Akashvani Bhawan: రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా గాంధీలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
భారత ఎన్నికల సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మంగళవారం జరిగిన నిరసన సందర్భంగా, కాంగ్రెస్ ఎంపీలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, ఇతర ఇండియా కూటమి ఎంపీలు అనుమతి లేకుండా ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించినట్లు ఆరోపిస్తూ ఢిల్లీ పోలీసులు బుధవారం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
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ఢిల్లీ పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, పార్లమెంట్ భవనం నుండి ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కార్యాలయమైన 'నిర్వచన్ సదన్ వరకు ఇండియా కూటమి ఒక ర్యాలీని (మార్చ్ను) నిర్వహించాలని తలపెట్టింది. అయితే, ఈ ర్యాలీ కోసం ఎటువంటి అధికారిక అనుమతి కోరలేదని లేదా మంజూరు చేయలేదని పోలీసులు తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు
ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం సమీపంలో నిరసనకారులను అడ్డుకోవడంతో, పలువురు ప్రతిపక్ష నాయకులు, ఎంపీలు ధర్నాకు దిగారు. అనంతరం రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా ఇతర నాయకులతో కలిసి ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, అక్కడ తమ నిరసనను కొనసాగించారు. ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేయమని నిరసనకారులను కోరగా, వారు అందుకు నిరాకరించి, ఎన్నికల సంఘం అధికారులను కలిసేందుకు ఎంపీల బృందానికి అనుమతి ఇచ్చే వరకు తాము అక్కడినుంచి వెళ్లబోమని పట్టుబట్టారని పోలీసులు తెలిపారు.
శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి, పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారకుండా నిరోధించడానికి తాము జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, ఇతర నిరసనకారులను అక్కడి నుండి తరలించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ నిరసనలో 10 మంది ఎంపీలతో సహా సుమారు 260 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
అదుపులోకి తీసుకున్న నాయకులను కింగ్స్వే క్యాంప్లోని న్యూ పోలీస్ లైన్స్కు తరలించి, ఆ తర్వాత విడుదల చేశారు. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఆరోపణలు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞనేష్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్పై ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ నిరసనను నిర్వహించాయి.
ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి అనధికారికంగా ప్రవేశించడం, ఆ తర్వాత జరిగిన నిరసనకు సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది. ఈ ఎఫ్ఐఆర్లో ఏయే సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారనే దానిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. మంగళవారం నాడు, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా మరియు ఇతర ఇండియా బ్లాక్ నాయకులను ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణం నుండి ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా నిరోధించడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారు అనుమతి లేకుండా ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించి, ధర్నాకు దిగారని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.