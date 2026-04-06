ఢిల్లీ అసెంబ్లీ వైపు వేగంగా దూసుకొచ్చిన కారు... మాస్క్ ధరించిన వ్యక్తి ఏం చేశాడో తెలుసా?
ఢిల్లీ అసెంబ్లీ వద్ద సోమవారం ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ కలిగిన ఓ కారు అసెంబ్లీ వైపు అమిత వేగంగా దూసుకొచ్చింది. అసెంబ్లీ గేట్లు వేసివున్నప్పటికీ వాటిని బలంగా ఢీకొట్టి లోపలకు వెళ్లింది. ఆ తర్వాత ఆ కారులో నుంచి ఓ వ్యక్తి మాస్క్ ధరించి, అసెంబ్లీ స్పీకర్ కార్యాలయంపై వైపు వెళ్లి, తనతో పాటు తీసుకొచ్చిన పూలబొకేను కార్యాలయం ముందు ఉంచి తిరిగి కారులో పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు.
వెళుతూ వెళుతూ దుండగుడు స్పీకర్ కారుపై ఇంక్ చల్లాడు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడిన భద్రతా బలగాలు... సీసీటీవీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా నిందితుడుని గుర్తించి కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అసెంబ్లీకి ఉన్న అన్ని ప్రవేశ మార్గాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. పర్యవేక్షణను, తనిఖీలను మరింత కఠినతరం చేస్తున్నామన్నారు. అధికారులు ప్రవేశించే మార్గాల్లో అత్యవసర ప్రొటోకాల్ నిబంధనలు అమల్లోకి తీసుకురావడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో కూడా ఇదే తరహా ఘటన జరిగిన విషయం తెల్సిందే.