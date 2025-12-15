Galaxy Z TriFold, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ వచ్చేసింది

హైదరాబాద్: శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ రోజు గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ (Galaxy Z TriFold) విడుదలను ప్రకటించింది. మొబైల్ ఏఐ (AI) యుగంలో కొత్త రకం డిజైన్లలో శాంసంగ్ తన ఆధిపత్యాన్ని దీని ద్వారా మరింత విస్తరిస్తోంది. ఫోల్డబుల్ విభాగంలో ఒక దశాబ్దపు ఆవిష్కరణల పునాదిపై ఈ గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ను నిర్మించారు. మల్టీ-ఫోల్డింగ్ డిజైన్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన అత్యంత అధునాతన ఫోల్డబుల్ టెక్నాలజీలతో ఇది ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
దీని స్లిమ్ ప్రొఫైల్ ప్రీమియం ఫోన్ పోర్టబిలిటీని నిర్ధారిస్తుంది. ఇది అత్యుత్తమ పనితీరును అందిస్తుంది. రెండుసార్లు తెరిచినప్పుడు, ఇది 10-అంగుళాల అద్భుతమైన డిస్ప్లేను ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇది ఉత్పాదకతను, సినిమా వీక్షణ అనుభవాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది. ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని విధంగా, బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ మొబైల్ అనుభవాన్ని ఇది అందిస్తుంది.
కొత్త అవకాశాల కోసం శాంసంగ్ చేస్తున్న నిరంతర అన్వేషణ... మొబైల్ అనుభవాల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతూనే ఉంది అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, డివైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ (DX) డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ & సీఈఓ టిఎమ్ రోహ్ అన్నారు. ఫోల్డబుల్ ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్లలో సంవత్సరాల తరబడి చేసిన ఆవిష్కరణల ద్వారా, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ మొబైల్ పరిశ్రమలోని దీర్ఘకాలిక సవాళ్లలో ఒకదానిని పరిష్కరిస్తోంది. పోర్టబిలిటీ, ప్రీమియం పనితీరు, ఉత్పాదకత... ఈ మూడింటినీ ఒకే పరికరంలో సంపూర్ణంగా సమతుల్యం చేస్తోంది. మొబైల్ వర్క్, సృజనాత్మకత, కనెక్టివిటీకి సాధ్యమయ్యే సరిహద్దులను గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ ఇప్పుడు విస్తరిస్తోంది.
దశాబ్దాల మొబైల్ నైపుణ్యంతో భవిష్యత్తుకు రూపకల్పన
పెద్ద స్క్రీన్ పరికరాలు, ఫోల్డబుల్ ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్లు, మొబైల్ పరికరాల్లో ఏఐ (AI) వినియోగం... ఇలాంటి ఎన్నో కొత్త వర్గాలను, అనుభవాలను పరిచయం చేయడంలో శాంసంగ్ మొబైల్ పరిశ్రమలో దీర్ఘకాలంగా నాయకత్వం వహిస్తోంది. ఈ ప్రతి ఆవిష్కరణ వినియోగదారుని దృష్టిలో ఉంచుకునే సృష్టించబడింది. అత్యాధునిక ఆర్ అండ్ డి, ఎండ్-టు-ఎండ్ తయారీ, కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణల మద్దతుతో... గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ (Galaxy Z TriFold) కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పుతోంది. ఇది పోర్టబిలిటీని (సులభంగా తీసుకెళ్లే సౌలభ్యాన్ని) కాపాడుకుంటూనే, అత్యుత్తమ పనితీరును ఎలా పెంచవచ్చో నిరూపిస్తోంది.
శాంసంగ్ పరిశోధన, డిజైన్ ప్రక్రియలో... ప్రజలు పరికరాలను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారనే అవగాహనే ఆవిష్కరణలకు చోదక శక్తిగా నిలుస్తుంది. ఫోల్డబుల్ విభాగంలో కంపెనీకి ఉన్న దశాబ్దపు అనుభవం, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ యొక్క ప్రత్యేకమైన మల్టీ-ఫోల్డింగ్ డిజైన్కు స్ఫూర్తినిచ్చింది. ఇందులో ప్రధాన డిస్ప్లేను రక్షించడానికి లోపలికి మడతపెట్టే డిజైన్ను ఉపయోగించారు. సులభంగా తెరవడానికి, మూసివేయడానికి వీలుగా ఫోల్డింగ్ మెకానిజంను చాలా కచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ చేశారు. ఒకవేళ సరిగ్గా మడవకపోతే, ఆన్-స్క్రీన్ అలర్ట్లు, వైబ్రేషన్ల ద్వారా వినియోగదారుని హెచ్చరించే 'ఆటో-అలారం' కూడా ఇందులో ఉంది. సహజమైన, వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక అనుభవాన్ని అందించడానికి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చాలా కచ్చితత్వంతో, ఒక లక్ష్యంతో రూపొందించారు.
అత్యంత సన్నని ప్రదేశంలో కేవలం 3.9 మిల్లీమీటర్ల మందంతో ఉండే గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్, ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయి పనితీరును అందిస్తుంది. దీనికి గెలాక్సీ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్, 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, శాంసంగ్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ శక్తినిస్తాయి. సమతుల్యమైన పవర్ డెలివరీ, రోజంతా ఉండే బ్యాటరీ లైఫ్ కోసం... 5,600 mAh త్రీ-సెల్ బ్యాటరీ సిస్టమ్ను పరికరం యొక్క 3 ప్యానెళ్లలో అమర్చారు. 45 వాట్ల సూపర్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కలిపి, గెలాక్సీ జెడ్ ట్రైఫోల్డ్ వినియోగదారులు పరిమితులు లేకుండా స్ట్రీమింగ్, క్రియేషన్, పని చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.