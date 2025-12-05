పోలీసులు, LEAల కోసం కాయిన్ స్విచ్ మొట్టమొదటి VDA హ్యాండ్ బుక్ విడుదల
భారతదేశపు అతిపెద్ద క్రిప్టో ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనగానే ప్రతీ ఒక్కరికీ గుర్తుకువచ్చేది కాయిన్ స్విచ్. ఇప్పటికే ఎంతోమంది వినియోగదారులకు విశేషమైన సేవలు అందిస్తున్న కాయిన్ స్విచ్.. తాజాగా వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్స్ డీకోడెడ్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ఇందులో భారతదేశంలో చట్టాలను అమలు చేసే సంస్థలు, సైబర్ క్రైమ్ యూనిట్లు, విధాన రూపకర్తలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న VDA పర్యావరణ వ్యవస్థ ద్వారా నావిగేట్ చేయడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడిన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి సమగ్ర హ్యాండ్ బుక్గా దీన్ని చెప్పవచ్చు.
భారతదేశం అంతటా క్రిప్టో స్వీకరణ వేగవంతం అవుతుంది. దీంతో పోలీసులు, సైబర్ క్రైమ్ యూనిట్లు డిజిటల్ ఆస్తులతో కూడిన సంక్లిష్ట కేసులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ అత్యవసర అవసరాన్ని గుర్తించి, కాయిన్ స్విచ్ VDA భావనలను సరళీకృతం చేయడానికి, ఆన్-గ్రౌండ్ దర్యాప్తులకు ఆచరణాత్మక మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించడానికి హ్యాండ్బుక్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ హ్యాండ్బుక్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కీలకమైన పోలీస్ స్టేషన్లు, సైబర్ సెక్యూరిటీ యూనిట్లలో పంపిణీ చేయబడుతుంది, ఫ్రంట్లైన్ అధికారులకు వారికి అవసరమైన సాధనాలు, అంతర్దృష్టులకు ప్రత్యక్ష ప్రాప్యత ఉండేలా చేస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా కాయిన్ స్విచ్ సహ వ్యవస్థాపకుడు- సీఈఓ అయిన శ్రీ ఆశిష్ సింఘాల్ గారు మాట్లాడుతూ, భారతదేశం గ్రాస్రూట్-లెవల్ క్రిప్టో అడాప్షన్లో ప్రపంచ నాయకుడిగా అవతరించింది. 2025లో వరుసగా మూడో ఏడాది గ్లోబల్ క్రిప్టో అడాప్షన్ ఇండెక్స్లో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ పెరుగుదలతో వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటం, సురక్షితమైన, మరింత సమగ్రమైన క్రిప్టో పర్యావరణ వ్యవస్థను పెంపొందించడం సేవా ప్రదాతల బాధ్యత. ఈ హ్యాండ్బుక్ ఆ లక్ష్యానికి మా సహకారం అని అన్నారు ఆయన.
ఈ సందర్భంగా కాయిన్ స్విచ్లో లీగల్ సీనియర్ డైరెక్టర్ శ్రీ సుకాంత్ దుఖండే మాట్లాడుతూ, క్రిప్టో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కొన్ని పరిస్ధితుల్లో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడానికి, సమాచారంతో కూడిన, సమర్థవంతమైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మద్దతుగా, ప్రాక్టికల్ ఇన్ సైట్స్, కేస్ స్టడీస్, ఉత్తమ పద్ధతులను అందించడం ద్వారా పోలీసు అధికారులు, విధాన రూపకర్తలు, నియంత్రణ సంస్థలకు సహాయం చేయడానికి ఈ హ్యాండ్బుక్ రూపొందించబడింది అని అన్నారు.
భారతదేశంలో చట్టాల అమలు, నియంత్రణ గురించి మరింత సమాచారాన్ని అందించాలన్న కాయిన్ స్విచ్ యొక్క నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనం. బ్లాక్చెయిన్ ట్రేసింగ్, క్రిప్టో మోసం దర్యాప్తులపై కంపెనీ 35 కి పైగా వర్క్షాప్లు, శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. సమతుల్య, ప్రభావవంతమైన క్రిప్టో నియంత్రణను రూపొందించడంలో సహాయపడటానికి ఇది సలహా భాగస్వామ్యాలను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. భవిష్యత్తులో, కాయిన్ స్విచ్ ఈ చొరవలను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. స్థిరమైన జ్ఞానం యొక్క పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించడమే లక్ష్యం.