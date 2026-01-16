శుక్రవారం, 16 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 16 జనవరి 2026 (11:07 IST)

Shukra Pradosh Vrat 2026: శుక్ర ప్రదోషం.. శ్రీ మహాలక్ష్మి కటాక్షాల కోసం..

Lord Shiva
అత్యంత పవిత్రమైన ఉపవాసాలలో ఒకటి ప్రదోష వ్రతం. ప్రదోష దినం కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం పదమూడవ రోజు అయిన త్రయోదశి తిథి నాడు వస్తుంది. శుక్రవారం వచ్చే ప్రదోషానికి శుక్ర ప్రదోష వ్రతం అని పేరు. ఈసారి మాఘమాసంలోని కృష్ణ పక్షంలోని త్రయోదశి తిథి నాడు ఈ రోజు జనవరి 16న ప్రదోష వ్రతాన్ని పాటిస్తున్నారు. 
 
ప్రదోష కాలంలో శివుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు తొలగిపోయి, శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని నమ్మకం. ప్రదోష వ్రతం శుక్రవారం నాడు వచ్చినప్పుడు, దానిని శుక్ర ప్రదోష వ్రతం అని పిలుస్తారు.  ఇది మరింత విశేషమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. 
 
శుక్రవారం మహా లక్ష్మీదేవికి, సంపదకు, వైవాహిక ఆనందానికి సంబంధించినది. ప్రదోష కాలంలో శివుడు నృత్యం చేస్తూ.. భక్తుల కోరికలను తీరుస్తాడని విశ్వాసం. ఈ రోజు శివుడిని పూజించడానికి అత్యంత పవిత్రమైన సమయం ప్రదోష కాలం.
 
పూజా ముహూర్తం: సాయంత్రం 5:47 నుండి రాత్రి 8:29 వరకు
ఈ సమయంలో చేసే ప్రార్థనలు అత్యంత ఫలవంతంగా ఉంటాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో శివుడిని పూజించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, ఆటంకాలు తొలగిపోయి, జీవితంలో స్థిరత్వం లభిస్తుందని నమ్మకం.
 
శుక్ర ప్రదోష వ్రతం 2026 పూజా విధానం
ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించాలి.
వ్రతం ఆచరిస్తానని సంకల్పం తీసుకోవాలి.
సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి లేదా పూర్తి ఉపవాసం ఉండాలి.
సాయంత్రం సూర్యాస్తమయానికి ముందు ఇంటిలోని పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేయాలి.
ప్రదోష కాలంలో శివపార్వతులను పూజించాలి. 
శివలింగానికి నీరు, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె, గంగాజలంతో అభిషేకం చేయాలి. 
బిల్వపత్రాలు, ఉమ్మెత్త, తెల్లని పువ్వులు, బియ్యపు గింజలను సమర్పించాలి. 
దీపం, అగరుబత్తులు వెలిగించి, ఓం నమః శివాయ అని జపించి, ప్రదోష వ్రత కథను వినాలి లేదా చదవాలి.
 
శుక్ర ప్రదోష వ్రతం పాటించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందుల తొలగింపు
వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, ఆనందం
కొనసాగుతున్న సమస్యల నుండి ఉపశమనం
శ్రేయస్సు, అదృష్టం ఆశీస్సులు 
 
విశ్వాసం, క్రమశిక్షణ, భక్తితో శివుని అనుగ్రహంతో ఒకరి విధిని మార్చుకోవచ్చని శుక్ర ప్రదోష వ్రతం బోధిస్తుంది.

