కేసీఆర్ ఆధునిక శుక్రాచార్యుడు.. కేటీఆర్ మారీచుడు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య నీటి పంపకాలపై జరుగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి కేసీఆర్, కేటీఆర్లను తీవ్ర వ్యాఖ్యలతో విమర్శించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కలిసినప్పుడు కొందరికి కోపం, అసహ్యం కలుగుతుందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన కేసీఆర్ను ఆధునిక శుక్రాచార్యుడిగా అభివర్ణిస్తూ, రాక్షసుల గురువు అని పేర్కొన్నారు. ఆయన కుమారుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ను మారీచుడనే రాక్షసుడితో పోల్చారు.
పురాణాల ప్రస్తావన తెస్తూ, ప్రాచీన కాలంలో అయినా, ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యంలో అయినా కేసీఆర్, కేటీఆర్ వంటి రాక్షసులు యజ్ఞాలను భగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రజల మంచి కోసం ఉద్దేశించిన నిర్మాణాత్మక ప్రయత్నాలను అటువంటి శక్తులు అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయని తెలిపారు.
ఫామ్హౌస్లో కూర్చున్న శుక్రాచార్యుడి మాటల ద్వారానో, అసెంబ్లీకి హాజరయ్యే మారీచుడి మాటల ద్వారానో ప్రజలు ప్రభావితం కావద్దని ఆయన కోరారు. ముఖ్యంగా నీటి పంపకాల వంటి సున్నితమైన విషయాలపై నిర్ణయాలు తెలివిగా, వాస్తవాల ఆధారంగా తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్, కేటీఆర్లను విమర్శించడం ఇది మొదటిసారి కాదు. గతంలో కేసీఆర్ను ఉరితీయాలనే వ్యాఖ్యలతో సహా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు బీఆర్ఎస్ నుండి తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించాయి.
నీటి వివాదాల నేపథ్యంలో, అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. రేవంత్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్తో చర్చలను సమర్థిస్తుండగా, తెలంగాణ నీటి హక్కుల కోసం మరింత గట్టిగా పోరాడాలని బీఆర్ఎస్ పట్టుబడుతోంది.