కోతిని తోలుతూ హైవోల్టేజ్ విద్యుత్ వైర్లు తగలడంతో భగ్గున మండిపోయాడు, వీడియో
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఛతర్పూర్లో తీవ్ర విషాదకర దుర్ఘటన చోటుచేసుకున్నది. రిసార్ట్ పైకప్పుపైకి ఎక్కి వున్న కోతిని తరిమేందుకు అక్కడ పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి ఇనుప రాడ్డుతో వెంటబడ్డాడు. ఈ క్రమంలో అతడు పైనే వున్న హైవోల్టేజ్ విద్యుత్ వైర్లకి ఇనుప రాడ్డు తగిలించడంతో ఒక్కసారిగా మండిపోయాడు. అక్కడిక్కకడే మృతి చెందాడు.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఐదు రోజుల క్రితమే ఖజరహో రైల్వే స్టేషనుకి సమీపంలో వున్న ఓ రిసార్టులో ఉద్యోగంలో చేరాడు. ఐతే మంగళవారం నాడు ఓ కోతి రిసార్ట్ పైకప్పు ఎక్కి అలజడి సృష్టిస్తోంది. దీనితో రైక్వార్ పొడవైన ఓ ఇనుప రాడ్డు తీసుకుని కోతిని తరిమేందుకు వెంటబడ్డాడు. అలా తరమేసాక రాడ్డును కాస్త పైకి ఎత్తాడు. రిసార్ట్ పైకప్పుకి దగ్గర్లో వున్న 33 కెవి విద్యుత్ వైర్లు తగిలి ఒక్కసారిగా భగ్గమంటూ మండిపోయాడు. ఈ భయానక దృశ్యం సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.