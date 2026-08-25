రక్షాబంధన్ సందర్భంగా 'రక్షా కా ధాగా' అనే ప్రజా అవగాహన ప్రచారం
రక్షాబంధన్ పండుగ తోబుట్టువుల మధ్య బంధానికి, నమ్మకానికి మరియు ఒకరినొకరు రక్షించుకుంటామనే ప్రతిజ్ఞకు ప్రతీక. ఈ భావనకు సామాజిక అవగాహనను జోడిస్తూ, పిఆర్ 24x7 'రక్షా కా ధాగా' అనే పేరుతో ఒక ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రచారం ద్వారా యువతకు అందించే సందేశం ఏమిటంటే, వారు మాదకద్రవ్యాలకు, చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉండాలి, బదులుగా తమ కలలకు మరియు తమ కుటుంబాలు తమపై ఉంచిన నమ్మకానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
ఈ ప్రచారంలో భాగంగా విడుదల చేసిన ఒక వీడియో సందేశం, చదువుల కోసం ఇంటికి దూరంగా నివసిస్తున్న ఒక యువకుడు చెడు స్నేహానికి, మాదకద్రవ్యాలకు ఎలా బానిస అవుతాడో చూపిస్తుంది. డబ్బు అవసరమైనప్పుడు, అతను డబ్బు సంపాదించడానికి తన తల్లికి అబద్ధం చెబుతాడు. ఈ సమయంలోనే, తన సోదరి డాక్టర్గా విజయం సాధించిందనే వార్త అతనికి అందుతుంది. అతని సోదరి ఫోన్లో తనను తాను డాక్టర్గా పరిచయం చేసుకుని, తన గురించి అతను గర్వపడాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పినప్పుడు, ఆ మాటలు అతనిని ఎంతగానో కదిలించాయి.
తన సోదరి కలల విలువను, తన కుటుంబం తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని గ్రహించిన ఆ యువకుడు, మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం నుండి బయటపడాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. అతను మత్తు పదార్థాలను విడిచిపెట్టి, తన చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని నిశ్చయించుకుని, తాను స్నేహం చేస్తున్న చెడు అలవాట్లను వదిలివేయాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత అతని జీవితంలో సంభవించే సానుకూల మార్పులను ఈ ప్రచార కథనం చూపిస్తుంది.
ఈ ప్రచారం గురించి మాట్లాడుతూ, పీఆర్ 24x7 ప్రెసిడెంట్ దీపక్ చద్దా ఇలా అన్నారు, "రక్షా బంధన్ కేవలం 'రాఖీ' కట్టుకుని, బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకునే పండుగ మాత్రమే కాదు; ఇది ఒకరికొకరు సరైన మార్గంలో నడవడానికి, అండగా నిలబడటానికి లభించే ఒక అవకాశం కూడా. 'రక్షా కా ధాగా' ద్వారా, మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం మరియు చెడు స్నేహం యువత భవిష్యత్తును, వారి కుటుంబాల కలలను ఎలా ప్రమాదంలో పడేస్తాయో మేము వారికి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాము. ప్రియమైన వారి నమ్మకం మరియు కలలు ఒక వ్యక్తికి తమ జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి బలాన్ని అందిస్తాయి."
ఈ అవగాహన కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశ్యం నిందలు వేయడం కాదని, కానీ ఆలస్యం కాకముందే సరైన మార్గాన్ని ఎంచుకునేలా వ్యక్తులను ప్రేరేపించడమేనని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యంగా యువతలో మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రమాదాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, కుటుంబం, స్నేహితులు మరియు సమాజం పోషించే పాత్రలు చాలా కీలకమైనవి.
ఈ రక్షాబంధన్ నాడు, కేవలం మణికట్టుకు రక్షా దారాన్ని కట్టుకోవడానికే ఈ ఆచారాన్ని పరిమితం చేసుకోకూడదు; దానికి బదులుగా, మన ప్రియమైన వారిని మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగం మరియు చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉంచుతామని, వారి కలలను సాకారం చేసుకోవడంలో వారికి మద్దతు ఇస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేయాలి అనేది ఈ ప్రచార సందేశం. ఈ ప్రచారం యొక్క సందేశం స్పష్టం: మీ కలలను వెంబడించండి, మత్తును కాదు.