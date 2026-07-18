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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (10:10 IST)

చారిత్రాత్మక విక్రమ్-1 ప్రయోగానికి శ్రీహరికోట సిద్ధం

Sriharikota
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (10:10 IST)
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Sriharikota
హైదరాబాద్‌కు చెందిన ప్రైవేట్ అంతరిక్ష స్టార్టప్ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి తన తొలి ఆర్బిటల్ రాకెట్ విక్రమ్-1ను ప్రయోగించడం ద్వారా భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని లిఖించనుంది. దేశంలో ప్రైవేట్ రంగం అభివృద్ధి చేసిన మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్ లాంచ్ వెహికల్స్‌లో ఒకటిగా నిలిచిన విక్రమ్-1, కక్ష్యలోకి అనేక ఉపగ్రహాలను ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుండటంతో, ఈ ప్రయోగం భారత ప్రైవేట్ అంతరిక్ష రంగానికి ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ఉదయం 11:30 గంటలకు జరగనున్న ప్రయోగానికి ముందు, ఉదయం 6 గంటలకు కౌంట్‌డౌన్ ప్రారంభమై సుమారు ఐదున్నర గంటల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో సాంకేతిక తనిఖీలు, ఇంధనం నింపే ప్రక్రియలు, ప్రయోగ సన్నద్ధతకు సంబంధించిన చర్యలు చేపడతారు. 
 
విశ్వసనీయమైన తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఉపగ్రహ ప్రయోగాల కోసం స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన స్వదేశీ సాంకేతికతలను ప్రదర్శించడం, విక్రమ్-1 ప్రయోగ వాహనం పనితీరును నిర్ధారించడం ఈ మిషన్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ విజయవంతమైన ప్రయోగం, దేశంలోని ప్రైవేట్ అంతరిక్ష ప్రయోగ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రపంచ ఉపగ్రహ ప్రయోగ మార్కెట్‌లో అవకాశాలను విస్తరించడం ద్వారా భారతదేశ వాణిజ్య అంతరిక్ష ఆశయాలకు గొప్ప ఊతాన్ని ఇస్తుంది. 
 
ప్రయోగానికి ముందు, ఆగమన్ మిషన్‌లో భాగంగా కంపెనీ ఉద్యోగులు, పెట్టుబడిదారులు, విధానకర్తలు, శ్రేయోభిలాషుల సంతకాలతో కూడిన ప్రత్యేకమైన కార్డుల సేకరణను ఈ రాకెట్ మోసుకెళ్తోందని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ సీఈఓ పవన్ కుమార్ చందన తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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