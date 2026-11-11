హైడ్రా అదుర్స్.. తమ్మిడికుంట చెరువుకు కొత్త శోభ.. వరదలతో భయం లేదు (video)
హైదరాబాద్ తమ్మిడికుంట చెరువు సుందరంగా తయారైంది. మాదాపూర్లో, శిల్పారామం ఎదురుగా ఉన్న తమ్మిడికుంట చెరువు ఒక పెద్ద మార్పుకు గురైంది. ఆక్రమణలు, కాలుష్యం కారణంగా ఒకప్పుడు కేవలం 14 ఎకరాలకు తగ్గిపోయిన ఈ చెరువు, హైడ్రా చేపట్టిన పునరుద్ధరణ పనుల ఫలితంగా ఇప్పుడు దాదాపు 30 ఎకరాల తన అసలు విస్తీర్ణాన్ని తిరిగి పొందింది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నవంబర్ 11న పునరుద్ధరించిన ఈ చెరువును ప్రారంభించి, హైదరాబాద్ ప్రజలకు అంకితం చేయనున్నారు. ఆగస్టు 24, 2024న ఎన్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ను కూల్చివేయడం ఈ చెరువు పునరుద్ధరణలో ఒక కీలక మలుపుగా నిలిచింది. ఆపై హైడ్రా ఫుల్ ట్యాంక్ లెవల్ బఫర్ జోన్లలోని ఇతర అక్రమ నిర్మాణాలను కూడా తొలగించింది.
సుమారు 16 ఎకరాల ఆక్రమిత భూమిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తిరిగి పొందిన ఈ ప్రజా ఆస్తి విలువ రూ. 1,200 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అంచనా. ఈ పునరుద్ధరణలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, నిర్మాణ శిథిలాలు, పేరుకుపోయిన పూడికను తొలగించారు.
కొన్ని ప్రాంతాలలో పూడికతీత పనులు దాదాపు 15 అడుగుల లోతు వరకు జరిగాయి. దీనివల్ల సరస్సు నీటి నిల్వ సామర్థ్యం, భూగర్భ జలాలను పునరుజ్జీవింపజేసే దాని సామర్థ్యం మెరుగుపడింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ మాదాపూర్, కొండాపూర్లలో వరదలను తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నారు.
వర్షపు నీటి సహజ ప్రవాహాన్ని పునరుద్ధరించడానికి హైడ్రా మూడు ఇన్లెట్లను, ఒక అవుట్లెట్ను పునర్నిర్మించింది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి నీరు ఇప్పుడు తమ్మిడికుంటలోకి ప్రవేశించి ముండ్ల కుంట సరస్సు వైపు ప్రవహించగలదు. సమీపంలోని హాస్టళ్లు, వాణిజ్య సంస్థల నుండి మురుగునీటిని మళ్లించడానికి ప్రత్యేకంగా 1,200 మిమీ పైప్లైన్ను కూడా వేశారు. కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలలో భాగంగా ఒక మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రతిపాదించారు.
సరస్సు పునరుద్ధరణతో పాటు, హైడ్రా సుమారు రూ. 20 కోట్ల వ్యయంతో పరిసరాలను ప్రజల వినోద ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేసింది. ఈ సౌకర్యాలలో 1.25 కిలోమీటర్ల వాకింగ్ ట్రాక్, సుందరమైన తోటలు, కూర్చునే ప్రదేశాలు, రెండు గెజిబోలు, ఒక యోగా వేదిక, ఒక గులాబీల తోట ఉన్నాయి. అలాగే రక్షణ కంచె, ప్రహరీ గోడ, రెండు ప్రవేశ ద్వారాలు కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
హైడ్రా మొదటి దశలో పునరుద్ధరణ కోసం ఎంపిక చేసిన ఆరు సరస్సులలో తమ్మిడికుంట ఒకటి. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికే కూకట్పల్లిలోని బుమ్-రుక్న్-ఉద్-దౌలా సరస్సు, బతుకమ్మ కుంట, నల్ల చెరువులను ప్రారంభించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పునరుద్ధరిస్తున్న నాలుగవ సరస్సు తమ్మిడికుంట. దీని తర్వాత మాదాపూర్లోని సున్న చెరువు, ఉప్పల్లోని నల్ల చెరువులను పునరుద్ధరించాల్సి ఉంది.
Thank you CM Revanth Reddy anna???????? The LAKE MAN of Telangana???? @revanth_anumula #ThammidikuntaLake #HYDRAA https://t.co/z9TXZMbLGc— BANDI RAMESH (@UrsBandiRamesh) November 11, 2026