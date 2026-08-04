అలాంటి వ్యక్తి రాష్ట్రాధినేత అయితే ఆ దేవుడే కాపాడాలి : ఉదయనిధిపై ఖుష్బూ మండిపాటు
తంజావూరులో జరిగిన ఆందోళన కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నటి త్రిషను ఉద్దేశించి డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు పెను దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. ఒక బహిరంగ వేదికపై త్రిషను అవమానించినందుకు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని బీజేపీ నాయకురాలు ఖుష్బూ డిమాండ్ చేశారు.
ఈ మేరకు ఆమె తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఓ పోస్ట్ చేస్తూ, “నేను ఉదయనిధి స్టాలిన్ ప్రసంగాన్ని విన్నాను. అది అత్యంత అసభ్యకరంగా, అవమానకరంగా ఉంది. ఆయన సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రాజకీయ సంస్కృతి ఎలాంటిదో అది ప్రతిబింబించింది. ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్లు ఒక రాజకీయ పార్టీకి నాయకత్వం వహించి, ఎప్పటికైనా ఒక రాష్ట్రాన్ని పాలించాలనుకుంటే, ఇక దేవుడే మనల్ని కాపాడాలి. మహిళలను కించపరచడాన్ని, అవమానించడాన్ని ఒక రాజకీయ నాటకంగా చూస్తూ, తమ మద్దతుదారుల చప్పట్లు, ఈలలు, నవ్వులను ఆస్వాదించే వారి నుండి మనం ఇంకేం ఆశించగలం? ఈ విషయం నాకంటే బాగా ఎవరికి తెలుసు?
ఇలాంటి మాటలను సాధారణమైనవిగా భావించేవారు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. మహిళల గౌరవాన్ని రాజకీయ బలిపశువుగా చేసినప్పుడు, ఏ కుటుంబం (మీ కుటుంబంతో సహా) కూడా అదే రకమైన ప్రవర్తన నుండి తప్పించుకోలేదు. రాజకీయ విభేదాలు ఎన్ని ఉన్నా, బహిరంగ చర్చకు ఒక హద్దు ఉండాలి. మహిళలను గౌరవించాలి, అంతేగానీ మీ ఇష్టానుసారం వాడుకునే పావులుగా చూడకూడదు.
మీ రాజకీయ ప్రత్యర్థి పనితీరుకు, నాయకత్వానికి మీరు సరిపోలలేరని గ్రహించినప్పుడు, వ్యక్తిగత దూషణలు, అసభ్య పదజాలం వాడటం సులభమైన మార్గంగా మారుతుంది. ఉదయనిధి స్టాలిన్, ఆయన తండ్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా అనేక వివాదాలను ఎదుర్కొన్నారు. కానీ అది ప్రజా జీవితానికి ఎన్నడూ కొలమానం కాకూడదు.
ప్రజా వేదికపై త్రిషను అవమానించినందుకు ప్రతిపక్ష నాయకుడు బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి. ఆయన తన నీచమైన చర్యను అంగీకరిస్తారో లేదో, క్షమాపణ చెప్పే ధైర్యం, హుందాతనం ఆయనకు ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం అంటూ ఖుష్బూ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.