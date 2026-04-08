బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (19:04 IST)

నా విడాకుల వ్యవహారం వెనుక రాజకీయ కోణం దాగివుంది.. విజయ్

ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుండగా, మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికల ప్రచారపు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. పోలింగ్‌కు ఇంకా సుమారు రెండు వారాల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, రాజకీయ వాతావరణం పూర్తిగా వేడెక్కింది. తన తొలి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న టీవీకే చీఫ్  విజయ్ కూడా గెలుపు కోసం అలుపెరగకుండా కృషి చేస్తున్నారు. 
 
తాజాగా ఒక రాజకీయ సభలో, విజయ్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విడాకుల వ్యవహారం గురించి మాట్లాడే అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. తన విడాకుల పరిణామం వెనుక ఒక రాజకీయ కోణం దాగి ఉందని ఆయన పరోక్షంగా సూచించారు. కొన్ని రాజకీయ శక్తులు మొదట తన చిత్రం 'జన నాయగన్' విడుదలను అడ్డుకున్నాయని, ఆ తర్వాత కేవలం తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త నిబంధనలు తీసుకురావడం ద్వారా తన రాజకీయ కార్యకలాపాలపై ఆంక్షలు విధించాయని దళపతి విజయ్ పేర్కొన్నారు. 
 
వీటన్నింటికీ తోడు, ఆ రాజకీయ శక్తులు తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఒక పుకారును సృష్టించాయని విజయ్ ఆరోపించారు. విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ఇక్కడ గమనించాల్సిన రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. 
 
ఒకటి స్పష్టంగా విడాకుల వ్యవహారమే. గత నెలలో ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. విజయ్‌కు వివాహేతర సంబంధం ఉందని, అందుకే తాను విడిపోవాలనుకుంటున్నానని ఆమె తన దరఖాస్తులో పేర్కొన్నారు. 
 
ఇక రెండవ అంశం ఏమిటంటే, విజయ్, నటి త్రిష మధ్య ఏదో సంబంధం ఉండవచ్చని మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. వాస్తవానికి, విడాకుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి బహిరంగంగా కనిపించడం కూడా జరిగింది. తన వ్యక్తిగత, రాజకీయ జీవితాల్లో అలజడి సృష్టిస్తున్న రాజకీయపరమైన పరోక్ష ప్రభావాలు లేదా ఒత్తిళ్ల గురించి విజయ్ పరోక్షంగా ప్రస్తావించడం ఆసక్తికరంగా ఉంది. 
 
తన భార్య వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కాకుండా, నిజంగా రాజకీయ కారణాల వల్లే తన నుండి విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని విజయ్ చెబుతున్నారా అని ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

Nani: నాని పేరడైజ్ చిత్రంలోని తొలిపాట ఆయా షేర్ కు 101 మిలియన్స్ రికార్డ్కేవలం ఒక పాట నుండి ప్రపంచవ్యాప్త దృగ్విషయం వరకు నిలిచింది నాని పేరడైజ్. ఆయాషేర్ 101 మిలియన్+ వీక్షణలను దాటింది. పలుచోట్ల ఆ పాటే రన్ అవుతోంది. ఇక సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆగస్ట్ 21, 2026న విడుదల చేస్తున్నారు. నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మాస్ పీరియడ్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్ ​నాని కెరీర్‌లోనే సినిమా విడుదల కాకముందే 100 మిలియన్ల మైలురాయిని చేరుకున్న తొలి పాటగా ‘ఆయా షేర్’ నిలిచింది.

Chai Shots : టీవీ, ఓటీటీ తరహాలో చాయ్ షాట్స్ యాప్ లో పాత కొత్త సీరియల్స్: శరత్ చంద్రడిజిటల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో ట్రెండ్ సెట్టర్‌గా నిలిచిన చాయ్ బిస్కెట్ ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన షార్ట్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారం ‘చాయ్ షాట్స్’ సూపర్ సక్సెస్ సాధించింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ‘చాయ్ షాట్స్’ కంటెంట్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకు వేస్తూ కొత్త సీరియల్స్‌తో పాటు తెలుగు ఐకానిక్ సీరియల్స్‌ను కూడా చాయ్ షాట్స్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. ఈ విశేషాలను వెల్లడిస్తూ ‘చాయ్ షాట్స్ కిట్టీ పార్టీ మీట్ నిర్వహించారు.

Kurchi Madathapetti: కుర్చీ మడతపెట్టి.. కేవలం 425 రోజుల్లోనే 60 కోట్ల మార్కుసూపర్‌స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన గుంటూరు కారం చిత్రంలోని సంచలన గీతం కుర్చీ మడతపెట్టి, యూట్యూబ్‌లో 60 కోట్ల (600 మిలియన్ల) వీక్షణలను అధిగమించి చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని లిఖించుకుంది. ఈ ఘనతతో, ఈ మైలురాయిని దాటిన మూడవ తెలుగు పాటగా ఇది నిలిచింది. అల వైకుంఠపురములో చిత్రంలోని బుట్టబొమ్మ, రాములో రాముల పాటల సరసన ఇది చేరింది. ఈ విజయాన్ని మరింత విశేషంగా మార్చే అంశం ఏమిటంటే, దీనిని సాధించిన వేగం. కుర్చీ మడతపెట్టి కేవలం 425 రోజుల్లోనే 60 కోట్ల మార్కును చేరుకుంది. తద్వారా, ఈ సంఖ్యను అత్యంత వేగంగా చేరుకున్న మొట్టమొదటి తెలుగు పాటగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది.

సమయాన్ని వృథా చేస్తే జీవితాంతం సమస్యలు ఎదుర్కోవాలి : రజనీకాంత్యువత కీలక సమయాన్ని వృథా చేస్తే జీవితాంతం సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ అన్నారు. ఆయన బుధవారం చెన్నై విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ యువతకు అనేక సలహాలు ఇచ్చారు. యువత చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలన్నారు. ఎందుకంటే వారికి దెబ్బ తగిలితే వారే నొప్పిని భరించాల్సి ఉంటుందన్నారు. చదువుకునే దశలో చదువుపై దృష్టి సారించాలన్నారు. ఆ కీలక సమయాన్ని వృథా చేస్తే జీవితాంతం సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు. ఆరోగ్యాన్ని కూడా అశ్రద్ధ చేయరాదన్నారు. వ్యాయామం ఉపయోగాలను గుర్తించాలని, మత్తు పదార్థాలకు బానిస కావొద్దని, డ్రగ్స్ వాడితే జీవితం నాశనమవుతుందని ఇలాంటి అలవాట్లు ఉన్నవారిని దూరంగా ఉంచాలని సూచించారు.

మీ అందరి ఊహలకు అందని చిత్రంగా 'రాకా' : సన్ పిక్చర్స్అల్లు అర్జున్ - అట్లీ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న చిత్రానికి రాకా అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. సన్ పిక్సర్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించే ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీతో పాటు మొత్తం ఏడు భాషల్లో పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కిచనున్నారు. అల్లు అర్జున్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఈ సినిమా టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో బన్నీ డిఫరెంట్ లుక్‌‍లో కనిపిస్తున్నారు.

తమ కొత్త ప్రచారానికి రుక్మిణి వసంత్‌ను ఎంచుకున్న తనిష్క్పవిత్రమైన అక్షయ తృతీయ పండుగ సమీపిస్తున్న తరుణంలో, టాటా సంస్థకు చెందిన భారతదేశపు ప్రముఖ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన తనిష్క్, సహజ రత్నాల విభాగంలో తమ తాజా ఆభరణాలను రుక్మిణి వసంత్‌తో కలిసి ఆవిష్కరించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎల్లప్పుడూ రత్నాలు, కేవలం అలంకరణకు మించినవి; అవి సంప్రదాయం, గుర్తింపు మరియు నిత్యజీవితపు సొగసుకు ప్రతీకలు. టెంపుల్ జ్యువెలరీ ప్రభావం నుండి ఉత్సాహభరితమైన వేడుకల వరకూ, ఈ ప్రాంతపు సౌందర్య భాషలో లోతుగా రత్నాలు పెనవేసుకుపోయాయి. కెంపులు, పచ్చలు, ఇతర ప్రకాశవంతమైన రాళ్ల వైభవాన్ని ఒక ప్రధాన భాగంగా దక్షిణాది స్వీకరించింది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

UP Woman Scripts History: ఖాట్మండు నుంచి ఎవరెస్ట్ వరకు సైకిల్ యాత్ర.. దివ్య సింగ్ రికార్డ్ (video)ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన మహిళ ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. యూపీకి చెందిన దివ్య సింగ్ అనే మహిళ, అసాధారణమైన ఓర్పు, పట్టుదలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత కఠినమైన పర్వత మార్గాలలో ఒకటైన ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్‌ను జయించి, ఒక అరుదైన సైక్లింగ్ యాత్రను పూర్తి చేసింది. ఖాట్మండు తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆమె, నిటారుగా ఉండే హిమాలయ మార్గాలు, అనూహ్యమైన వాతావరణం, సవాలుతో కూడిన ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ 14 కఠినమైన రోజులు గడిపారు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.
