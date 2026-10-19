కోల్కతా దుర్గా పూజా పండాల్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట- రూ.25లక్షలు.. అర్హత గల సభ్యునికి ఉద్యోగం
కోల్కతాలోని దుర్గా పూజా పండాల్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 19 మంది మృతి చెందగా, మరో 14 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ మృతుల పట్ల పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారం ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం ప్రతి మృతుల కుటుంబానికి రూ. 25 లక్షలు అందించి, ప్రతి కుటుంబంలోని ఒక అర్హత గల సభ్యునికి గ్రూప్ డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని అందిస్తుంది.
Kolkata Durga Puja
తొక్కిసలాటలో గాయపడిన వారి పూర్తి వైద్య ఖర్చులను కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. ఈ ఘటనపై కలకత్తా హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి నేతృత్వంలో సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. దుర్గా పూజా పండాల్ నిర్వాహక కమిటీ సభ్యులతో సహా ఏడుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరో 14 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
మరిన్ని అవాంతరాలను నివారించడానికి అధికారులు అక్టోబర్ 18 నుండి 20 వరకు సెక్షన్ 163 కింద ఆంక్షలు విధించారు. కోల్కతా వ్యాప్తంగా భద్రతను కూడా కట్టుదిట్టం చేశారు. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆసుపత్రిలో గాయపడిన వారిని పరామర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి వెంటరాగా, ఆయన వైద్యులతో మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్ ఆర్. ఎన్. రవి కూడా బాధితులను పరామర్శించి, వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.