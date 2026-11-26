ఇంటర్ విద్యార్థిని తీసుకుని లేచిపోయిన 26 ఏళ్ల ఉపాధ్యాయురాలు
ఉత్తరప్రదేశ్లోని బస్తీ నుండి ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన జరిగింది. ఒక పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు తన వద్ద చదువుకుంటున్న ఇంటర్ విద్యార్థిని తీసుకుని పారిపోయింది. బస్తీ జిల్లాలోని కప్తాన్గంజ్లో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న 26 ఏళ్ల ఉపాధ్యాయురాలు, అదే పాఠశాల యజమాని కుమారుడిని తీసుకుని వెళ్లిపోయింది.
ఏఐ ప్రతీకాత్మక చిత్రం
రూపాలి అనే ఈ ఉపాధ్యాయురాలు గత ఏడాది కాలంగా ఆ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆమె పాఠశాల యజమాని కుమారుడితో సన్నిహితంగా మెలుగుతూ, గంటల తరబడి అతనితో సంభాషించేది. ఇంటర్ చదువుతున్న ఆ బాలుడి వయస్సు 16 ఏళ్లు. ఇద్దరూ కలిసి వెళ్లిపోవడంతో సమీప ప్రాంతాలలో గాలించినా ఫలితం దక్కలేదు. దీనితో పాఠశాల యజమాని పోలీసు స్టేషన్లో పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. పారిపోయిన వారి ఆచూకి కోసం పోలీసులు బృందాలుగా ఏర్పడి గాలిస్తున్నారు.