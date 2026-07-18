సంబంధిత వార్తలు
- నీట్ యూజీ 2026లో ఆకాశ్ హైదరాబాద్కు చెందిన 14 మంది విద్యార్థులు అగ్ర ర్యాంకులు
- హైదరాబాద్లో మళ్లీ అడుగుపెట్టిన బర్గర్ సింగ్: 30 అవుట్లెట్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు
- Sreeleela: సిగ్నేచర్ సిల్క్స్ షోరూమ్ ప్రారంభించి.. చీరలంటే ఇష్టమంటున్న శ్రీలీల
- హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
- మైనర్ బాలికను పార్కుకు తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన కామాంధుడు...
చారిత్రాత్మక విక్రమ్-1 ప్రయోగానికి శ్రీహరికోట సిద్ధం
హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రైవేట్ అంతరిక్ష స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి తన తొలి ఆర్బిటల్ రాకెట్ విక్రమ్-1ను ప్రయోగించడం ద్వారా భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది. దేశంలో ప్రైవేట్ రంగం అభివృద్ధి చేసిన మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్ లాంచ్ వెహికల్స్లో ఒకటిగా నిలిచిన విక్రమ్-1, కక్ష్యలోకి అనేక ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుండటంతో, ఈ ప్రయోగం భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ఉదయం 11:30 గంటలకు జరగనున్న ప్రయోగానికి ముందు, ఉదయం 6 గంటలకు కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమై సుమారు ఐదున్నర గంటల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో సాంకేతిక తనిఖీలు, ఇంధనం నింపే ప్రక్రియలు, ప్రయోగ సన్నద్ధతకు సంబంధించిన చర్యలు చేపడతారు.
Sriharikota
విశ్వసనీయమైన తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఉపగ్రహ ప్రయోగాల కోసం స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ సాంకేతికతలను ప్రదర్శించడం, విక్రమ్-1 ప్రయోగ వాహనం పనితీరును నిర్ధారించడం ఈ మిషన్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ విజయవంతమైన ప్రయోగం, దేశంలోని ప్రైవేట్ అంతరిక్ష ప్రయోగ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రపంచ ఉపగ్రహ ప్రయోగ మార్కెట్లో అవకాశాలను విస్తరించడం ద్వారా భారతదేశ వాణిజ్య అంతరిక్ష ఆశయాలకు గొప్ప ఊతాన్ని ఇస్తుంది.
ప్రయోగానికి ముందు, ఆగమన్ మిషన్లో భాగంగా కంపెనీ ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులు, విధానకర్తలు, శ్రేయోభిలాషుల సంతకాలతో కూడిన ప్రత్యేకమైన కార్డుల సేకరణను ఈ రాకెట్ మోసుకెళ్తోందని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సీఈఓ పవన్ కుమార్ చందన తెలిపారు.
తర్వాతి కథనం
2035 నాటికి బయోఎకానమీ పవర్హౌస్గా భారతదేశం
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.