Mobile+Hollywood, అలాగే మొబైల్ పరికరాల్లో Amazon Prime Video యాక్సెస్ కోసం Prime Video Mobile Edition కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, JioTV ద్వారా SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay మరియు Tarang Plus వంటి మరో 12 OTT ప్లాట్ఫారమ్లను కూడా వినియోగదారులు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. సబ్స్క్రైబర్లు JioTVలో 1,000కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్స్కు కూడా యాక్సెస్ పొందుతారు. వీటిలో ప్రముఖ బ్రాడ్కాస్టర్లకు చెందిన 150కు పైగా పేడ్ ఛానెల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో JioStarకి చెందిన Star Plus HD మరియు Colors HD; Sony Entertainmentకి చెందిన SET HD మరియు Sony SAB HD; Sun TV Networkకి చెందిన Sun TV HD మరియు KTV HD; Warner Bros. Discoveryకి చెందిన Discovery Channel మరియు Animal Planet; అలాగే ETV ప్రాంతీయ వినోద మరియు సినిమా ఛానెల్స్ తదితరాలు ఉన్నాయి.
కనెక్టివిటీ పరంగా, ₹200 జియో OTT పాస్ 30 GB హై-స్పీడ్ 4G/5G డేటాతో పాటు అపరిమిత 5G యాక్సెస్ను అందిస్తుంది. ఇది వినియోగదారుడి యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్తో సమకాలికంగా ఉండి, గరిష్టంగా 28 రోజులు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ₹200 ధరతో 28 రోజుల చెల్లుబాటు కలిగిన ఈ కొత్త పాస్, ప్రీమియం OTT సభ్యత్వాలు, జియో యాప్లు, JioTV ద్వారా విస్తృత లైవ్ టీవీ యాక్సెస్, హై-స్పీడ్ డేటా ప్రయోజనాలు, అపరిమిత 5G కనెక్టివిటీని ఒకే ఆఫర్లో కలిపి అందిస్తుంది. మొత్తంగా, ఈ ప్యాక్ నెలకు సుమారు ₹1,500 విలువైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
ఈ కొత్త ₹200 జియో OTT పాస్ 27 మే 2026 నుంచి MyJio, Jio.com, రిటైల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సేల్ (GT- RR), అలాగే థర్డ్-పార్టీ రీచార్జ్ యాప్లు సహా అన్ని జియో ఛానెల్స్లో, అన్ని టెలికాం సర్కిల్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ పాస్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా యాక్టివ్ బేస్ ప్లాన్ కలిగి ఉండాలి.
