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హైదరాబాద్ నగరంలో ఇంటర్ విద్యార్థిని హత్య చేసి రౌడీ గ్యాంగ్
హైదరాబాద్ నగరంలోని కాలాపత్తర్ పరిధిలో ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. కాలాపత్తర్ పోలీసులు, బాధిత కుటుంబీకుల వివరాల ప్రకారం.. బిర్యానీషా టెక్రీకి చెందిన ఎజాజ్ మహ్మద్ (45) సౌదీలో డ్రైవర్. అతడి పెద్దకుమారుడు ఫైజాన్(18) ఎలియాస్ అజాన్తోపాటు ఇద్దరు కుమార్తెలు, భార్య స్థానికంగా ఉంటున్నారు. శాలిబండలోని ఓ కాలేజీలో ఇంటర్ ఫస్టియర్ చదువుతున్న ఫైజాన్ తన మిత్రులు అమేర్(19), సాహిల్ (19)తో కలిసి ఆదివారం తెల్లవారుజామున బిర్యానీషాటెక్రీ కొండ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాడు.
అదేసమయంలో బాలాపూర్ రౌడీషీటర్ అబ్రార్(22), అతడి మిత్రులు జేబుదొంగ ఫర్హాన్ (21), అశ్వాక్(22)తో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు. తమ బస్తీకి ఎందుకు వచ్చారని రౌడీషీటర్ అబ్రార్ను ఫైజాన్ ఎదిరించాడు. వాని మధ్య వాగ్వాదం కొనసాగుతుండగానే.. ఫర్హాన్ తన కత్తితో ఫైజాన్ తలపై వేటు వేశాడు. అదే కత్తితో అతడి కడుపు, ఇతర భాగాల్లో అబ్రార్ పొడిచాడు. దీంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. తమ అల్లుడు ఫైజాన్ను వ్యక్తిగత కక్షతో అబ్రార్ రౌడీగ్యాంగ్ దాడిచేసిందని మృతుడి మామ సాకీర్ కాలాపత్తర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.