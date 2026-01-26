77వ గణతంత్ర దినోకత్సవ వేడుకలు... ముఖ్య అతిథిగా ఆంటోనియో కోస్టా
భారతదేశం సోమవారం తన 77వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా దేశం యావత్తూ ఏకమై రాజ్యాంగ స్వీకరణను స్మరించుకుంటూ, తన గొప్ప సాంస్కృతిక, సైనిక వారసత్వాన్ని ప్రదర్శించనుంది. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్లో జరిగే ఈ బ్రహ్మాండమైన వేడుకలకు అధ్యక్షత వహిస్తారు.
ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భానికి యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు ఆంటోనియో కోస్టా, యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షురాలు ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరవుతారు. ఈ వేడుక ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమై సుమారు 90 నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది.
ఇది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతీయ యుద్ధ స్మారక చిహ్నాన్ని సందర్శించడంతో ప్రారంభమవుతుంది, అక్కడ ఆయన అమరవీరులకు పుష్పగుచ్ఛం సమర్పించి దేశం తరపున నివాళులర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత, ప్రధానమంత్రి మరియు ఇతర ప్రముఖులు పరేడ్ను వీక్షించడానికి కర్తవ్యపథ్లోని వందన వేదిక వద్దకు వెళ్తారు. భారత రాష్ట్రపతి, యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు,యూరోపియన్ కమిషన్ అధ్యక్షులు సాంప్రదాయ బగ్గీలో రాకను భారత సైన్యంలోని అత్యంత సీనియర్ రెజిమెంట్ అయిన రాష్ట్రపతి అంగరక్షక దళం ఎస్కార్ట్ చేస్తుంది.
ఆపై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు, ఆ తర్వాత జాతీయ గీతం ఆలపిస్తారు. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిన 105 మి.మీ. లైట్ ఫీల్డ్ గన్లను ఉపయోగించి గంభీరమైన 21-గన్ సెల్యూట్ నిర్వహిస్తారు. ఈ సెల్యూట్ను 172 ఫీల్డ్ రెజిమెంట్కు చెందిన 1721 సెరిమోనియల్ బ్యాటరీ అందిస్తుంది.
దాదాపు 100 మంది కళాకారులు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనే ఇతివృత్తంతో పరేడ్కు నాంది పలుకుతారు, ఇది దేశ ఐక్యతను, గొప్ప సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని ప్రతిబింబించే సంగీత వాయిద్యాలను ప్రదర్శిస్తుంది. 129 హెలికాప్టర్ యూనిట్కు చెందిన నాలుగు Mi-17 1V హెలికాప్టర్లు ధ్వజ్ ఫార్మేషన్లో పూల వర్షాలను కురిపిస్తాయి.ఈ ఫార్మేషన్కు గ్రూప్ కెప్టెన్ అలోక్ అహ్లావత్ నాయకత్వం వహిస్తారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి గౌరవ వందనం స్వీకరించడంతో పరేడ్ ప్రారంభమవుతుంది.