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హైదరాబాద్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాల విస్తరణ
హైదరాబాద్: ఏడబ్ల్యూఎస్ (ఆసియా పసిఫిక్) హైదరాబాద్ రీజియన్ నిరంతర విస్తరణను సూచిస్తూ, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్(ఏడబ్ల్యూఎస్) తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి హైదరాబాద్లో కొత్త డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేధస్సు, క్లౌడ్ డిమాండ్ వేగవంతం అవుతున్న తరుణంలో, భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు పట్ల అమెజాన్కు ఉన్న ప్రగాఢమైన నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం తెలియజేస్తుంది.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేయడం అనేది.. భవిష్యత్తులో విస్తృత శ్రేణి పెట్టుబడులు, వ్యాపారాలు ముందుకు వచ్చి భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఒక పునాది రాయిగా ఉపయోగపడుతుంది. మేము అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలతో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక ప్రపంచ స్థాయి నగరాన్ని నిర్మిస్తున్నాము. ఈ అభివృద్ధి సాధించినందుకు ఏడబ్ల్యూఎస్ బృందాన్ని నేను అభినందిస్తున్నాను అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
మేము 2022లో హైదరాబాద్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రారంభించినప్పటి నుండి, డిజిటల్ ఇండియా మరియు ఇండియా ఏఐ మిషన్ యొక్క పెరుగుతున్న డిమాండ్లను తీర్చడంలో సహాయపడటానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుస్థిరమైన క్లౌడ్ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలను నిర్మించడానికి మా పెట్టుబడులను, నిబద్ధతను మరింతగా పెంచాము అని ఏడబ్ల్యూఎస్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ డెలివరీ, అనురాగ్ ఖిలానీ అన్నారు. హైదరాబాద్లో భారతదేశ డిజిటల్ వెన్నెముక నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మద్దతు ఎంతో కీలకంగా నిలిచింది. భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న డిజిటల్ మరియు ఏఐ ఆశయాలకు సేవలందించే దిశగా.. స్థానిక డేటా సెంటర్ సప్లై చైన్, స్థానిక శ్రామిక శక్తి, స్థానిక సమాజంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు కొనసాగించడానికి మేము ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాము.
భారతదేశంలో క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలపై అమెజాన్ $21 బిలియన్ల పెట్టుబడి
దేశపు 'డిజిటల్ ఇండియా' ఆశయాలకు మద్దతుగా అమెజాన్ తన మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడులను పెంచుతోంది. 2025 సంవత్సరాంతానికి, ఏడబ్ల్యూఎస్ (ఆసియా పసిఫిక్) హైదరాబాద్ రీజియన్లో క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలలో అమెజాన్ $1.3 బిలియన్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టింది. కంపెనీ ఇప్పుడు 2026 నుండి 2030 వరకు భారతదేశంలో క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాల కోసం $21 బిలియన్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టాలని యోచిస్తోంది. తద్వారా దేశంలో అతిపెద్ద గ్లోబల్ ఏఐ మరియు క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడిదారులలో ఒకటిగా తనను తాను సుస్థిరం చేసుకుంటోంది. సిఈఓ ఆండీ జస్సీ ఇటీవల భారతదేశంలో కంపెనీ వ్యాపారాల వ్యాప్తంగా ప్రకటించిన ప్రణాళికాబద్ధమైన $48 బిలియన్ల పెట్టుబడిలో ఇది ఒక భాగం.
ఈ క్లౌడ్ పెట్టుబడి హైదరాబాద్ మరియు ముంబైలలో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ సామర్థ్యాన్ని విస్తరిస్తుంది. స్టార్టప్లు, సంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలకు కస్టమ్ ఏఐ చిప్లు, వందలాది క్లౌడ్ మరియు మేనేజ్డ్ ఏఐ సేవలు, సురక్షితమైన మరియు విశ్వసనీయమైన క్లౌడ్ టెక్నాలజీలు మరియు డెవలపర్ టూల్స్ను ఇది అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. దీని ద్వారా సంస్థలు వేగంగా ఆవిష్కరణలు చేయడానికి, మరింతగా విస్తరించడానికి, మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కస్టమర్లకు సేవలందించడానికి వీలు కలుగుతుంది.
తెలంగాణలో తన డేటా సెంటర్ ఉనికిని గణనీయంగా విస్తరించాలన్న అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ నిర్ణయం.. రాష్ట్రాన్ని భారతదేశపు ఏఐ మరియు క్లౌడ్ రాజధానిగా మార్చాలన్న మా దార్శనికతకు బలమైన మద్దతుగా నిలుస్తుంది. ఏఐ ప్రతి రంగాన్నీ మారుస్తున్న తరుణంలో, డేటా సెంటర్లు డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునాది మౌలిక సదుపాయాలుగా మారాయి అని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ డి. శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రగతిశీల విధానాలు, విశ్వసనీయమైన మౌలిక సదుపాయాలు, సమృద్ధిగా ఉన్న స్వచ్ఛమైన ఇంధనం, ప్రపంచ స్థాయి ప్రతిభావంతులు, వ్యాపార సౌలభ్యం.. అన్నీ కలగలిపి ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడులను సాధ్యం చేసే ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించింది. హైదరాబాద్ భారతదేశపు పెరుగుతున్న డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సేవలందించడమే కాకుండా, ప్రపంచ స్థాయి ఆవిష్కరణలకు అంతకంతకూ శక్తినిస్తోంది. తెలంగాణపై ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంచుతున్న నిరంతర విశ్వాసాన్ని మేము స్వాగతిస్తున్నాము. అలాగే దేశంలోనే భవిష్యత్తుకు పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమై ఉన్న అత్యుత్తమ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎకోసిస్టమ్ను నిర్మించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము.
భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు కోసం శ్రామిక శక్తిని నిర్మించడం
భారతదేశంలో డేటా సెంటర్ మౌలిక సదుపాయాల కోసం ప్రతిభావంతులను తయారు చేసేందుకు అమెజాన్ కెరీర్ పాత్వే ప్రోగ్రామ్లను కూడా రూపొందిస్తోంది. భారతదేశంలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఇప్పుడు తన నాల్గవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఇది డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలలో కెరీర్ను నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన సాంకేతిక నైపుణ్యాలను అభ్యర్థులకు అందిస్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ ఆపరేషన్స్ బృందం భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ ప్రోగ్రామ్, హైదరాబాద్లోని విద్యార్థులకు క్రిటికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ మరియు క్రిటికల్ కంప్యూట్ ఆపరేషన్స్లో సిద్ధాంతపరమైన మరియు ఆచరణాత్మక శిక్షణను అందిస్తుంది. ఇటీవల, తెలంగాణలోని శంషాబాద్లో ఉన్న వర్ధమాన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఈ ప్రోగ్రామ్ నుండి 51 మంది విద్యార్థులతో కూడిన నాల్గవ బ్యాచ్ పట్టభద్రులైంది. దీనితో హైదరాబాద్లో శిక్షణ పొందిన మొత్తం అభ్యర్థుల సంఖ్య 250 కి చేరింది. ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ ఆపరేషన్స్ బృందంలోకి ఆ 250 మందిలో 110 మంది విద్యార్థులను అమెజాన్ ఉద్యోగులుగా నియమించుకుంది.
అమెజాన్ డేటా సెంటర్ స్కిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది భారతదేశంలో శ్రామిక శక్తికి నైపుణ్యం మరియు అభివృద్ధి పట్ల అమెజాన్కు ఉన్న విస్తృత నిబద్ధతలో ఒక భాగం. ఏడబ్ల్యూఎస్ స్కిల్ బిల్డర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎడ్యుకేట్, మరియు ఏడబ్ల్యూఎస్ రీ/స్టార్ట్ వంటి ప్రోగ్రామ్ల ద్వారా 2017 నుండి భారతదేశంలో 10 మిలియన్లకు పైగా వ్యక్తులకు ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ నైపుణ్యాలలో శిక్షణ ఇచ్చింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నైపుణ్యాల శిక్షణను అందించడం, వివిధ నేపథ్యాల నుండి వచ్చిన వ్యక్తులు టెక్నాలజీలో తమ కెరీర్ను నిర్మించుకోవడంలో సహాయపడటం ఏడబ్ల్యూఎస్ లక్ష్యం. తెలంగాణలోని ఈ ప్రోగ్రామ్ రాష్ట్ర డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల పర్యావరణ వ్యవస్థకు మద్దతు ఇస్తూనే, టెక్నాలజీ రంగంలో ఉపాధి మార్గాలను సృష్టిస్తుంది.
ఏడబ్ల్యూఎస్లో పనిచేస్తున్న భారతదేశపు అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన ప్రతిభావంతులు
ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్లు అసాధారణ నైపుణ్యాలు కలిగిన వ్యక్తులతో నడుస్తున్నాయి. వారిలో చాలామంది టెక్నాలజీ రంగానికి అతీతంగా ఇతర పరిశ్రమల నుండి వచ్చిన అనుభవాన్ని తమతో పాటు తీసుకువస్తారు. డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్లు, సపోర్ట్ ఇంజనీర్లు, నెట్వర్క్ స్పెషలిస్ట్లు, ఇంజనీరింగ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్లు, సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్ట్లు, తదితర పాత్రల కోసం ఏడబ్ల్యూఎస్ నియామకాలు చేపడుతుంది.
ఇండియన్ ఆర్మీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ నుండి రిటైర్డ్ మేజర్ అయిన సప్నా.. 12 సంవత్సరాలకు పైగా అనేక సంక్లిష్టమైన మిషన్లకు నాయకత్వం వహించారు. ఆమె ఏప్రిల్ 2024 లో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ ఆపరేషన్స్ బృందంలో చేరారు. ఆమె పదవీ విరమణ చేసిన ఒక నెల వ్యవధిలోనే ఈ మార్పు జరిగింది.
మిషన్-క్రిటికల్ నేపథ్యం నుండి వచ్చిన వారికి డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాలు అత్యంత సహజంగా సరిపోతాయి. మౌలిక సదుపాయాల లభ్యతను నిర్ధారించడం మరియు ప్రతిరోజూ మిలియన్ల కొద్దీ కస్టమర్ల కోసం సిస్టమ్లను నిరంతరం నడిపించడం చాలా సవాలుతో కూడుకున్నది. ఈ మార్పు అనేది మొదటి నుండి ప్రారంభించడం గురించి కాదు; అదే క్రమశిక్షణ మరియు పట్టుదలను కొత్త మిషన్ వైపు మళ్లించడం గురించి. ఏడబ్ల్యూఎస్ నాకు చక్కగా రూపొందించిన ఆన్బోర్డింగ్ ప్రణాళికను, నాయకత్వం మరియు తోటివారి నుండి అద్భుతమైన మద్దతును అందించింది. అలాగే మేము యూనిఫాంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజూ పాటించే కచ్చితత్వం మరియు జవాబుదారీతనాన్ని విలువైనదిగా భావించే సంస్కృతిని ఇచ్చింది. నా అనుభవం కేవలం బదిలీ చేయగలిగినది మాత్రమే కాదు అదొక అదనపు ప్రయోజనం.
సాయి.. కాగితపు తయారీ పరిశ్రమలో దాదాపు 14 సంవత్సరాలు గడిపారు. ఐటీసీ-పీఎస్పీడీ మరియు ఆంధ్రా పేపర్ లిమిటెడ్లో కీలకమైన పవర్ ప్లాంట్ పరికరాల ఎండ్-టు-ఎండ్ నిర్వహణ మరియు కమీషనింగ్ను చూసుకున్నారు. ఏఐ ఆధారిత భవిష్యత్తుకు క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలే వెన్నెముక అనే గట్టి నమ్మకంతో, ఆయన మార్చి 2024 లో హైదరాబాద్లోని ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ ఇంజనీరింగ్ ఆపరేషన్స్ బృందంలో చేరారు.
సంప్రదాయ తయారీ రంగంలో 14 సంవత్సరాల తర్వాత, ప్రపంచ క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తున్న సంస్థలో పనిచేసే అవకాశాన్ని వదులుకోవడం సాధ్యం కాలేదు. ఏడబ్ల్యూఎస్ నా నాన్-డేటా సెంటర్ టెక్ నేపథ్యాన్ని ఒక పరిమితిగా చూడలేదు, వారు దానిని ఒక ఆస్తిగా భావించారు. ఆన్బోర్డింగ్ అనేది సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న నిపుణులకు తగినట్లుగా రూపొందించబడింది. నా నాయకులు నా ప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. అలాగే టీమ్లో ఉన్న వైవిధ్యం చూశాక, ఇలాంటి విభిన్న రంగాల నుండి వచ్చిన మార్గంలో నేను ఒంటరి వాడిని కాదని నాకు అనిపించింది. ఈ రోజు, మునుపెన్నడూ లేనంతగా ఎలక్ట్రికల్, కంట్రోల్స్, సివిల్ మరియు ఫైర్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్ పరిజ్ఞానాన్ని భారీ స్థాయిలో, కచ్చితత్వంతో నేర్చుకుంటూ నేను ఒక సంపూర్ణ ఇంజనీర్గా ఎదుగుతున్నాను. ఏడబ్ల్యూఎస్ నాయకత్వ సూత్రాలు అనేవి గోడపై రాసిన పదాలు కావు, అవి ఇక్కడ ప్రతిరోజూ ఆచరింపబడతాయి. ఈ సంస్కృతి ఏడబ్ల్యూఎస్ను అసాధారణమైనదిగా తీర్చిదిద్దింది, మరియు ఇక్కడ ఉండటం నాకు గర్వకారణంగా ఉంది.
హైదరాబాద్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు జరిగిన శంకుస్థాపన కార్యక్రమం.. కేవలం ఒక భవనం నిర్మించడాన్ని మాత్రమే సూచించడం లేదు. ఇది డిజిటల్ ఇండియా మరియు ఇండియా ఏఐ మిషన్ పట్ల ఏడబ్ల్యూఎస్ కు ఉన్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతకు నిదర్శనం. విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడం దగ్గరి నుండి, అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన స్థానిక ప్రతిభావంతులను విధుల్లోకి తీసుకోవడం వరకు.. అందరం కలిసి భారతదేశపు డిజిటల్ భవిష్యత్తును నిర్మించడాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.