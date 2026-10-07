  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. FIR Against Rahul, Priyanka Over Akashvani Bhawan Entry Current Affairs
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (12:02 IST)

Akashvani Bhawan: రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు

Rahul_Priyanka
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (12:02 IST)
google-news
Rahul_Priyanka
భారత ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మంగళవారం జరిగిన నిరసన సందర్భంగా, కాంగ్రెస్ ఎంపీలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, ఇతర ఇండియా కూటమి ఎంపీలు అనుమతి లేకుండా ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించినట్లు ఆరోపిస్తూ ఢిల్లీ పోలీసులు బుధవారం ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేశారు. 
 
ఢిల్లీ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, పార్లమెంట్ భవనం నుండి ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కార్యాలయమైన 'నిర్వచన్ సదన్ వరకు ఇండియా కూటమి ఒక ర్యాలీని (మార్చ్‌ను) నిర్వహించాలని తలపెట్టింది. అయితే, ఈ ర్యాలీ కోసం ఎటువంటి అధికారిక అనుమతి కోరలేదని లేదా మంజూరు చేయలేదని పోలీసులు తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు 
 
ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం సమీపంలో నిరసనకారులను అడ్డుకోవడంతో, పలువురు ప్రతిపక్ష నాయకులు, ఎంపీలు ధర్నాకు దిగారు. అనంతరం రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఇతర నాయకులతో కలిసి ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, అక్కడ తమ నిరసనను కొనసాగించారు. ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేయమని నిరసనకారులను కోరగా, వారు అందుకు నిరాకరించి, ఎన్నికల సంఘం అధికారులను కలిసేందుకు ఎంపీల బృందానికి అనుమతి ఇచ్చే వరకు తాము అక్కడినుంచి వెళ్లబోమని పట్టుబట్టారని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి, పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారకుండా నిరోధించడానికి తాము జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, ఇతర నిరసనకారులను అక్కడి నుండి తరలించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ నిరసనలో 10 మంది ఎంపీలతో సహా సుమారు 260 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 
 
అదుపులోకి తీసుకున్న నాయకులను కింగ్స్‌వే క్యాంప్‌లోని న్యూ పోలీస్ లైన్స్‌కు తరలించి, ఆ తర్వాత విడుదల చేశారు. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఆరోపణలు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞనేష్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్‌పై ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ నిరసనను నిర్వహించాయి. 
 
ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించడం, ఆ తర్వాత జరిగిన నిరసనకు సంబంధించి ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో ఏయే సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారనే దానిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మంగళవారం నాడు, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా మరియు ఇతర ఇండియా బ్లాక్ నాయకులను ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణం నుండి ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా నిరోధించడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారు అనుమతి లేకుండా ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, ధర్నాకు దిగారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Manyam: మొక్కజొన్న చేనుల్లో ఎనిమిది ఏనుగులు.. ఏం చేశాయంటే?

Indian 3 update : ముగ్గురు వ్య‌క్తులు గుర్రాల‌పై వెళ్ళే పోస్టర్ తో భార‌తీయుడు 3 అప్ డేట్

Indian 3 update : ముగ్గురు వ్య‌క్తులు గుర్రాల‌పై వెళ్ళే పోస్టర్ తో భార‌తీయుడు 3 అప్ డేట్యూనివర్సల్ హీరో కమల్ హాసన్, స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్, ప్రెస్టీజియష్ చిత్రాలను నిర్మిస్తోన్న భారీ నిర్మాణ సంస్థ కాంబోలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ‘భారతీయుడు3’. 1996లో విడుద‌లైన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మూవీకి స్వీకెల్‌గా భార‌తీయుడు2, భార‌తీయుడు 3 చిత్రాల‌ను క‌మ‌ల్, శంక‌ర్ కాంబోలో రూపొందించ‌టానికి లైకా సంస్థ సిద్ధ‌మైంది. అందులో భాగంగా 2024లో భార‌తీయుడు 2 విడుద‌లైన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఇప్పుడు దీనికి కొన‌సాగింపుగా ‘భారతీయుడు3’ను చిత్రీక‌రించ‌టానికి మేక‌ర్స్ సిద్ధ‌మ‌య్యారు.

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..

మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణంపై నానా పటేకర్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే..బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం గుండెపోటుతో మరణించారు. ఈ వార్త ఆయన అభిమానులతో పాటు యావత్ చిత్రపరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే, నానా పటేకర్ తన మృతికి మూడు రోజుల ముందు మరణం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలను కలచివేస్తున్నాయి. స్నేహితులతో తనకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న నానాజీ.. 'రేపు నేను ఉంటానో లేదో తెలియదు' అన్నారు.

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నో

భారత్‌లో శాంతి లేదన్న సంజయ్ దత్... స్పందించేందుకు అమీర్ నోభారత్‌లో శాంతి లేదంటూ బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్ దత్ ఇటీవల వ్యాఖ్యలు చేశారు. వీటిపై పెద్ద దుమారంతో పాటు చర్చ కూడా మొదలైంది. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మరో బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ నిరాకరించారు. ముంబైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో అమీర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు నోరు మెదపకుండానే చేతులు ఊపి, సమాధానం దాటవేశారు.

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?

director Maruthi : దర్శకుడు దాసరి మారుతి పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త నిర్ణయం తీసుకున్నాడా ?దర్శకుడు దాసరి మారుతీ ఈరోజుల్లో వంటి యూత్ ను బేస్ చేసుకుని తీసిన సినిమా విమర్శలతోపాటు సక్సెస్ ను సాధించింది. దర్శకుడి అందరికీ ద్రుష్టిని ఆకర్షించిన అతను భలేభలే మగాడివోయ్, ప్రేమకథా చిత్రం, బస్టాప్.. తోపాటు పలు సినిమాలు రూపొందించారు. తాజాగా ఆయన ప్రభాస్ తో చేసిన రాజా సాబ్ నిరాశపర్చింది. కొత్తవారితో సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆమధ్య ప్రకటిస్తూ కొత్త బేనర్ ను స్థాపించారు. వెహికల్స్ కు స్టికర్సు వేసే స్థాయినుంచి యానిమేషన్ నేర్చుకునే స్థాయికి ఎదిగారు. ఆ సమయంలో బన్నీ వాసు తో ఏర్పడిన పరిచయం అల్లు కాంపౌండ్ కు దగ్గరచేసింది.

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతి

బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు.. గోవా నివాసంలో అనుమానాస్పద మృతిప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు నానా పటేకర్ ఇకలేరు. గోవాలోని తన నివాసంలో ఆయన అపస్మారకస్థితిలోపడివుండగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆస్పత్రికి చేరుకునేసరికే ఆయన మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. గుండెపోటు కారణంగా ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. ఆయనను కాపాడేందుకు సుమారు 45 నిమిషాల పాటు సీపీఆర్ చేసినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయిందని వెల్లడించారు. అయితే ఆయన మరణంపై పోలీసులు మెడికో లీగల్‌ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు తెలియనున్నాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.