  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Thammidikunta Lake Gets A New Look
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (13:39 IST)

హైడ్రా అదుర్స్.. తమ్మిడికుంట చెరువుకు కొత్త శోభ.. వరదలతో భయం లేదు (video)

Thammidikunta
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (13:39 IST)
google-news
హైదరాబాద్ తమ్మిడికుంట చెరువు సుందరంగా తయారైంది. మాదాపూర్‌లో, శిల్పారామం ఎదురుగా ఉన్న తమ్మిడికుంట చెరువు ఒక పెద్ద మార్పుకు గురైంది. ఆక్రమణలు, కాలుష్యం కారణంగా ఒకప్పుడు కేవలం 14 ఎకరాలకు తగ్గిపోయిన ఈ చెరువు, హైడ్రా చేపట్టిన పునరుద్ధరణ పనుల ఫలితంగా ఇప్పుడు దాదాపు 30 ఎకరాల తన అసలు విస్తీర్ణాన్ని తిరిగి పొందింది.
 
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నవంబర్ 11న పునరుద్ధరించిన ఈ చెరువును ప్రారంభించి, హైదరాబాద్ ప్రజలకు అంకితం చేయనున్నారు. ఆగస్టు 24, 2024న ఎన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌ను కూల్చివేయడం ఈ చెరువు పునరుద్ధరణలో ఒక కీలక మలుపుగా నిలిచింది. ఆపై హైడ్రా ఫుల్ ట్యాంక్ లెవల్ బఫర్ జోన్‌లలోని ఇతర అక్రమ నిర్మాణాలను కూడా తొలగించింది. 
 
సుమారు 16 ఎకరాల ఆక్రమిత భూమిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తిరిగి పొందిన ఈ ప్రజా ఆస్తి విలువ రూ. 1,200 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. ఈ పునరుద్ధరణలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, నిర్మాణ శిథిలాలు, పేరుకుపోయిన పూడికను తొలగించారు. 
 
కొన్ని ప్రాంతాలలో పూడికతీత పనులు దాదాపు 15 అడుగుల లోతు వరకు జరిగాయి. దీనివల్ల సరస్సు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం, భూగర్భ జలాలను పునరుజ్జీవింపజేసే దాని సామర్థ్యం మెరుగుపడింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మాదాపూర్, కొండాపూర్‌లలో వరదలను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు. 
 
వర్షపు నీటి సహజ ప్రవాహాన్ని పునరుద్ధరించడానికి హైడ్రా మూడు ఇన్లెట్‌లను, ఒక అవుట్‌లెట్‌ను పునర్నిర్మించింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి నీరు ఇప్పుడు తమ్మిడికుంటలోకి ప్రవేశించి ముండ్ల కుంట సరస్సు వైపు ప్రవహించగలదు. సమీపంలోని హాస్టళ్లు, వాణిజ్య సంస్థల నుండి మురుగునీటిని మళ్లించడానికి ప్రత్యేకంగా 1,200 మిమీ పైప్‌లైన్‌ను కూడా వేశారు. కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలలో భాగంగా ఒక మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రతిపాదించారు.
 
సరస్సు పునరుద్ధరణతో పాటు, హైడ్రా సుమారు రూ. 20 కోట్ల వ్యయంతో పరిసరాలను ప్రజల వినోద ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేసింది. ఈ సౌకర్యాలలో 1.25 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ ట్రాక్, సుందరమైన తోటలు, కూర్చునే ప్రదేశాలు, రెండు గెజిబోలు, ఒక యోగా వేదిక, ఒక గులాబీల తోట ఉన్నాయి. అలాగే రక్షణ కంచె, ప్రహరీ గోడ, రెండు ప్రవేశ ద్వారాలు కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. 
 
హైడ్రా మొదటి దశలో పునరుద్ధరణ కోసం ఎంపిక చేసిన ఆరు సరస్సులలో తమ్మిడికుంట ఒకటి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే కూకట్‌పల్లిలోని బుమ్-రుక్న్-ఉద్-దౌలా సరస్సు, బతుకమ్మ కుంట, నల్ల చెరువులను ప్రారంభించారు. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పునరుద్ధరిస్తున్న నాలుగవ సరస్సు తమ్మిడికుంట. దీని తర్వాత మాదాపూర్‌లోని సున్న చెరువు, ఉప్పల్‌లోని నల్ల చెరువులను పునరుద్ధరించాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పీఆర్పీని స్థాపించిన విజయసాయి రెడ్డి.. సీఎం పోస్టుపై ఆసక్తి లేదంటూ ప్రకటన

Sidhu Jonnalagadda 10thfilm: సుకుమార్ రైటింగ్స్ లో సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ చిత్రం ప్రారంభం

Sidhu Jonnalagadda 10thfilm: సుకుమార్ రైటింగ్స్ లో సిద్దు జొన్నలగడ్డ 10వ చిత్రం ప్రారంభంసిద్దు జొన్నలగడ్డ తన 10ం చిత్రాన్ని సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ నిర్మాణంలో నటిస్తున్నారు. ఈరోజు లాంఛనంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని గ్లాస్ హౌస్ లో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్రాన్ని తబితా సుకుమార్ సమర్పిస్తుండగా, అన్మోల్ శర్మ, బన్నీ వాస్, అశోక్ బంద్రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో మోహన్ బి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. ఒక సరికొత్త, వినోదాత్మక ప్రేమకథగా రూపొందుతున్న చిత్రంగా వుంటుందని సుకుమార్ తెలిపారు.

పెళ్లిపీటలపై 'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవనీ శంకర్

పెళ్లిపీటలపై 'ఇరుముడి' హీరోయిన్ ప్రియా భవనీ శంకర్నటి ప్రియా భవానీ శంకర్‌ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రియుడు రాజ్‌తో ఆమె వివాహం నవంబరు 11వ తేదీన సన్నిహితుల సమక్షంలో జరిగింది. ప్రస్తుతం వీరి పెళ్లి వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుండగా.. అభిమానులు, ప్రముఖులు కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఇక ప్రియ, రాజ్‌ ఇద్దరూ కాలేజీ రోజుల నుంచి స్నేహితులని.. పదేళ్ల నుంచి ప్రేమలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...

రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం... 96 యేళ్ల తాతయ్య ఇకలేరు...బాలీవుడ్ హీరో రణవీర్ సింగ్ ఇంట్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తాత (తల్లివైపు తాత) డాక్టర్ రామ్ హింగోరానీ (96) వయోభారంతో బుధవారం కన్నుమూశారు. దీపావళి పండుగ రోజున నిర్వహించిన లక్ష్మీపూజ సమయంలోనే ఆయన ప్రశాంతంగా తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ విషాద వార్తను రామ్ మనవరావు, రణవీర్ కజిన సౌమ్య హింగోరానీ ఇన్‌స్టా వేదికగా వెల్లడించారు.

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్

కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరికాదు.. రేణూ దేశాయ్ పోస్ట్ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య, నటి రేణు దేశాయ్ ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో సానుభూతి, దయ గురించి ఒక గూఢార్థం కలిగిన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. కష్టకాలంలో ఉన్నవారిని విమర్శించడం నైతికంగా సరైనది కాదని ఆమె తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన మూడవ భార్య అన్నా లెజ్నెవాతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది గంటలకే ఆమె ఈ పోస్ట్ చేశారు. అయితే, తన సందేశంలో ఆమె ఎవరి పేరునూ నేరుగా ప్రస్తావించలేదు.

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?

ఏఐ ఉచ్చులో చిక్కిన శ్రీలీల..? ఏమైంది?కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ)ని ఉపయోగించి సెలబ్రిటీల నకిలీ వీడియోలను సృష్టించే ధోరణి పెరుగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. తాజాగా నటి శ్రీలీల బాధితురాలయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక మహిళకు సంబంధించిన వీడియోను, అది శ్రీలీలదేనన్నట్లుగా తప్పుదారి పట్టించేలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఆ వీడియోలో ఒక మహిళ అసభ్యకరమైన దుస్తులు ధరించి కనిపిస్తున్నారు. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు, ఆమె శ్రీలీల అని పొరబడి గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. అయితే, అసలు వీడియోలో ఉన్నది దృశ్యం 2, భూల్ భులయ్యా 3 చిత్రాల్లో నటించిన నటి రోజ్ సర్దానా అని తెలుస్తోంది.