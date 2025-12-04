భారతదేశంలో గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11ను విడుదల చేసిన సామ్సంగ్
భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్ అయిన సామ్సంగ్, ఈరోజు గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11ను విడుదల చేసింది. అన్ని వయసుల వినియోగదారులకు అవసరమైన రీతిలో లీనమయ్యే వినోదం, సున్నితమైన పనితీరు, వైవిధ్యతను మిళితం చేసుకున్న టాబ్లెట్ ఇది.
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11, 8.7 డిస్ప్లేతో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుంది. మీరు వెబ్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నా, సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నా లేదా మీకు ఇష్టమైన షోలను స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నా, ఇది ఎలాంటి కాంతి పరిస్థితిలోనైనా అసమానమైన వీక్షణ, సున్నితమైన స్క్రోలింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11 డాల్బీ-ఇంజనీర్డ్ డ్యూయల్ స్పీకర్లను కూడా కలిగి ఉంది, ఇవి సినిమాలు, సంగీతం లేదా వీడియో కాల్లకు అనువైన, మహోన్నత, మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆడియోను అందిస్తాయి.
6nm-ఆధారిత ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో శక్తిని కలిగిన గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11 వేగవంతమైన, విద్యుత్-సమర్థవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది, సౌకర్యవంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్కు అనువైనది. ఇది బ్రౌజింగ్, గేమింగ్, సుదీర్ఘ వీక్షణ సెషన్లకు మద్దతు ఇచ్చే 5100mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి వుంది.
స్పష్టమైన వీడియో కాల్ల కోసం 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11 వస్తుంది. మీరు కుటుంబంతో కలిసి మాట్లాడుతున్నా లేదా మీ బృందంతో కలిసి పనిచేస్తున్నా, మెరుగైన స్పష్టత ప్రతి వ్యక్తీకరణను స్పష్టంగా చూడటానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
క్లాసిక్ గ్రే, సిల్వర్ రంగులలో అందుబాటులో ఉన్న గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11, 8జిబి వరకు మెమరీని అందిస్తుంది, వేగవంతమైన, సౌకర్యవంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్ను అనుమతిస్తుంది. ఇది 128జిబి స్టోరేజ్ తో కూడా వస్తుంది. పెద్ద ఫైల్లకు తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తుంది. అదనంగా, వినియోగదారులు మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్తో స్టోరేజ్ను 2 టిబి వరకు విస్తరించవచ్చు.
ధర మరియు లభ్యత:
గెలాక్సీ ట్యాబ్ ఏ 11 శాంసంగ్ డాట్ కామ్, అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్ మరియు ఎంపిక చేసిన రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.