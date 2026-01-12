సోమవారం, 12 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సిహెచ్
Last Modified: సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (21:05 IST)

2026లో రాశుల వారీగా ఫలితాలు- పరిహారాలు క్లుప్తంగా...

Rasi Phalalu
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
నూతన సంవత్సరం వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలు, ఎటువంటి పరిహారాలు చేస్తే సమస్యల నుంచి గట్టెక్కవచ్చో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము.
 
మేషం- ఏలినాటి శని ప్రారంభం వల్ల పనుల్లో జాప్యం ఉండవచ్చు. గురు బలం వల్ల జూన్ తర్వాత అనుకూలం. ఆంజనేయ స్వామికి ఎర్రటి పూలతో పూజ, హనుమాన్ చాలీసా పఠనం చేస్తే మేలు కలుగుతుంది.
 
వృషభం- రాహు-కేతు సంచారం అనుకూలం. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు అవసరం. శుక్రవారం మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి తెల్లటి పూలతో పూజ, వెండి గొలుసు ధరించడం శుభం.
 
మిథునం- జూన్ వరకు గురువు జన్మ రాశిలో ఉండటం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత శుభం. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ, పేద విద్యార్థులకు పెన్నులు, పుస్తకాలు దానం చేయాలి. 
 
కర్కాటకం- జూన్ నుంచి గురువు ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉండటం వల్ల అదృష్టం వరిస్తుంది. రాజయోగం పట్టే అవకాశం. శివునికి అభిషేకం చేయడం, పెద్దలను గౌరవించాలి. 
 
సింహం- అష్టమ శని ప్రభావం వల్ల ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. కెరీర్‌లో మార్పులు వస్తాయి. శనివారం నల్ల నువ్వులతో దీపారాధన, రుద్రాభిషేకం చేయాలి.
 
కన్య- ఏడవ ఇంట్లో శని వల్ల భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త. గురు దృష్టి వల్ల ఉపశమనం. గణపతి ఆరాధన, ఆకుపచ్చని వస్త్రాలు దానం చేస్తే మేలు కలుగుతుంది.
 
తుల- రాహువు వల్ల కెరీర్‌లో ఊహించని విజయాలు. కోర్టు కేసులు పరిష్కారం అవుతాయి. దుర్గాదేవి ఆరాధన, పేదలకు ఆహార దానం చేయాలి.
 
వృశ్చికం- జూన్ తర్వాత గురు బలం అద్భుతంగా ఉంటుంది. శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన, ఎర్రటి కందులు దానం చేయాలి.
 
ధనుస్సు- అర్ధాష్టమ శని వల్ల గృహ సమస్యలు రావచ్చు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పఠించడం, పసుపు రంగు వస్తువుల దానం చేయాలి.
 
మకరం- శని ప్రభావం తగ్గుతుంది. డిసెంబర్ తర్వాత రాహువు రాకతో జాగ్రత్త అవసరం. వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం, శని స్తోత్రం చదవాలి.
 
కుంభం- ఏలినాటి శని చివరి దశ. ఆర్థికంగా నిలకడ సాధిస్తారు. ప్రతిరోజూ ఆదిత్య హృదయం పఠించడం, పేదలకు సేవ చేయాలి.
 
మీనం- ఏలినాటి శని మధ్య కాలం. కష్టపడితేనే ఫలితం ఉంటుంది. గురు బలం రక్షిస్తుంది. శని త్రయోదశి రోజున తైలాభిషేకం, నిత్యాగ్ని హోత్రం లేదా శివ పూజ చేయాలి.

