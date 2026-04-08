నా విడాకుల వ్యవహారం వెనుక రాజకీయ కోణం దాగివుంది.. విజయ్
ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుండగా, మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికల ప్రచారపు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. పోలింగ్కు ఇంకా సుమారు రెండు వారాల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, రాజకీయ వాతావరణం పూర్తిగా వేడెక్కింది. తన తొలి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్ కూడా గెలుపు కోసం అలుపెరగకుండా కృషి చేస్తున్నారు.
తాజాగా ఒక రాజకీయ సభలో, విజయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విడాకుల వ్యవహారం గురించి మాట్లాడే అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. తన విడాకుల పరిణామం వెనుక ఒక రాజకీయ కోణం దాగి ఉందని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు. కొన్ని రాజకీయ శక్తులు మొదట తన చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలను అడ్డుకున్నాయని, ఆ తర్వాత కేవలం తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త నిబంధనలు తీసుకురావడం ద్వారా తన రాజకీయ కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు విధించాయని దళపతి విజయ్ పేర్కొన్నారు.
వీటన్నింటికీ తోడు, ఆ రాజకీయ శక్తులు తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఒక పుకారును సృష్టించాయని విజయ్ ఆరోపించారు. విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ఇక్కడ గమనించాల్సిన రెండు అంశాలు ఉన్నాయి.
ఒకటి స్పష్టంగా విడాకుల వ్యవహారమే. గత నెలలో ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. విజయ్కు వివాహేతర సంబంధం ఉందని, అందుకే తాను విడిపోవాలనుకుంటున్నానని ఆమె తన దరఖాస్తులో పేర్కొన్నారు.
ఇక రెండవ అంశం ఏమిటంటే, విజయ్, నటి త్రిష మధ్య ఏదో సంబంధం ఉండవచ్చని మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. వాస్తవానికి, విడాకుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి బహిరంగంగా కనిపించడం కూడా జరిగింది. తన వ్యక్తిగత, రాజకీయ జీవితాల్లో అలజడి సృష్టిస్తున్న రాజకీయపరమైన పరోక్ష ప్రభావాలు లేదా ఒత్తిళ్ల గురించి విజయ్ పరోక్షంగా ప్రస్తావించడం ఆసక్తికరంగా ఉంది.
తన భార్య వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కాకుండా, నిజంగా రాజకీయ కారణాల వల్లే తన నుండి విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని విజయ్ చెబుతున్నారా అని ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.