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  4. Motorola unveils signature 27 flagship smartphone with advanced AI and 200MP camera
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (18:07 IST)

Audio partnership అందించే ఏకైక స్మార్ట్‌ఫోన్- Motorola signature 27..ఫీచర్స్ ఇవే

Motorola signature 27
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (18:07 IST)
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Motorola signature 27
లెనోవా కంపెనీ అయిన మోటరోలా, ప్రీమియం డిజైన్, అధునాతన కెమెరా టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సామర్థ్యాలు, మెరుగైన పనితీరును మిళితం చేస్తూ, ఇప్పటివరకు తన అత్యంత అధునాతన ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ అయిన మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27ను ఆవిష్కరించింది.
 
ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 200ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా, 50ఎంపీ సోనీ లైటియా ప్రధాన కెమెరా, 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. కంపెనీ ప్రకారం, దీని కెమెరా సిస్టమ్ ఇమేజింగ్ పనితీరుకు గాను DXOMARK గోల్డ్ లేబుల్‌ను పొందింది. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలోనే మొట్టమొదటిదిగా వర్ణించబడిన ప్రత్యేకమైన ఈవీఎస్ యాక్షన్ సెన్సార్, వేగంగా కదిలే వస్తువులను మరింత స్పష్టంగా చిత్రీకరించడానికి రూపొందించబడింది. 
 
ఈ పరికరంలో ఏఐ-ఆధారిత వీడియో మెరుగుదల, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్, అధునాతన ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. దీని 50ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.
 
డిస్‌ప్లే విషయానికి వస్తే, మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27 ఎక్స్‌ట్రీమ్ AMOLED డ్యూయో టాండమ్ డిస్‌ప్లేతో వస్తుంది. దీనిని అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత ప్రకాశవంతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ డిస్‌ప్లేగా మోటరోలా అభివర్ణిస్తుంది. ఇది 12,000 నిట్స్ వరకు గరిష్ట ప్రకాశం, 1.5K రిజల్యూషన్, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్‌ను అందిస్తుంది. 
 
సాంప్రదాయ AMOLED ప్యానెల్‌లతో పోలిస్తే ఇది మెరుగైన శక్తి సామర్థ్యాన్ని, ఎక్కువ జీవితకాలాన్ని అందిస్తుందని కూడా కంపెనీ పేర్కొంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ జెన్ 6 మొబైల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌తో పనిచేసే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్, అధిక గ్రాఫిక్స్ అవసరమయ్యే గేమింగ్, AI అప్లికేషన్లు, హై-స్పీడ్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇచ్చేలా రూపొందించబడింది. 
 
దీని ఆర్కిటిక్‌మెష్ కూలింగ్ సిస్టమ్‌లో మైక్రో-డైమండ్-ఇన్‌ఫ్యూజ్డ్ థర్మల్ జెల్, అధిక వినియోగ సమయంలో వేడిని నియంత్రించడానికి ఒక పెద్ద థర్మల్ ఛాంబర్ ఉన్నాయి. ఈ పరికరం వై-ఫై 8కి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తుంది. 
 
ఏఐ ఫీచర్లలో గూగుల్ జెమిని, మోటరోలా కిరా, రాంబ్లర్, క్రియేట్ మై విడ్జెట్, సైన్-టు-టెక్స్ట్ ఉన్నాయి. ఈ టూల్స్ పనులు, టెక్స్ట్ ఎడిటింగ్, వ్యక్తిగతీకరించిన విడ్జెట్‌లు, యాక్సెసిబిలిటీలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడ్డాయి. గూగుల్ జెమిని అధునాతన సామర్థ్యాలు రాబోయే నెలల్లో సపోర్ట్ చేసే డివైజ్‌లకు అందుబాటులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు.
 
మోటరోలా ప్రకారం, మరో ముఖ్యమైన విశేషం బ్యాంగ్ అండ్ ఒలుఫ్సెన్ ఆడియో. ప్రస్తుతం ఈ ఆడియో భాగస్వామ్యాన్ని అందిస్తున్న ఏకైక స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇదే. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ సిరామిక్ 3 రక్షణ, మిలిటరీ-గ్రేడ్, IP68, IP69 రేటింగ్‌లు ఉన్నాయి. ఇది పాంటోన్ కోల్ స్మోక్, పాంటోన్ కాపులెట్ ఆలివ్ రంగులలో లభిస్తుంది.

ఈ డివైజ్‌కు 7,000mAh బ్యాటరీ శక్తిని అందిస్తుంది. దీనికి 90W వైర్డ్, 50W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.గ్రాఫేన్‌ఓఎస్ ఫౌండేషన్‌తో భాగస్వామ్యం ద్వారా, భద్రతపై దృష్టి సారించిన ఓపెన్-సోర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయిన గ్రాఫేన్‌ఓఎస్‌కు సపోర్ట్ చేసే మొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా సిగ్నేచర్ 27ను మార్చాలని కూడా మోటరోలా ప్రణాళికలను ప్రకటించింది.
 
మోటరోలా సిగ్నేచర్ 27 రాబోయే నెలల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లలో విడుదల కానుంది. దీని ప్రారంభ సిఫార్సు చేయబడిన రిటైల్ ధర $1,599. స్థానిక ధరలు, లభ్యత వివరాలు ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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