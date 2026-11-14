మూసీ నది పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టు త్వరలో ప్రారంభం.. కపట నాటకాలు ఆపండి: రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్లో 21 కిలోమీటర్ల మేర మూసీ నదిని కవర్ చేసే మొదటి దశ మూసీ నది పునరుజ్జీవన ప్రాజెక్టు త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పునరుద్ధరించిన తమ్మిడికుంట చెరువును ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో.. స్వచ్ఛమైన పర్యావరణాన్ని అందించేందుకు ప్రభుత్వం మూసీ నదిని పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించిందని అన్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు ఈ ప్రాజెక్టుకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు.
Revanth Reddy
మొత్తం 55 కిలోమీటర్ల మూసీ నదిలో, 21 కిలోమీటర్ల మేర పనులు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ పూర్తయిందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. ఇంకా అనుమతులు వచ్చాయని.. ప్రస్తుతం టెండర్లను ఖరారు చేసే దశలో ఉన్నామని చెప్పుకొచ్చారు. మేము మూసీ నది పునరుద్ధరణ కోసం ఒక భారీ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం. ఇది కేవలం సౌందర్యీకరణ మాత్రమే కాదు, మూసీ నదిని శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ.. అంటూ రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
చారిత్రక కాలం నుంచి నదీ తీరాల్లోనే నాగరికతలు విలసిల్లాయని, అలాగే సరస్సుల చుట్టూ ఆర్థిక వ్యవస్థలను నిర్మించుకున్న దేశాలు గొప్ప పురోగతిని సాధించాయని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. మూసీ నదిని శుభ్రపరిచే, పునరుద్ధరించే ప్రక్రియలో ఎవరూ ఇబ్బంది పడకుండా చూడటం ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత. ప్రజా ప్రతినిధులందరూ ఎలాంటి కపట నాటకాలు పక్కన పెట్టాలని తాము కోరుతున్నానని తెలిపారు. ఏ నగర అభివృద్ధి అయినా, దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినా నదీ తీరాల చుట్టూనే కేంద్రీకృతమై ఉంటాయని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు.
హైదరాబాద్ ఒకప్పుడు రాళ్లు, సరస్సుల నగరంగా పేరు పొందిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఒకప్పుడు నగరంలో ఉన్న 1,372 సరస్సులలో సగం వివిధ కారణాల వల్ల కనుమరుగయ్యాయని ఆయన చెప్పారు. చెరువుల ఆక్రమణల వల్ల భారీ వర్షాల సమయంలో రోడ్లపై నీరు నిలిచిపోతోందని, నివాస ప్రాంతాల్లో నీరు పేరుకుపోతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మూసీ నది కాలుష్యంపై కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, హైదరాబాద్కు పొరుగున ఉన్న నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పారు. "ప్రకృతిని కాపాడటం, హైదరాబాద్ను ప్రపంచ స్థాయి నగరంగా తీర్చిదిద్దడం తన లక్ష్యమన్నారు. ఇందులో భాగంగానే తాము నగరంలోని చెరువులను పునరుద్ధరిస్తున్నామన్నారు.
నగరవాసుల జీవనం మూసీ నదితో ముడిపడి ఉంది. నదిని పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలని, ఎటువంటి ఆక్రమణలు లేకుండా చూడాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుందని ఆయన తెలిపారు.