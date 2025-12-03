AI : ఏఐ అమరత్వాన్ని సృష్టించదు.. 150 సంవత్సరాలు మనిషి జీవిస్తాడు..
ఏఐ ఆధునిక వైద్య శాస్త్రాన్ని వేగంగా మారుస్తోంది. ఒకప్పుడు అసాధ్యంగా భావించిన ఆవిష్కరణలు ఇప్పుడు వాస్తవంగా మారుతున్నాయి. ఈ సాధనాలు వ్యాధుల నిర్ధారణ, చికిత్స, అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని పునర్నిర్మిస్తున్నాయి. అధునాతన అల్గోరిథంలు క్లినికల్ రికార్డులు, జీవసంబంధమైన గుర్తులు, ఔషధ గ్రంథాలయాలను కలిగి ఉన్న భారీ డేటాసెట్లను అధ్యయనం చేయగలవు.
గతంలో పేలవమైన మనుగడ రేటు కలిగిన కాజిల్మ్యాన్స్ వ్యాధి వంటి అరుదైన పరిస్థితులకు ప్రాణాలను రక్షించే చికిత్సలను కనుగొనడంలో ఈ సామర్థ్యం సహాయపడింది. ఏఐ రోగనిర్ధారణ ఖచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
వ్యక్తిగతీకరించిన చికిత్సకు మద్దతు ఇస్తుంది. కొత్త ఔషధాల సృష్టిని వేగవంతం చేస్తుంది. ఈ పురోగతులు ఏఐ మానవ జీవితాన్ని పొడిగించడంలో సహాయపడుతుందా అనే దానిపై ప్రపంచవ్యాప్త చర్చకు దారితీసింది. 150 సంవత్సరాలకు దగ్గరగా జీవితాలను చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుందని చాలా మంది నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు.
జన్యు వ్యక్తీకరణను అధ్యయనం చేసే, పరమాణు లక్ష్యాలను గుర్తించే, జీవ వృద్ధాప్యాన్ని మందగించే దిశగా పనిచేసే పరిశోధనలకు ఏఐ మద్దతు ఇస్తుంది. జన్యు సవరణ, పునరుత్పత్తి బయోటెక్నాలజీతో కలిపినప్పుడు, ఏఐ ఎక్కువ జీవితకాలం కోసం మాత్రమే కాకుండా ఎక్కువ ఆరోగ్య కాలాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
దీని అర్థం బలమైన, స్థిరమైన ఆరోగ్యంతో ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించడం. అయితే, శాస్త్రీయ సవాళ్లు మిగిలి ఉన్నాయి. మానవ కణాలు ఎన్నిసార్లు విభజించవచ్చో పరిమితం చేసే హేఫ్లిక్ పరిమితి ఒక ప్రధాన జీవ అవరోధం. ఏఐ సహాయంతో అటువంటి పరిమితులను మందగించడానికి లేదా దాటవేయడానికి మార్గాలను పరిశోధకులు అన్వేషిస్తున్నారు.
ఇది ఏఐ ఆధారిత దీర్ఘాయువు పరిశోధన చుట్టూ ఉన్న ఆశాజనకమైన, సందేహాస్పదమైన అభిప్రాయాలను హైలైట్ చేసింది. ఏఐ అమరత్వాన్ని సృష్టించదు. కానీ ఇది ప్రజలను ఆరోగ్యంగా, పదునుగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది. 150 సంవత్సరాల వరకు జీవించడం అనిశ్చితంగా ఉన్నప్పటికీ, ఏఐ ఆధారిత వైద్య పురోగతి మానవ దీర్ఘాయువు కోసం ఆశాజనకమైన భవిష్యత్తును సూచిస్తుంది.