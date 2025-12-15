సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. ఐటీ
  3. ఐటీ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 15 డిశెంబరు 2025 (17:26 IST)

Galaxy Z TriFold, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ వచ్చేసింది

Galaxy Z TriFold
హైదరాబాద్: శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ రోజు గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ (Galaxy Z TriFold) విడుదలను ప్రకటించింది. మొబైల్ ఏఐ (AI) యుగంలో కొత్త రకం డిజైన్లలో శాంసంగ్ తన ఆధిపత్యాన్ని దీని ద్వారా మరింత విస్తరిస్తోంది. ఫోల్డబుల్ విభాగంలో ఒక దశాబ్దపు ఆవిష్కరణల పునాదిపై ఈ గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్‌ను నిర్మించారు. మల్టీ-ఫోల్డింగ్ డిజైన్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన అత్యంత అధునాతన ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీలతో ఇది ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
 
దీని స్లిమ్ ప్రొఫైల్ ప్రీమియం ఫోన్ పోర్టబిలిటీని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది. రెండుసార్లు తెరిచినప్పుడు, ఇది 10-అంగుళాల అద్భుతమైన డిస్‌ప్లేను ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇది ఉత్పాదకతను, సినిమా వీక్షణ అనుభవాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని విధంగా, బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ మొబైల్ అనుభవాన్ని ఇది అందిస్తుంది.
 
కొత్త అవకాశాల కోసం శాంసంగ్ చేస్తున్న నిరంతర అన్వేషణ... మొబైల్ అనుభవాల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతూనే ఉంది అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, డివైస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ (DX) డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ & సీఈఓ టిఎమ్ రోహ్ అన్నారు. ఫోల్డబుల్ ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్లలో సంవత్సరాల తరబడి చేసిన ఆవిష్కరణల ద్వారా, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ మొబైల్ పరిశ్రమలోని దీర్ఘకాలిక సవాళ్లలో ఒకదానిని పరిష్కరిస్తోంది. పోర్టబిలిటీ, ప్రీమియం పనితీరు, ఉత్పాదకత... ఈ మూడింటినీ ఒకే పరికరంలో సంపూర్ణంగా సమతుల్యం చేస్తోంది. మొబైల్ వర్క్, సృజనాత్మకత, కనెక్టివిటీకి సాధ్యమయ్యే సరిహద్దులను గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ ఇప్పుడు విస్తరిస్తోంది.
 
దశాబ్దాల మొబైల్ నైపుణ్యంతో భవిష్యత్తుకు రూపకల్పన
పెద్ద స్క్రీన్ పరికరాలు, ఫోల్డబుల్ ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్లు, మొబైల్ పరికరాల్లో ఏఐ (AI) వినియోగం... ఇలాంటి ఎన్నో కొత్త వర్గాలను, అనుభవాలను పరిచయం చేయడంలో శాంసంగ్ మొబైల్ పరిశ్రమలో దీర్ఘకాలంగా నాయకత్వం వహిస్తోంది. ఈ ప్రతి ఆవిష్కరణ వినియోగదారుని దృష్టిలో ఉంచుకునే సృష్టించబడింది. అత్యాధునిక ఆర్ అండ్ డి, ఎండ్-టు-ఎండ్ తయారీ, కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణల మద్దతుతో... గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ (Galaxy Z TriFold) కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది. ఇది పోర్టబిలిటీని (సులభంగా తీసుకెళ్లే సౌలభ్యాన్ని) కాపాడుకుంటూనే, అత్యుత్తమ పనితీరును ఎలా పెంచవచ్చో నిరూపిస్తోంది.
 
శాంసంగ్ పరిశోధన, డిజైన్ ప్రక్రియలో... ప్రజలు పరికరాలను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారనే అవగాహనే ఆవిష్కరణలకు చోదక శక్తిగా నిలుస్తుంది. ఫోల్డబుల్ విభాగంలో కంపెనీకి ఉన్న దశాబ్దపు అనుభవం, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన మల్టీ-ఫోల్డింగ్ డిజైన్‌కు స్ఫూర్తినిచ్చింది. ఇందులో ప్రధాన డిస్‌ప్లేను రక్షించడానికి లోపలికి మడతపెట్టే డిజైన్‌ను ఉపయోగించారు. సులభంగా తెరవడానికి, మూసివేయడానికి వీలుగా ఫోల్డింగ్ మెకానిజంను చాలా కచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ చేశారు. ఒకవేళ సరిగ్గా మడవకపోతే, ఆన్-స్క్రీన్ అలర్ట్‌లు, వైబ్రేషన్ల ద్వారా వినియోగదారుని హెచ్చరించే 'ఆటో-అలారం' కూడా ఇందులో ఉంది. సహజమైన, వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక అనుభవాన్ని అందించడానికి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చాలా కచ్చితత్వంతో, ఒక లక్ష్యంతో రూపొందించారు.
 
అత్యంత సన్నని ప్రదేశంలో కేవలం 3.9 మిల్లీమీటర్ల మందంతో ఉండే గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్, ఫ్లాగ్‌షిప్ స్థాయి పనితీరును అందిస్తుంది. దీనికి గెలాక్సీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ మొబైల్ ప్లాట్‌ఫామ్, 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ శక్తినిస్తాయి. సమతుల్యమైన పవర్ డెలివరీ, రోజంతా ఉండే బ్యాటరీ లైఫ్ కోసం... 5,600 mAh త్రీ-సెల్ బ్యాటరీ సిస్టమ్‌ను పరికరం యొక్క 3 ప్యానెళ్లలో అమర్చారు. 45 వాట్ల సూపర్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో కలిపి, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ వినియోగదారులు పరిమితులు లేకుండా స్ట్రీమింగ్, క్రియేషన్, పని చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైంది

Jin: భూతనాల చెరువు నేపథ్యంగా జిన్ మూవీ సిద్దమైందిఅమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత నటించిన మూవీ జిన్. నిఖిల్ ఎం. గౌడ నిర్మించిన చిత్రం. ఈ మూవీకి చిన్మయ్ రామ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాజ్ కందుకూరి, వీరభద్రం చౌదరి, సోహెల్ వంటి వారు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...

నటిపై లైంగిక దాడి కేసు - నిర్దోషిగా మంజు వారియర్ మాజీ భర్త... న్యాయం జరగలేదు...గత 2017 నాటి నటిపై లైంగికదాడి కేసులో కోర్టు తాజాగా తీర్పును వెలువరించింది. ఈ కేసులో ఏ1 నిందితుడుగా ఉన్న నటుడు దిలీప్‌ను కోర్టు నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది. అయితే, ఆయన మాజీ భార్య, సినీ నటి మంజు వారియర్ మాత్రం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై తనకు పూర్తిగా గౌరవం ఉన్నప్పటికీ బాధితురాలికి న్యాయం ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉందని పేర్కొన్నారు.

Dandora : మంచి అనుభూతి కలిగించే దండోరా కి బలగం కు పోలిక లేదు : మురళీకాంత్

Dandora : మంచి అనుభూతి కలిగించే దండోరా కి బలగం కు పోలిక లేదు : మురళీకాంత్శివాజీ, న‌వ‌దీప్‌, నందు, ర‌వికృష్ణ‌, మ‌నికా చిక్కాల‌, మౌనికా రెడ్డి, బిందు మాధ‌వి, రాధ్య‌, అదితి భావ‌రాజు త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించిన తాజా చిత్రం దండోరా. కలర్ ఫొటో, బెదురులంక 2012 చిత్రాల‌ నిర్మాత ర‌వీంద్ర బెన‌ర్జీ ముప్పానేని నిర్మించిన ఈ సినిమాను మురళీకాంత్ తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న భారీ ఎత్తున విడుదల కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురళీకాంత్ చెప్పిన చిత్ర విశేషాలివే..

Vishwak Sen: విశ్వక్ సేన్, ఫంకీ ప్రేమికుల దినోత్సవానికే వినోదాల విందు

Vishwak Sen: విశ్వక్ సేన్, ఫంకీ ప్రేమికుల దినోత్సవానికే వినోదాల విందుకథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్, దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫంకీ. సినిమా టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఈ సినిమాను 2026 ఫిబ్రవరి 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. తొలుత 'ఫంకీ' చిత్రాన్ని 2026 ఏప్రిల్ లో విడుదల చేయాలని నిర్మాతలు భావించారు. ఇప్పుడు విడుదల తేదీ ముందుకు జరగడంతో.. కాస్త ముందుగానే ప్రేక్షకులు ఈ వినోదాల విందుని ఆస్వాదించనున్నారు.

Nabha Natesh: అవకాశాల కోసం షర్ట్ విప్పి ఫోజ్ ఇస్తున్న నభా నటేష్

Nabha Natesh: అవకాశాల కోసం షర్ట్ విప్పి ఫోజ్ ఇస్తున్న నభా నటేష్నాయకి నభా నటేష్ తాజాగా హాట్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. రామ్ పోతినేని నటించిన ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రం లో నటించింది. విజయం వరించిన సినిమా పెద్దగా రాలేదు. సెకండ్ హీరోయిన్ గా చేసింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు అనారోగ్యం తో గ్యాప్ ఇచ్చింది. అనంతరం తానూ తిరిగి వస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం మూడు సినిమాల్లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తుంది.

Watch More Videos

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండి

ఈ శీతాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ చర్మానికి తగిన సంరక్షణను అందించండిఆహ్లాదకమైన రాత్రులు, పండుగ ఉత్సాహంతో శీతాకాలం వచ్చింది, అయినప్పటికీ ఇది చాలామందికి సుపరిచితమైన సవాళ్లను కూడా తెస్తుంది. చర్మం పొడి బారటం, నిస్సత్తువగా మారటం, సున్నితమైన రీతిలో మారటం వంటి సమస్యలు ఈ కాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చల్లని గాలి మన చర్మం నుండి తేమను లాడేసుకుంటుంది, చర్మం పొలుసులుగా మారి చికాకుకు గురిచేస్తుంది. సమయోచతంగా తీసుకునే చర్మ సంరక్షణ సహాయపడుతుంది, కానీ శాశ్వత పోషణ లోపల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలపు చర్మ సంరక్షణకు అత్యంత ప్రభావవంతమైన విధానం మీ శరీరానికి సరైన ఆహారాలను అందించటంలో ఉందని పోషకాహార నిపుణురాలు రితికా సమద్దర్ వివరిస్తున్నారు.

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?

తులసి పొడితో హెయిర్ ప్యాక్ వేసుకుంటే.. జుట్టు నెరవదు.. తెలుసా?తులసి ఆరోగ్యం, సౌందర్య ప్రయోజనాలను గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే జుట్టు నెరవడానికి తులసి చెక్ పెడుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. అందుకే తులసి హెయిర్ ప్యాక్‌తో జుట్టు నెరసే సమస్యను దూరం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు ఆయుర్వేద నిపుణులు. తులసిలో యాంటీ ఆక్సిడెండ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది మెలనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించింది. ఇది జుట్టుకు రంగును ఇవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌లు ముందస్తుగా నిరోధాన్ని నిరోధిస్తాయి.

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?

Tomato Soup: శీతాకాలంలో టమోటా సూప్ తీసుకుంటే?ముందుగా స్టౌ మీద పాన్‌ను వుంచి మూడు నుంచి నాలుగు గ్లాసుల నీటిని చేర్చాలి. బాగా మరిగిన తర్వాత అందులో టమోటా పేస్టును కలిపి బాగా మరిగించాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గడ్డకట్టకుండా కలుపుతూ వుండాలి. ఆపై ఈ టమోటా మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అందులో ధనియాల పొడి, మిరియాల పొడి, ఉప్పు తగినంత కలిపి.. చివరిగా కొత్తిమీర తరుగు చేర్చి సర్వ్ చేస్తే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. ఈ టమోటా సూప్ తీసుకోవడం ద్వారా శీతాకాలంలో జీర్ణ సమస్యలను పక్కనబెట్టవచ్చు. ఈ సూప్ వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలుండవ్. చర్మం పొడిబారడం వుండదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com