మెటా AI ఇప్పుడు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్లలో లభ్యం
మెటా, రే-బాన్ మెటా మరియు ఓక్లే HSTN AI గ్లాసెస్ కోసం తెలుగు, కన్నడ భాషలను ప్రవేశపెట్టడంతో, భారతదేశం అంతటా మెటా AIకు ప్రాప్యతను మరింత విస్తరించింది. ఈ అప్డేట్ ద్వారా, వినియోగదారులు ఇప్పుడు రెండు కొత్త ప్రాంతీయ భాషల్లో పూర్తిగా హ్యాండ్స్-ఫ్రీగా మెటా AIతో సంభాషించవచ్చు. దీని ఫలితంగా, దేశవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది వినియోగదారులు AI అనుభవాన్ని మరింత సహజంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉపయోగించగలుగుతారు. ఇప్పటికే ఉన్న ఆంగ్ల మద్దతు, ఇటీవల ఆవిష్కరించిన హిందీ అనుభవాన్ని కలిపి, ఇది భారతదేశంలో మెటా AI యొక్క బహుభాషా లభ్యతను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
ఇప్పుడు వినియోగదారులు, మెటా AI యాప్లో డివైస్ సెట్టింగ్స్> మెటా AI> లాంగ్వేజ్ అండ్ వాయిస్కు వెళ్లడం ద్వారా తెలుగు లేదా కన్నడను తమకు ఇష్టమైన భాషగా ఎంచుకోవచ్చు. ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత, మెటా AI ఆ భాషలో స్పందిస్తుంది. ఇది వినియోగదారులు ప్రశ్నలు అడగడానికి, సమాచారాన్ని పొందడానికి, ఫోటోలు, వీడియోలను తీయడానికి, కాల్స్ మరియు సందేశాలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి, సాధారణ వాయిస్ ఆదేశాల ద్వారా సంగీతం, మీడియాను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ అప్డేట్ రే-బాన్ మెటా జెన్ 1 యొక్క ఇటీవలి ప్రయోగం మరియు భారతదేశంలో ఓక్లే HSTN AI గ్లాసెస్ ప్రారంభం తరువాత వచ్చింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులకు జీవనశైలి, పనితీరు విభాగాల్లో మరింత విస్తృత ఎంపికలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అదేవిధంగా, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, రిలయన్స్ డిజిటల్ వంటి ప్రముఖ రిటైలర్ల ద్వారా రే-బాన్ మెటా జెన్ 1 గ్లాసెస్ ఇప్పుడు మరింత విస్తృతంగా లభిస్తున్నాయి. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులు తమ మొదటి AI గ్లాసెస్ను సులభంగా కొనుగోలు చేసే అవకాశం పొందుతున్నారు.